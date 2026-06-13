Renato Tapia parece haberse acostumbrado a convivir con rumores cada vez que se abre el mercado de fichajes. En las últimas semanas, su nombre apareció relacionado con Alianza Lima por un motivo que siempre genera ilusión entre los hinchas íntimos: su conocido vínculo sentimental con el club y la posibilidad, todavía lejana, de verlo alguna vez vestido de blanquiazul. Sin embargo, mientras en Matute esa opción parecía más una expresión de deseo que una negociación concreta, desde el extranjero apareció un escenario mucho más llamativo: River Plate.

La noticia comenzó a tomar fuerza desde Argentina y rápidamente generó atención por un detalle importante: el interés estaría relacionado directamente con Eduardo Coudet, actual entrenador del cuadro millonario y técnico que ya trabajó con Tapia durante su paso por el Celta de Vigo. El volante peruano conoce perfectamente la metodología del entrenador argentino y esa relación previa podría convertirse en un factor importante cuando un técnico busca incorporar futbolistas que entiendan rápidamente su idea de juego. De hecho, este Diario pudo conocer que uno de los asistentes se contactó con el volante peruano, pero la respuesta fue negativa.

🚨 Según @Sebasrur, Renato Tapia 🇵🇪 no quiere volver a Sudamérica y le dijo NO a River Plate 🇦🇷.



El peruano se siente comodísimo en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. ✍🏻 pic.twitter.com/hiquun417y — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) June 10, 2026

No sería una casualidad. Durante su etapa en España, Tapia encontró continuidad y protagonismo con Coudet. En Vigo se consolidó como una pieza importante en el mediocampo gracias a su capacidad para recuperar balones, equilibrar el juego y darle orden táctico a un equipo que necesitaba solidez. El técnico argentino conoce las características del peruano y sabe exactamente qué puede entregarle dentro del campo.

Sin embargo, una cosa es el interés -o una llamada- y otra muy distinta una operación concreta. Porque mientras en Perú y algunos medios argentinos el nombre de Tapia empezó a circular con fuerza, periodistas cercanos a la actualidad de River han puesto paños fríos al tema. Tanto Hernán Castillo, de DIRECTV Sports, como Diego Borinsky, periodista especializado en el club y autor de varios libros sobre la historia riverplatense, sostienen que las posibilidades reales de que la operación llegue a buen puerto son bastante reducidas.

Y las razones son principalmente deportivas. River actualmente cuenta con futbolistas consolidados en esa posición. El uruguayo Aníbal Moreno aparece como una de las principales piezas del mediocampo y recientemente el club reforzó esa zona con la incorporación de Mauro Arambarri. En otras palabras, la necesidad inmediata de sumar un jugador con las características de Tapia no parece ser una urgencia dentro del plantel.

Renato Tapia tieene contrato con Al Wasl hasta 2027. (Foto: Al Wasl SC)

Además, existe otro factor importante: el contrato. Tapia todavía mantiene vínculo con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos hasta junio del próximo año y, a diferencia de otras etapas recientes de su carrera, atraviesa un momento de regularidad. Disputó 17 de los 20 partidos de su equipo y mantiene presencia constante dentro del esquema titular. Esto convierte cualquier negociación en una operación económicamente más complicada.

¿Un retorno a Sudamérica pensando en la selección?

Pero más allá de River, existe un punto que vuelve interesante cualquier posibilidad de que el mediocampista cambie de liga y regrese a una competencia sudamericana: la selección peruana.

Tapia no juega con la Bicolor desde septiembre del año pasado y desde entonces su ausencia empezó a generar preguntas. El volante, que durante varios años fue uno de los pilares del equipo nacional, no estuvo presente en los amistosos recientes y tampoco apareció entre los primeros nombres considerados en este nuevo proceso.

Sin embargo, el técnico Mano Menezes despejó algunas dudas recientemente. “Tapia va a estar”, aseguró el entrenador brasileño al explicar que en esta primera etapa había decidido observar futbolistas nuevos antes de reincorporar a los jugadores de mayor experiencia.

Renato Tapia no juega por la selección peruana desde septiembre del año pasado, en la última fecha de las Eliminatorias 2026 | Foto: AFP / ERNESTO BENAVIDES

La frase fue interpretada como un mensaje tranquilizador para el entorno del volante. Tapia continúa siendo parte de los planes y el comando técnico todavía lo considera una pieza importante para el futuro.

En ese contexto, un eventual regreso al fútbol sudamericano podría ofrecerle algo más que minutos y continuidad. Le permitiría estar mucho más cerca del radar cotidiano de la selección, competir en un entorno de alta exigencia y recuperar protagonismo regional.

Por ahora, desde Argentina hablan de un escenario difícil y en Perú la posibilidad de verlo en Alianza Lima parece todavía más lejana. Pero el mercado de pases tiene una costumbre bastante particular: muchas veces empieza con rumores imposibles y termina escribiendo historias que nadie esperaba. Y Tapia, acostumbrado a moverse entre silencios y especulaciones, vuelve a aparecer en el centro de la conversación.

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