A pocos días del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Raúl Ruidíaz ya piensa en los seis puntos que Perú deberá sumar ante Bolivia y Venezuela para compensar lo realizado en las dos primeras fechas de las clasificatorias. Así, ante una posible ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el once titular, el delantero de Seattle Sounders asumiría la responsabilidad de los goles. La ‘Pulga’ sueña con anotar en La Paz, y cortar tras dos años de sequía, su mala racha goleadora con la blanquirroja.

“Sería lindo, ¿no? (anotar ante Bolivia) Yo estoy soñando con eso a cada rato. Por ahora, hay que seguir trabajando”, dijo Ruidíaz a Depor. El atacante, que no compite desde el mes de diciembre, se integró esta semanas a los entrenamientos de la Selección Peruana en La Videna al mando del profesor Ricardo Gareca.

“Me siento muy bien y con el profesor Ricardo siempre conversamos: está feliz que entrene para sumar ritmo físico. Le agradezco por su confianza, valoro mucho eso. Pese a que no se da el gol, voy a seguir dando lo mejor de mí hasta el día que me convoquen, y de no ser llamado, apoyaré a mi selección, como buen peruano que soy”, aseguró

Ruidíaz también habló sobre el panorama en los Estados Unidos ante la pandemia de coronavirus y que impediría a los jugadores de la MLS viajar al Perú para la fecha doble de clasificatorias a Qatar 2022.

“La cuarenta es diferente en cada Estado. Nos perjudica a los que jugamos en la MLS, pero es parte de la pandemia. Queremos estar en los partidos importantes, no juego desde el 11 de diciembre, en la final, hay otros compañeros que no tienen competencia desde noviembre”, dijo.

“Tengo amigos (en Seattle) que se han vacunado. Sería más fácil para volver a la selección, ya no tendría que pasar cuarentena, lo que perjudica a los clubes”, agregó.

Perú enfrentará a Bolivia (25 de marzo, 4p.m.) y Venezuela (30 de marzo, 8p.m.) por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cuadro nacional solo ha sumado un punto hasta, gracias al empate con Paraguay, ubicándose penúltimo en la tabla por delante de Bolivia. Los otros tres encuentros (Brasil, Argentina y Chile) los perdió.