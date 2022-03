Conforme a los criterios de Saber más

Si para el futbolista peruano es difícil mantenerse fuera de nuestras fronteras, lo es aún más cuando se trata de jugar en Europa. Solo hace falta ver el actual momento que atraviesan siete jugadores que forman parte del universo de Ricardo Gareca para la Selección Peruana. Aunque todos viven realidades distintas, el común denominador es que la mayoría se encuentra relegado a un banco de suplentes y con muchas posibilidades de cambiar de aires para el próximo curso.

A propósito de Rodrigo Vilca, que dejó Inglaterra tras poco más de un año (fue adquirido por el Newcastle, donde jugó en la Sub-23, además de ser prestado al Doncaster Rovers de la Tercera división inglesa) , para volver al fútbol peruano, donde fichó por Universitario de Deportes; DT El Comercio dialogó con hombres de prensa de los diversos países donde radican los jugadores nacionales. En muchos casos coincidieron que a nuestros representantes se les ha hecho difícil transcender durante la presente temporada.

En busca de su mejor versión

El campeonato 2021-2022 ha sido atípico para Gianluca Lapadula, teniendo como punto de quiebre la ventana de contrataciones de enero. Venía siendo el hombre más influyente en ataque del Benevento, pero eso cambió de un momento a otro, después de que el DT Fabio Caserta decidió no volver a contar con él.

Aunque el problema con el estratega y el club quedó totalmente solucionado, haberse ausentado por siete jornadas le costó perder la titularidad, que había ganado a punta de anotaciones durante la primera parte del torneo. Giuseppe Coppola de Il Sannio Quotidiano analiza lo que viene sucediendo con el ‘9′ bicolor.

“Existen dos caras de la temporada de Lapadula. La primera como ‘crack’ único, mejor delantero de la Serie B y el primer jugador en llegar a los 10 goles en el torneo. Y la segunda, desde que tuvo un enfrentamiento con el club. Ahora esta recuperando el tiempo que perdió, pero todavía tiene que trabajar mucho para regresar a su mejor nivel. Para ser otra vez titular tiene que demostrar que puede jugar acompañado de Forte, el delantero que llegó en el Benevento para remplazarlo. Lo que si es seguro es que se marchará una vez acabe su contrato”, señaló el corresponsal local.

El último sábado jugó 30 minutos ante Frosinone luego de superar un esguince de primer grado, lo que hizo que haya más tranquilidad por parte de la afición peruana. El atacante es el ‘9′ con el que se cuenta para el cierre de las Eliminatorias.

Perdió su lugar

Renato Tapia fue titular en los 32 partidos que disputó con el Celta de Vigo el 2020-2021. En todos mostró una gran nivel y jerarquía, suficientes para adueñarse de un puesto en el once gallego. Su gran incursión en LaLiga Santander lo llevó a estar cotizado en 20 millones de euros y despertar el interés de otros clubes europeos.

Sin embargo, varios meses después su actualidad es totalmente distinta. En lo que va del del año no ha sido inicialista y ya registra ocho convocatorias donde empezó como relevo. Julio Bernardo del diario Faro de Vigo explicó las circunstancias que se han dado para este cambio tan abrupto.

Renato Tapia ha perdido un lugar en el once titula del Celta de Vigo. (Foto: Instagram Renato Tapia)

“Se da por una serie de factores. En primer lugar está su bajón de rendimiento como consecuencia de la fatiga acumulada todos estos meses por el montón de partidos que ha jugado con el Celta y la selección sin descanso. Tampoco ha hecho pretemporada y ha tenido un problema en la rodilla que le ha fastidiado. Esto se ha notado mucho en lo físico. Además hay que sumarle que le ha salido un competidor muy duro como Fran Beltrán, que es más joven y a quien el club acaba de renovar y que, aunque no defiende tan bien, le da más soluciones para sacar la pelota y en la fase ofensiva. Lo más probable es que salga en venta si llega la oferta adecuada. Hay que considerar que ahora mismo no es titular, llegó a coste cero y el Celta va a necesitar hacer caja para afrontar el próximo mercado”, explicó.

Este año ha estado presente en nueve partidos, pero solo en uno de titular, ante Baleares por la Copa del Rey. Luego en la Liga ingresó en los demás encuentros, pero no fue considerado ante el Atlético de Madrid. Ayer ingresó en el minuto 67 en el 0-0 ante Betis.

Lesiones y más lesiones

De las 28 jornadas que se han disputado en la Ligue 1, Miguel Trauco solo ha tenido protagonismo en 10 ocasiones con la camiseta del Saint-Etienne. Este 2022 apenas sumó siete minutos en la Copa de Francia y completó un juego con la reserva del conjunto galo. El experimentado periodista Didier Bigard reveló la razón de tantas ausencias del lateral izquierdo peruano, a quien lo ve fuera del equipo para el siguiente curso.

