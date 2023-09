¿Cuál fue la peor debilidad de la segunda parte del proceso de Ricardo Gareca? La selección peruana había ganado en jerarquía y mentalidad ganadora, sin embargo, era un equipo tácticamente muy predecible. No solo podíamos recitar su equipo de memoria, sino también sus movimientos. Ya no era sorpresivo ‘Oreja’ Flores en ataque, ni tampoco la sociedad entre Yotún y Trauco. A Cueva cada vez lo rodeaban más y Advíncula quedaba cada vez más expuesto a la hora de defender. Cuando Perú, en las Eliminatorias Qatar 2022, tuvo que buscar el resultado le fue casi siempre mal. Las alegrías más grandes fueron viniendo desde atrás (Ecuador en Quito y Colombia en Barranquilla). No solo tropezamos en casa con los poderosos (Argentina y Brasil), sino que tampoco pudimos imponernos con rivales directos como Uruguay y Ecuador. Ser favorito, en los últimos días del ‘Tigre” en Perú, era una mala noticia. Lo sufrimos con Australia en Doha.

Juan Reynoso heredó de todo un poco cuando fue nombrado como nuevo entrenador de la Bicolor. Lo positivo: un plantel experimentado, mentalidad ganadora y jugadores con harto compromiso. Lo negativo: poco recambio generacional (algunos gritaron como un gol el ingreso de Grimaldo), promedio alto de edad y falta de gol (imaginemos el segundo proceso de Gareca sin Lapadula). Si incluimos el encuentro ante los australianos, Perú ya suma más de 300 minutos sin anotar en Eliminatorias mundialistas. Funciona la propuesta defensiva, aunque arriba sentimos escasez por todos los flancos.

Hay algunas sensaciones positivas para no dejarnos consumir con el sinsabor de la caída en los descuentos frente a Brasil. Renato Tapia en la zaga se ha mostrado implacable, Marcos López no es lateral (es extremo izquierdo), Gallese siempre será Gallese y hay jugadores que son “de selección” como Yotún y Aldo Corzo. Pablo Giralt, interesante cronista argentino, dice que le preocupa Perú porque no hay nombres nuevos. Quizá lo de Grimaldo sea una excepción a la regla, aunque es insuficiente en comparación con los rivales directos por un cupo al Mundial 2026. Para octubre volverán Zambrano y Callens, Advíncula cumplirá su sanción y veremos si jugadores como Reyna, Cueva y Flores aprueban las exigencias físicas del comando técnico de Reynoso. Los necesitamos a todos. No queremos repetir el sufrimiento de Asunción. Ya no estamos para esperar más milagros, así la próxima fecha doble sea en octubre.

🎙️ Juan Reynoso: "Grimaldo sacó todo el barrio del Rímac y es un proyecto que en el corto o mediano plazo va a terminar jugando en equipos importantes".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪#ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/vB94tWw3GV — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 13, 2023

Competimos más que Bolivia, tenemos menos dudas que Chile (el próximo rival en Santiago) y no tenemos al técnico tan cuestionado como en Paraguay. ¿Pero con eso nos alcanza? Clasifican 6 y el repechaje ahora es con un minitorneo (más difícil). Por antecedentes, veo con optimismo la visita a los chilenos y algo muy parecido a lo de anoche ante Argentina. Y sigo pensando ¿con eso alcanzará? Cerramos el año con Bolivia en La Paz y el agrandado Venezuela en Lima. Solo después de esa fecha doble podremos responder con una sonrisa o con la sensación de que se aproxima una tragedia.

