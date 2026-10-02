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Resumen

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Renato Tapia. (Foto: AFP)
Renato Tapia. (Foto: AFP)
Por Marco Quilca León

La nueva convocatoria de Mano Menezes, dos partidos después a puertas del duelo con Canadá, mantuvo una pregunta sobre la mesa: ¿qué pasa con Renato Tapia? El volante nuevamente no aparece en la lista para los amistosos, en una etapa en la que el técnico brasileño continúa probando nombres y buscando construir la selección que quiere para su proyecto. Óscar Ibáñez, quien conoce de cerca a varios de los convocados y también sabe lo que significa vestir la camiseta peruana, conversó con El Comercio sobre el presente de la Bicolor.

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