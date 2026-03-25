Por José Antonio Bragayrac

Tiene el escudo patrio tatuado en el pecho y su onomástico coincide con el día de la independencia del Perú. Con 30 años y una titularidad absoluta en el Al Wasl de la liga de Emiratos Árabes, un torneo con rigor similar o mayor al de Israel o Croacia; Renato Tapia no podrá celebrar sus 11 años en la selección peruana formando parte de la primera convocatoria de Mano Menezes. ¿Cómo se sustenta su no aparición en el primer llamado del brasileño y qué tan viable es su retorno en un futuro inmediato en la selección peruana?

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