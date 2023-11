El VAR, que no cobró el penal para Perú al final y que habilitó el 2-0 de Bolivia, terrible bombazo de uno de los Vaca. El árbitro, que dejó que los bolivianos descansen en cada foul. La altura de La Paz, donde se camina ahogado, como si estuvieras en la Luna. El cabezazo de Lapadula, que no le dio dirección y que pudo ser el 1-1 ideal para ir al descanso. La sombra gigante del ex entrenador, que aparece en paneles por todos lados, que tiene más popularidad que el Premier. La lista de excusas es infinita y se multiplica: los partidos no duran hoy 90 minutos sino los que quiere que dure Twitter. La verdadera razón de esta derrota 2-0, de esta crisis deportiva, de este último (momentáneo) lugar en la tabla de la Eliminatoria es el plan que no cierra, que no haya intérpretes, que no se traduce ni en resultados ni en juego, liderado por Juan Reynoso. Este del jueves en Bolivia es el mejor equipo posible de alinear y no solo es amarrete y adormecido, se ha divorciado de los hinchas. Y no patea. Nunca patea al arco.

“No hay que derramar más mierda en esto”, dice Renato Tapia al final, la vena hinchada, mordiéndose otras palabras. De acuerdo. En el fútbol el único espectáculo es ganar y el martes Perú le tiene que ganar a Venezuela, como sea, y sobre todo, porque dada las circunstancias, la contra sobre el entrenador y la diáspora llanera, hasta podríamos parecer visita en lo que, todavía, se llama la Casa de la Selección. EL PARTIDO Un síntoma de nuestro cuadro en UCI: a los 41 minutos, con el 1-0 encima, Perú genera recién su primera jugada de gol. Es un centro preciso de Marcos López, impreciso, lento y temeroso los 40 minutos anteriores, para la cabeza/hombro de Gianluca Lapadula, que controla sin sudar el arquero Viscarra. Hasta allí, nada. Muy poco. Muy Perú, es decir, este equipo habituado a elaborar con jugadores que caminan, sin sorpresa, entregado a la sociedad que no se haya entre Tapia y Yotún y, lo más dramático, jugar sin arcos. En la tabla de posiciones, seguimos en el fondo. En la tabla de posesiones, que no dan puntos, al final del primer tiempo contra Bolivia estaríamos al menos 2-0: 54% versus 46%. Quizá Carrillo, en su mejor versión mejor, o Flores, cuando esté cien por ciento: todo lo probado y lo puesto en estas cinco fechas es lo mejor que tiene Perú. La dupla de centrales es la que peleó el boleto a Qatar (Zambrano y Callens), el medio es el exitoso sello rumbo a Rusia (Tapia y Yotún) y el ajuste, el rostro nuevo, está representado por Grimaldo, Zanelatto y, sobre todo Piero Quispe. Es todo lo que tiene Perú. Con eso -en el caso que alcanzara- va a pelear el medio cupo para el mundial 2026. ¿Despierta alguna ilusión? Es la flor en la primavera: cuando Grimaldo quiera será el dueño de ese banda -la derecha o la izquierda-, con esa mezcla de velocidad y valentía que ya ha mostrado en Liga 1 y Libertadores. Cuando quiera y, sobre todo, cuando Juan Reynoso lo ponga. Piero Quispe, en cambio, ya quiere y claro que puede. Fue, por lejos, el futbolista hasta este jueves inédito en Eliminatorias, más responsable, más físico y de mejor lectura de lo que necesitaba Perú desde el sector donde lo ubicó el técnico, algo así como un mediocapista por derecha, detrás de Grimaldo. Su juventud (22) es, al mismo tiempo, crimen y castigo. Demasiado tiempo tardó en despertar en su club y salir campeón -hace unos días- y muy poco reloj le queda en un proceso en el que Perú no ha ganado un solo partido, apenas sumó un punto y no ha marcado goles y. Su espejo es, para bien y para mal, Cueva: debutó en una Copa Kirín en 2011 y recién seis años después, tocado por la gracia, fue toda la selección. Solo que seis años nos hará envejecer el triple. Un punto en cinco presentaciones. Una selección discreta, cuyos mejores minutos de juego en ataque aparecieron ante Bolivia, recién entre el 50 y el 75, cuando Reynoso reorganizó el equipo, puso a Bryan Reyna, a Luis Advíncula y no solo insinuamos, atacamos en serio, con una profundidad que viene del pase de Quispe, la impronta del mismo Reyna -si se tardaba dos segundos más, Viscarra lo tocaba y sí era penal, a los 91- y la guillotina a punto de volarle la cabeza a este Perú. Literal y literariamente. Como si el final estuviera cada vez más cerca, Perú intentó pero no encontró. La selección clasificará o no recién en casi año y medio. Ni siquiera insinuaría que estamos eliminados. De lo que sí estoy absolutamente seguro, cuando el partido ya termina 2-0 y se abre aún más la herida en el hincha que tanto adoraba a su selección, es que la única forma posible de sacarlo adelante es con los futbolistas de la Liga 1 Betsson. Esa a la que tan poca fe le tiene el técnico Reynoso. Esa donde juega Piero Quispe, el muchacho de la Hacienda Naranjal que hoy jugó 97 minutos y se metió al vestuario corriendo. Corriendo. El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.