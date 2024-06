El capitán de la selección peruana en el amistoso ante Paraguay no será parte de la Copa América. Así de directo fue el técnico de la Bicolor, Jorge Fossati, desde Estados Unidos para, desde el lado deportivo, dar por finalizado todo el tema que se ha generado con Renato Tapia.

El volante no viajó con la Bicolor a Filadelfia debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le otorgó el seguro contra lesiones que exigía, ya que desde el 30 de junio no tendrá club (finaliza su contrato con Celta) y no quería arriesgarse a quedar desamparado ante algún problema físico.

Así lo explica a El Comercio Jhonny Baldovino, abogado deportivo: “Existe una póliza que activa la FIFA a Conmebol para el club, que cubre la recuperación y los sueldos del jugador por todo el tiempo que esté de para y esto aplica siempre y cuando el futbolista tenga contrato”. Sin esa garantía, Tapia no quería arriesgarse. “Perú va a jugar cuatro partidos, un amistoso y los tres de la fase de grupos, antes del 30 de junio. Si en alguno de esos partidos, él se lesiona y se queda sin actividad por un tiempo, no aplica el seguro de Conmebol y la FIFA hacia Celta de Vigo, porque su contrato ya acaba y el club no está obligado a renovarle”, agregó el abogado.

—La historia—

Temprano, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, había asegurado que estaban agilizando los trámites para ofrecerle un seguro al jugador, pero que debía ser aceptado por el capitán peruano. Según sabe El Comercio, Tapia pidió un seguro de riesgo compartido, que se puede entender como que la FPF asuma un sueldo en caso de que se lesione. Lozano afirmó que no puede hablar de esos detalles, pero mencionó un seguro que “tenía obligaciones que como presidente no tenía facultades para firmarlo, que necesitaban ser evaluados, necesitaban un visto legal”, según declaró a América TV a su llegada a Filadelfia.

Desde la Videna pensaban presentarle nuevas opciones a Renato, pero la situación habría cambiado luego de las declaraciones del técnico Jorge Fossati.

🎙️ Jorge Fossati: "Nosotros estuvimos con Renato hasta el domingo de noche y se ve que no fueron suficientes los argumentos que yo le di para que cambiara la decisión. No lo tendremos en cuenta para esta Copa América. Me consta que la Federación ha seguido haciendo esfuerzos y me… pic.twitter.com/9oMGv46qJw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 13, 2024

Las palabras del charrúa fueron contundentes con la decisión final. El entrenador contó lo que pasó en las últimas horas antes del viaje. “Le dije mi posición, él tenía la suya. El domingo en la noche le dije que se fuera a descansar y se ve que no fueron suficientes los argumentos que le di”, aseguró el entrenador antes del entrenamiento de ayer.

Bajo la decisión de Tapia, y si bien la FPF estaba buscando solucionar el caso, para Fossati el tema está cerrado. “Me consta que la federación ha seguido haciendo esfuerzos y me parecía viable que se solucionara. Él tiene el derecho de hacer las cosas a su manera, pero acá hay determinadas normas que cumplir y eso significa que no tengamos en cuenta a Renato por lo menos para esta Copa América”, aseguró el estratega.

Fossati entendió que había un punto de solución en el tema, e incluso aconsejó al futbolista que viajara. “Nos pareció adecuado que esté acá, que viniera hasta que venza el plazo y si no se definía la situación, entonces sí apartarse”, contó .

Así, ya se vive la primera crisis en la era Fossati. Tapia es el llamado a ser capitán del equipo, pero esta vez no es parte del plantel. Es el primer jugador que queda fuera del plantel por cuestiones que no son deportivas. Yoshimar Yotún y Pedro Aquino quedaron descartados por lesiones, Renato Solís igual. Raúl Ruidíaz no fue considerado, mientras que Alex Valera no estaba preparado en lo mental para jugar la Copa América, según el mismo Fossati.

