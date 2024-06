En el día de partida rumbo a Estados Unidos, la selección peruana amaneció con una mala noticia. Renato Tapia, volante titular en la ‘blanquirroja’, no fue parte de los viajeros debido a no haber solucionado un tema pendiente con la Federación Peruana de Fútbol: un seguro contra lesiones. Según indicó el mismo futbolista en un extenso comunicado, su contrato con Celta de Vigo culmina este 30 de junio y, luego de esa fecha, quedaría sin respaldo económico en caso sufra una lesión y requiera rehabilitación. Asimismo, de darse ese infortunio, dejaría de percibir un sueldo al no pertenecer a ningún equipo y tampoco sería contratado por alguno con facilidad.

“Cuando hay este tipo de torneos, en este caso la Copa América, existe una póliza que activa FIFA a Conmebol. Sin embargo, esta póliza no cubre directamente a los futbolistas, sino a los clubes que están prestando a sus jugadores a una selección. Por tanto, en caso un jugador se lesione, esta póliza cubre la recuperación y los sueldos del jugador por todo el tiempo que esté de para y esto aplica siempre y cuando el futbolista tenga contrato”, indicó Jhonny Baldovino, abogado deportivo y asesor legal de SAFAP, a El Comercio.

En este contexto, Renato Tapia, en caso sufra una lesión, no tendría respaldo por parte de su club a partir del 1 de julio, pues ya sería jugador libre: “Perú va a jugar cuatro partidos, un amistoso y los tres de la fase de grupos, antes del 30 de junio. Si en alguno de esos partidos, él se lesiona y se queda sin actividad por un tiempo, no aplica el seguro de Conmebol y la FIFA hacia Celta de Vigo, porque su contrato ya acaba y el club no está obligado a renovarle”, agregó.

En estos casos, si el futbolista no tiene un seguro proveniente de su club, quien se hace responsable es su Federación. Por tanto, la FPF es quien debió gestionar el pago de la póliza previo a que el jugador viaje a Estados Unidos; sin embargo, según explicó él mismo en su carta, hubo conversaciones con el presidente Agustín Lozano, pero no se llegó a hacer el pago.

En este punto, cabe resaltar que, más que los costos de una eventual recuperación que pueda incluir operación y rehabilitaciones, lo que busca el futbolista es tener un seguro de lucro cesante, es decir, de indemnizaciones por todos los salarios que dejaría de percibir en el tiempo que este para. “La parte médica es la más fácil, incluso puede operarse con el doctor de la FPF y hacer una rehabilitación en Videna, el problema es que si Renato sufre una lesión de seis meses, ¿todo ese tiempo quién le paga?”, acotó Baldovino.

¿Por qué no se compró la póliza?

En el año 2022, previo a que Yoshimar Yotún fichara por Sporting Cristal, se encontraba sin equipo y Perú estaba próximo a disputar una fecha doble. En aquella oportunidad, el representante del futbolista consiguió una póliza para cubrir al jugador por aquellos dos partidos y el costo, según fuentes cercanas, el pago proveniente de la FPF fue 30 mil dólares, aproximadamente, y cubría alrededor de 5 millones de dólares por invalidez parcial o permanente.

En esta oportunidad, al tratarse de un torneo que puede extenderse en caso la selección continúe pasando de fases, está claro que el costo es más elevado. “Quizá la FPF no tiene caja para asumir ese compromiso económico, todos sabemos que la situación económica no es de las mejores. Es normal que, por un lado, Renato haya preferido priorizar los intereses de su familia y, por el otro, la FPF no tenga para pagar un seguro tan caro”, agregó Baldovino.

Según pudo conocer El Comercio, hubo conversaciones entre el entorno del jugador y la FPF para poder llegar a un acuerdo previo al viaje y, de ambas partes, creían que un contrato con un nuevo club podía cerrarse en ese interín. Sin embargo, los tiempos jugaron en contra y cuando el futbolista exigió que igual se compre el seguro, desde la Videna no se obtuvo una respuesta positiva.

¿Es una renuncia a la Bicolor?

Cabe resaltar que, en este caso, la figura de que el futbolista está renunciando a la selección, no calza. Por el contrario, según la misma FPF dio a conocer a través de su comunicado, la separación del jugador se da luego de una decisión de mutuo acuerdo y no corresponde ningún tipo de sanción.

Por su parte, Julio García, abogado deportivo y representante de futbolistas, indicó: “Este tema es un problema de capacidad de gestión de la FPF. Aquí hay un problema y es que Agustín Lozano le hizo un ofrecimiento a Renato Tapia que, finalmente, no ha cumplido. Esta situación no corresponde que la maneje el futbolista, sino la Federación a la que pertenece”.

En tanto al monto aproximado, García agregó: “El seguro no es barato, pero son valores que se manejan en el fútbol. No es un monto que la FPF no pueda pagar, pero el problema es que está en una gestión mala. Además de eso, esto tiene consecuencias sobre el mismo plantel, peor aún que se ventile públicamente y que ambas versiones se contradigan en sus comunicados”.

¿Es revertible?

La selección peruana tiene que presentar su lista de 26 convocados este 15 de junio como fecha límite y, por tanto, la FPF tiene hasta ese día como plazo para poder solucionar la compra del seguro a Renato Tapia.

De momento, pese a que el futbolista hizo referencia a que se perderá la Copa América, el comunicado del ente deportivo únicamente hacía alusión a su separación para el amistoso ante El Salvador y tienen la expectativa de poder contar con el volante nacional en el certamen.

La postura de Fossati

Por su parte, Jorge Fossati tiene la intención de esperar que la FPF resuelva el caso de Renato Tapia previo a la fecha límite (15 de junio), pues es consciente de la gran importancia del volante en el plantel. Sin duda, este altercado también significó un gran fastidio e incomodidad alrededor del cuerpo técnico.

Pero el entrenador también acepta que hay cuestiones que escapan a las manos de los miembros de la FPF para firmar algo que desde la Videna consideran que solo los clubes pueden hacerlo.

En caso de que Renato Tapia no pueda disputar la Copa América, los otros futbolistas que cuentan con características similares y podrían ubicarse en su posición dentro del once inicialista son Wilder Cartagena y Jesús Castillo. Cabe recordar que Pedro Aquino, no fue convocado debido a que sufrió una lesión y no juega desde marzo.

