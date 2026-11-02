Agustín Lozano, presidente de la FPF, descartó que haya tenido problemas con Renato Tapia y reveló que el técnico Mano Menezes conversó con el volante peruano. (Foto: GEC)
Agustín Lozano, presidente de la FPF, descartó que haya tenido problemas con Renato Tapia y reveló que el técnico Mano Menezes conversó con el volante peruano. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), rompió su silencio sobre el próximo amistoso de la selección peruana ante Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre, y espera que Renato Tapia sea convocato por el técnico Mano Menezes. El titular de la Videna se refirió a la actualidad de la Bicolor y aguarda novedades en la convocatoria.

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