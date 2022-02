Conforme a los criterios de Saber más

La idea del “fútbol chocolate” es una manera lúdica de leer el toque como ADN de Perú. Lo dice Cueva, lo repite Yotún y lo parla Lapadula. El gran mérito radica en que aún sin lucir su mejor versión en ofensiva, Perú ha sumado y no pocos puntos. Tras dos partidos, en los que no generó ni 5 ataques bien coordinados, la selección se mantuvo en zona de clasificación y Gareca apunta a su segundo Mundial de dos posibles. ¿Qué hay detrás de este Perú que aún sin lujos no se quita la ropa de candidato?

1) Un edificio de buen cimiento. Ya despedido Tabárez, el proceso Gareca es el más antiguo de la región (2015...). El entendimiento técnico-jugadores garantiza cierto oficio que lo fortifica. Alrededor de una columna vertebral de 4 o 5 posiciones clave, se ha cuajado un cuadro duro, moldeable, no siempre estético, capaz hoy de ganar desde el smoking ( 3 a 0 a Bolivia), pero también desde el overol (1 a 0 a Colombia). La base es un arquero, un back, un mediocentro, un enlace y un punta. O, si quieren, Gallese, Ramos, Tapia, Cueva y un 9 que antes era Paolo y ahora es Lapadula. Eso es lo que Gareca le dio a Perú camino a Rusia y eso es lo que Gareca le entrega hoy, con la versión potenciada de su arquero y el enlace, rumbo a Qatar.

2) Un gran visitante. Pasamos de Eliminatorias enteras sin ganar en cancha ajena, a lograr 10 de nuestros 21 puntos en el extranjero. La campaña hubiese sido insostenible si no vencíamos de visita a Ecuador, Venezuela y Colombia (además de un empate inicial con Paraguay). Si fuimos un mal local, lo compensamos rescatando puntos a partir de la solidez que desde el portero se extiende a todo el bloque defensivo. No se dice lo suficiente, pero Gallese debe estar en el top 3 de arqueros del continente. Y es el mejor portero de Perú en 50 años. Perdón Balerio y disculpas Ibáñez. Lleva 6 temporadas sin grandes errores y hoy luce una cinta que explica su paulatina ascendencia en un plantel en el que arrancó incluso entre dudas de Penny o él. Su evolución ha sido la misma de un Perú que cuando pisa cancha ajena no tiembla, sino asume que puede ganar.

3) El volante-goleador. El quinto puesto tampoco se explica si en ataque no hay vías alternas para llegar al gol. Y si antes de Rusia, Paolo marcó la pauta con 5 goles claves, todos con Perú abajo en el marcador, ahora -sin él por lesión-, el equipo halló en un coctel diferente su cuota necesaria para pelear. De hecho, de los 17 goles que tiene hay solo 2 de un delantero -y Lapadula-, 1 de un lateral -Advíncula- y nada menos que 14 de mediocampistas. A saber, 2 de Tapia, Peña, Flores; 3 de Carrillo y 5 de Cueva. Lo de ‘Aladino’ ha sido superlativo porque - afinado desde lo físico y crecido en confianza- ha mejorado su versión de la Eliminatoria pasada tanto goleando como asistiendo. Hay una relación muy directa entre los tantos de Perú y los movimientos veloces de un jugador que no tiene reemplazo natural. Que Raziel juegue por él, solo agigante su figura.

4) Flores, la yapa del elegido. Lo habíamos criticado tanto que ni provocaba llamarlo por su apodo. Su para en la MLS nos lo había devuelto irreconocible. Su reaparición en esta fecha doble, sin embargo, consiguió 2 goles y 4 puntos. En los partidos ante Colombia y Ecuador, salvó su prestigio personal a favor de sus condiciones para definir. Edison Flores desenfunda antes que el resto. Si viviera en el Oeste, nos mata a todos. Esa eficacia lo hace letal apenas tiene una chance y la misión clara de anotar. Su inactividad se notó más en el trámite del juego que frente a las chances de gol, donde razona -perdonen hinchas peruanos- con la frialdad de un panzer alemán. Autor de 7 goles en 20 partidos de Eliminatorias, tiene un 35% de efectividad, el número más alto de un volante en actividad. Claro, lo respaldó un plantel con oficio, una estructura de 6 años, donde nunca sospecharon de él. Y desde ese blindaje, Flores volvió a ser el Orejas.

