Selección peruana: razones para convocar a un ‘9’

(Sí) En la Gerencia de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol se espera que Ricardo Gareca regrese a Lima a fin de confirmar la convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos de setiembre ante Ecuador y Brasil. Esta decisión ya habría sido comunicada al atacante nacional. Aquí las razones.

—Fin de los ensayos —

No es novedad que el objetivo principal para el comando técnico de Gareca es obtener una nueva clasificación mundialista. El subcampeonato de la Copa América se festeja, pero para la Blanquirroja esto ha sido un ensayo para la competencia más importante: las Eliminatorias. Por ello, en estos últimos seis amistosos que se disputarán este año, la idea es que Perú juegue con su once titular. Se acabó el período de prueba. Guerrero, a pesar de sus 35 años, es titular inamovible.

—Sin variantes—

El comando técnico de la Bicolor ha buscado recambios en algunos puestos de la selección. Se ha intentado encontrar el gol con otros nombres y otras vías. Y el balance final es que Guerrero aún es mucho más que necesario. Las otras dos opciones que maneja el ‘Tigre’ en ese puesto son Ruidíaz y Farfán, quien tiene para algunos meses más de ausencia por lesión.

—Todos por igual—

Más allá de las gestiones que intentó hacer el Inter de Porto Alegre para que Paolo no sea llamado el viernes, en la dirección deportiva de la FPF entienden que si ceden con el caso de Guerrero, tendrán que hacerlo con los otros pedidos que han llegado desde los clubes de la MLS y Vélez Sarsfield.

(No) Rodrigo Caetano, director deportivo del Inter de Porto Alegre, intentó gestionar la exclusión de Paolo para el próximo llamado de Gareca y así pueda jugar las semifinales de la Copa Brasil. ¿Cuáles fueron los otros argumentos que expuso ante Agustín Lozano, presidente de la FPF)?

—Buenas relaciones—

Caetano es un personaje clave en la carrera de Guerrero en Brasil. Este directivo fue quien impulsó el traspaso del ‘9’ desde Corinthians al Flamengo, club al que representaba en el 2015. Precisamente, este dirigente recibió cuestionamientos cuando Guerrero fue castigado por dopaje. Caetano se fue del ‘Mengao’ en el 2018 y llegó al Inter. Una de sus primeras medidas fue contratar a Guerrero. Hay una gratitud que el ‘9’ quiere manifestar obteniendo campeonatos, entre ellos el de la Copa Brasil.

—Cuestión económica—

La Copa Brasil premia al campeón con 15 millones de dólares. Con esta cifra se convierte en uno de los cinco torneos más millonarios de Sudamérica. Si bien Inter ya venció en el encuentro de ida de la semifinal a Cruzeiro, en el cuadro ‘colorado’ entienden que con Paolo el pase a la final podría estar asegurado.

—Torneo oficial—

En la directiva del Inter la sensación es que Gareca puede prescindir de Guerrero y probar otros delanteros en los amistosos. Para las cabezas del cuadro ‘colorado’ no se puede priorizar un encuentro que no suma puntos con una semifinal de torneo oficial. Son inconvenientes que padecen los clubes brasileños ya que, en este país, no han respetado el calendario FIFA para organizar sus torneos.