Miguel Trauco no tiene minutos en Saint- Etienne durante la temporada. (Foto: Getty Images)

“Se lesionó, se recuperó justo para salir a la selección peruana y volvió a lesionarse. En una defensa de cinco hombres, después de la contratación de Mangala, Kolodzijczak jugó por la izquierda y Dupraz (DT) confió en su experiencia. Creo que se irá al final del campeonato. Tiene un buen precio y el club necesitará dinero”

El contrato del ‘Mago’ finaliza en junio del 2022. Es casi un hecho de que no habrá renovación. Por tal razón, ya existen varios equipos de Brasil que buscarán que el tarapotino pegue la vuelta el fútbol de dicho país.

El mejor del ascenso

Miguel Araujo tuvo un arranque complicado de temporada con el FC Emmen. Por distintos motivos no pudo estar presente en los primeros juegos. No obstante, una vez que se puso la camiseta rojiblanca mostró un rendimiento perfecto. Solvente, seguro y hasta goleador. Esas son las facetas que describen el presente de la ‘Fiera’.

Desde Países Bajos, René Posthuma (TV Drenthe) se deshizo en elogios para el defensa de la Selección Peruana. El reportero televisivo afirmó que el ascenso neerlandés le ha quedado chico a nuestro embajador, quien estaría listo para emigrar a una liga de mayo nivel.

“Araujo es uno de los puntales del FC Emmen esta temporada. Junto al otro central, Jeroen Veldmate, son la base del éxito. FC Emmen tiene la mejor defensa de la liga. Desde que Araujo volvió a Emmen, el equipo solo ha perdido dos veces. FC Emmen es ahora el líder de la liga, tiene la defensa con menos pases y ganó el título del tercer período el lunes. Araujo es demasiado bueno para la primera división de los Países Bajos. En muchos juegos no se pone realmente a prueba, pero en los grandes juegos está ahí”.

Aún no se ganó un puesto

Sergio Peña se prepara para arrancar su segunda temporada con la camiseta del Malmo, aunque esta vez la iniciará desde la pretemporada. Recordemos que llegó a mediados del pasado certamen, donde terminó siendo parte del título de los celestes.

Durante los juegos de preparación ha ido de menos a más. Empezó como pieza de recambio y llegó a ser titular en los últimos dos partidos por la Copa de Suecia. Se espera que se mantenga en el once inicial para el encuentro del fin de semana por las semifinales contra el Djurgarden.

“Tuvo un muy buen partido contra el AIK en la copa sueca el lunes. Sobre todo en a primera parte, se le vio mejor sobre el terreno de juego. El año pasado tuvo el problema de que tuvo lesiones y se perdió muchos partidos. No es titular indiscutible como parece. El club tiene cinco grandes jugadores en el centro del campo pero tres puestos. En mi opinión por ahora no forma parte del once inicial”, contó el editor del periódico Sydsvenskan, Max Wiman.

Sergio Peña podría tener minutos ante el Zenit. (Foto: Malmo)

Sin adaptación

Las estadísticas de Kluiverth Aguilar en Lommel SK son realmente preocupantes. Solo ha sumado 177 minutos desde que arribo a Bélgica, siendo titular en una solo dos oportunidades. Desde el 5 de noviembre del 2021 no ha sido considerado en el equipo donde está cedido por el City Group.

Kluiverth Agilar llegó a Lommel SK en junio del 2021. (Foto: Agencias)





Sven Lommel, experto en la segunda división belga, dio a conocer que el exfutbolista de Alianza Lima aún no ha podido mostrar las credenciales por la cual se pagó una cifra millonaria. Pese a ello, aún confía en que tendrá tiempo para adaptarse en la institución de Limburgo.

“No ha jugado un partido completo en total esta temporada y sus últimos minutos datan de hace cuatro meses cuando el equipo no andaba bien. El City cree en sus cualidades, pero no hemos visto nada de eso en Bélgica. Aguilar está en buena forma física por ahora, pero no lo ha estado en los últimos meses. También fue criticado por Lommel por su comportamiento poco profesional. La competencia en este momento es muy fuerte en su posición. El capitán Glenn Neven y el talento juvenil Rafik Belghali juegan en su posición. Dudo que los saque del equipo en este momento. No creo que el City quiera descartarlo por completo todavía. Aguilar todavía tiene mucho que aprender dentro y fuera de la cancha”, afirmó.

El ‘9′ con mala fortuna

Después de que no pudo mostrarse en el LASK (Austria), dueño de su carta pase, Matías Succar parecía haber encontrado en el Teplice un equipo donde podría reencontrase con su mejor versión. En dicha institución de República Checa marcó su primera anotación en el fútbol profesional y empezó a sumar rodaje.

Matías Succar se encuentra a préstamo en el Teplice de República Checa. (Foto: Agencias)

Terminó el 2021 sumando 60 minutos y después no volvió a salir en lista. Lo que pudo averiguar este medio, con fuentes del propio equipo checo, es que el ex Deportivo Municipal quedó contagiado de COVID-19 tras su viaje a Perú de vacaciones. Tuvo un periodo largo de recuperación y cuando estuvo apto se lesionó, hecho ocurrido la semana pasada. Se desconoce el tiempo de reaparición.

Atrás quedaron las jornadas de Champions League y Europa League donde la presencia peruana era recurrente. Teniendo como máximos exponentes a Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Por ahora, nuestro fútbol solo se debería consolar con ver a nuestros ‘extranjeros europeos’ desde el pitazo inicial.

