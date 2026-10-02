La nueva convocatoria de Mano Menezes, dos partidos después a puertas del duelo con Canadá, mantuvo una pregunta sobre la mesa: ¿qué pasa con Renato Tapia? El volante nuevamente no aparece en la lista para los amistosos, en una etapa en la que el técnico brasileño continúa probando nombres y buscando construir la selección que quiere para su proyecto. Óscar Ibáñez, quien conoce de cerca a varios de los convocados y también sabe lo que significa vestir la camiseta peruana, conversó con El Comercio sobre el presente de la Bicolor.

—¿Qué sensación le trajo que Cienciano llegó hasta cuartos de la Sudamericana?

La sensación que nos trajo Cienciano es que nos trasladó en el tiempo y nos hizo recordar esa etapa de 2003, como fue atravesando las fases y todo lo que se vivió alrededor del equipo. Cienciano no es solamente el equipo de fútbol, sino toda su gente, los hinchas, la ciudad y, conforme fue avanzando etapas, se fue alineando también todo el país.

—Es un club con dos copas internacionales...

Cuando nosotros empezamos ese camino en 2003, casi nadie nos tenía en cuenta. Recuerda que en esa época el formato era distinto porque primero se jugaba la Copa Libertadores y después la Sudamericana, con lo cual muchos equipos de la Libertadores jugaron ese torneo. Era un campeonato muy fuerte y como que no nos prestaron atención. Hoy, cada vez que se nombra a Cienciano, se le recuerda sus dos títulos internacionales, que son la Sudamericana y la Recopa. Ya te miran con respeto.

—¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de esa histórica copa?

Es difícil quedarse con uno, sinceramente, porque fuimos sorteando distintos rivales y cada uno tiene su historia. El triunfo frente al Santos, que había jugado la final de la Libertadores de ese año frente a Boca Juniors. Eliminarlos fue enorme porque tenían un equipazo. Después en semifinales le ganamos a Atlético Nacional de Medellín, que venía de sacar a Boca Juniors. Imagínate. De la final recuerdo el mano a mano a (Marcelo) Salas en la última jugada. Luego me vienen recuerdos levantando la Copa, abrazándonos con los compañeros, la gente llorando de felicidad en las calles.

Óscar Ibáñez fue preparador de arqueros de la Selección Peruana. (Foto: Jesús Saucedo)

—¿Cuál fue el secreto detrás del éxito de ese Cienciano en el que fuiste parte?

Contamos con jugadores de experiencia, referentes, líderes que supieron cumplir su rol en el vestuario. También habían jugadores jóvenes con mucha ambición y con un técnico que supo manejar muy bien el grupo y planteó siempre los partidos para salir a ganar. Además estaba Juvenal Silva, el presidente, que siempre confió en nosotros y creyó desde un inicio que se podía ganar la Copa Sudamericana.

—¿Este Cienciano que llegó hasta cuartos de la Sudamericana tiene cosas de aquel de 2003?

Si bien son torneos con formatos distintos, creo que sí hay similitudes como el entusiasmo que genera en la gente. Cienciano es un club querido, no uno que genere rivalidades. Este Cienciano hizo recordar esa época, independientemente de la camiseta del hincha. Todos estuvieron pendientes de la campaña del equipo.

Así fue el primer entrenamiento de Carlos Cáceda y Pedro Gallese junto a Oscar Ibañez. (Fotos: Jesús Saucedo)

—La altura no centra, tampoco cabecea, mucho menos mete gol. ¿Pero influye en los resultados?

La altura sí influye, pero si estás bien preparado y tienes un buen equipo. La altura sola no juega. Hay muchos equipos de altura que de repente pierden la categoría o están peleando la permanencia. La altura te juega a favor cuando estás bien preparado, cuando tienes buenos jugadores, cuando tienes una buena estrategia porque en este tipo de torneos (Copa Sudamericana) juegas un partido de local, pero después de toca de visitante y tienes que estar a la altura, responder en consecuencia.

—Perú jugará algunos partidos como local en altura. ¿Es una buena decisión?

Creo que debe responder a una investigación, algún estudio que habrán hecho. Entonces, obviamente, por ahí va con la respuesta anterior. La altura te juega a favor cuando estás bien preparado. Recuerda que en las Eliminatorias las convocatorias a los jugadores se dan poco tiempo, luego está el cambio de horario con algunos que juegan en Europa. Además el formato de las Eliminatorias todavía no está claro, creo. Pero todo lo que sea para ganar, bienvenido sea.

—¿Cuánto nos afecta no tener a Renato Tapia en la convocatoria? El tema parece ser futbolístico

En cuanto a Renato o Lucho, que no están ahora, o algún otro muchacho más, son de esos jugadores que les tiras la camiseta y saben cómo representarla, cómo defenderla, no necesitan prueba de nada.

Renato Tapia fue uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en el 2021. Foto: FPF.

—¿Matias Córdova es el futuro de la selección?

Matías Córdova es un arquero que tiene muy buena formación en Sporting Cristal, un club que siempre sacó buenos porteros. Salió de su zona de confort para ir y buscar su espacio en el interior del país. Está teniendo regularidad y, a medida que siga con esa regularidad, tendrá más experiencia. Ya lo están mirando, ya tiene un par de convocatorias y también convivir al lado de Pedro Gallese lo ayudará a seguir creciendo.

—De esta lista, ¿cuáles son los nombres que le sorprendió?

No me sorprendió ninguno. Muchos de los chicos que están ahí, tuve la posibilidad de dirigirlos. Algunos de ellos debutaron en Eliminatoria conmigo como César Inga, Jesús Pretell, Erick Noriega, Jairo Concha. Es una lista donde están jugadores que a nadie sorprende que estén porque son de experiencia y otros muchachos que tienen el perfil de selección. Seguramente más adelante se podrán ver otros, pero para este tipo de partidos que vienen, que son durísimos estos cuatro rivales, hay un buen número ahí y no hay que olvidar que ante cualquier situación que se pueda caer alguno, ojalá que no, se pueden convocar jugadores del torneo local sin ningún problema.

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