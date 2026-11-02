Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), rompió su silencio sobre el próximo amistoso de la selección peruana ante Bolivia, por la fecha FIFA de noviembre, y espera que Renato Tapia sea convocato por el técnico Mano Menezes. El titular de la Videna se refirió a la actualidad de la Bicolor y aguarda novedades en la convocatoria.

“Creo que Jean (Ferrari) ya habló con la prensa, así que vamos a esperar que es lo que viene en esta fecha FIFA y esperando que el ‘profe’ nos pueda regalar algunas novedades en la convocatoria”, expresó frente a las cámaras.

Luego, agregó: “Hay dos amistosos, ya con Bolivia y luego vamos a jugar con Panamá en Cusco, así que estamos esperando que el ‘profe’ nos haga llegar en esta semana la convococatoria y la demos a conocer. Esperamos, todos los peruanos, que hayan novedades, y eso solo está en las manos del ‘profe’ Mano. Decisión del ‘profe’, ojalá así sea”.

Lozano reveló que hubo una conversación personal entre Menezes y Tapia, y que podría concretarse el regreso del jugador de Al Wasl a la selección peruana. “Ojalá que el profe tome esa decisión y bienvenido, la selección siempre le abrirá las puertas a todos los peruanos que estén en el mejor nivel de competencia”, apuntó.

Asimismo, el presidente de la FPF descartó que haya una mala relación con Tapia. “En ningún momento ha habido una situación en particular o algo, yo siempre he tenido el mejor de los respetos, y si en algún momento dije que no hablo más del tema, pero si tengo que hacerlo una vez más por respeto a tu pregunta, es que siempre he tenido el mayor de los respeto por él y por todos los chicos de la selección”, finalizó.

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