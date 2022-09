Sospecho que cuando uno mira a Perú en el extranjero, en victoria o en derrota, se habla del equipo de Cueva. Christian resume lo que se imagina del fútbol peruano afuera: velocidad, pared, apetito. Esta columna no trata de discutir esa justicia, pero sí de ampliar la paternidad de la selección. Este también es el equipo de Renato Tapia.

Solo Pedro Gallese, arquero y capitán, ha jugado más minutos que él en la última Eliminatoria: sin contar el repechaje, Piero jugó los 18 partidos del proceso y nunca salió. Tapia, hoy en el Celta de España, jugó 14 con un promedio de 85 minutos. Ni Cueva, el 10. Esa condición sostuvo el plan de juego de Gareca -Tapia asociado a nuestros centrales y, luego, el físico impecable para cortar y jugar- y esa misma influencia es la primera gran conclusión del estreno de Juan Reynoso con Perú: él, Renato Tapia, dueño del mediocampo nacional con un sentido de ubicación que aturde a los rivales y dos pulmones que elevan la competencia de los que pelean, no por su puesto, sino para acompañarlo: Aquino y Peña la noche del 1-0 con México, Yotún cuando vuelva.

¿Es de ahora ese liderazgo? No. Es un plan de carrera. Se fue en 2013 al Twente de Holanda, se ganó el puesto, hizo goles y allá, bajo el rigor europeo, la TV por cable nos comprobó que los límites de su área le quedaban cortos. Cuando pasó al Feyenoord, temporada 2015-2016, su puesto ya era otro: medio mixto, es decir, un obrero moderno que une las áreas como se enseña en las aulas del fútbol peruano. Pase más que pelotazo. Como se fue muy chico a Europa, a los 18, el oxígeno interior creció de acuerdo a su personalidad y con eso, ya de titular en el tramo decisivo de la campaña de Perú rumbo a Rusia, tan importante como que haga goles Paolo era que corra él. La comparación no es gratuita: es lo que se llama un jugador de selección. Puede jugar poco y nada en su club, pero pisa Videna y se transforma. Ese fuego se tiene o no.

Ahora, ya con 27 años, 74 partidos en selección y presente en LaLiga de España, Renato Tapia es titular inamovible también para Reynoso. “Es una idea de juego muy intensa, muy buena. Cuesta jugar en este campo, la cancha está en pésimo estado, plasmar una idea de juego, es difícil en este tipo de terrenos. Han salido cosas buenas que debemos rescatar y a eso apuntamos”, dijo la noche del sábado, tras perder 1-0 con México. Un mensaje ante la crítica. Tiene margen aún para convertirse en un mediocentro con más gol -5 en total con Perú-, pero hoy su presencia se recita. Al equipo le pueden faltar pósters, pero nunca Gallese, Cueva y Tapia.

