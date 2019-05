Selección peruana: razones para un Sí y un No

El último fin de semana, Werder Bremen hizo ofi cial la renovación de contrato de Claudio Pizarro por un año más. El ‘Bombardero’ se retirará del fútbol en Alemania batiendo algunos récords más de vigencia en el más alto nivel de competencia. Se merece todos los homenajes posibles por ser embajador del fútbol peruano a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, ese abrazo con el hincha peruano será una deuda sin fecha de pago. No solo se ha distanciado de esa última foto con la camiseta de Alianza, sino también con la blanquirroja de todos.

¿Por qué en la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América se firmó la vuelta de Carlos Zambrano y, una vez más, quedó al margen Claudio Pizarro? Las estadísticas y las circunstancias respaldan la posición del comando técnico nacional.

A inicios de este mes, viajaron a Suiza dos integrantes del comando técnico de Gareca: el preparador físico Néstor Bonillo y el asistente Sergio Santín. Hubo reunión con Zambrano luego de que el defensor anotara en la goleada 3-0 frente al Zurich FC. Bonillo se quedó unos días en tierras helvéticas para reunirse con el comando técnico del Basilea. Era necesario tener un registro del rendimiento físico de Zambrano. A menos de un mes de la convocatoria defi nitiva de 23 jugadores para la Copa América, el interés por el zaguero era más que evidente. Si el ‘León’ es incluido en la lista de 23, se integrará a las prácticas recién este lunes 27.

7 partidos como titular suma Carlos Zambrano desde febrero de este año con el Basilea de Suiza. Su temporada termina este sábado.

20 goles sumó Claudio Pizarro en 85 partidos con la selección. Está en el top 5 del ránking histórico liderado por Paolo Guerrero.

Zambrano y Pizarro son dos jugadores que quedaron fuera del universo de Gareca después de aquella fecha doble de Eliminatorias en marzo del 2016. Tres años después, el retorno del defensor responde a que hay una vacante en su posición debido a que Alberto Rodríguez recién está recuperándose de una lesión complicada.

No ocurre lo mismo con Pizarro, quien a pesar de acumular más de 300 minutos de juego en el 2019 con cinco goles anotados, no ha podido desplazar a tres jugadores que en el puesto de delantero cuentan con las manifestadas preferencias de Gareca: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.

Si los medimos solo por estadísticas de gol, Pizarro iguala a Guerrero y Farfán con 5 goles en el 2019 y supera a Ruidíaz, quien ha sumado 4 tantos. Sin embargo, el ‘Bombardero’ queda relegado en la cantidad de minutos en el campo. Pizarro suma 312 minutos contra los 725 de Paolo, los 670 de Jeff erson y los 536 de Raúl. Al seguir los criterios de Gareca, lo que también desplaza al ‘14’ del Werder Bremen es que este año solo arrancó como titular en un partido y el resto solo ingresó en minutos finales. Un promedio de 24 minutos en el campo en sus 13 apariciones de este 2019.

— Larga distancia —

A todas estas cifras hay que sumarle el distanciamiento de Claudio con quienes manejan los destinos de la selección. Dos escenas ayudan a explicar esto. Primero una entrevista a Pizarro con el canal ATV donde él mismo sentenció la ausencia de futuro con la blanquirroja: “Si no me llamaron para el Mundial, no tendría sentido que lo hagan ahora” y después el detalle que se reveló sobre lo ocurrido en la víspera del amistoso ante Alemania, cuando desde la parte deportiva de la FPF se intentó hacerle un homenaje a Pizarro en tierras germanas y el atacante se negó.

Situación distinta a lo ocurrido con Zambrano en las últimas semanas. Con 29 años y recién recuperando su mejor estado futbolístico, al defensor le toca también demostrar una mayor madurez emocional y deportiva. Nunca fue oficial que su marginación en el 2016 fue por temas disciplinarios, pero diferentes fuentes desde Videna coincidieron en que hubo una ruptura entre Zambrano y parte del comando técnico –y algunos jugadores–, entonces es posible concluir que, en esas charlas en Basel, el mensaje de Bonillo y Santín fue uno solo: si Carlos vuelve será a una selección distinta, con diferentes estándares de disciplina y compromiso. El ‘León’ aceptó.

Algo más, Zambrano no ofreció declaraciones polémicas ni desafió antes, otra diferencia con Pizarro. Y para Gareca otra variable para medir es el discurso de los futbolistas, los gestos fuera de las canchas. Una manera sutil de cuidar al grupo. Al ‘León’ le quedan dos partidos más con Basilea en Suiza antes de saber si está en la lista definitiva. Al defensor, muy activo en redes sociales, le tocará apretar F5 hasta conocer si su ansiado retorno será realidad. Nunca estuvo tan cerca.

– Pizarro cerró temporada en Bremen –

Werder Bremen cerró su temporada 2018/2019 con un amistoso ante el Oldenburg, equipo de la cuarta división alemana. El resultado fue 7-1 a favor del cuadro verde y el último tanto fue de Claudio Pizarro.

De esta manera, el ‘Bombardero’ festejó su renovación de contrato por un año más con el Bremen. El atacante peruano cerraría su carrera a mediados del próximo año en tierras germanas.

Hubo varios hinchas del Werder Bremen que alentaron la permanencia de ‘Pizza’ por doce meses más.