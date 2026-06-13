Por Marco Quilca León

Renato Tapia parece haberse acostumbrado a convivir con rumores cada vez que se abre el mercado de fichajes. En las últimas semanas, su nombre apareció relacionado con Alianza Lima por un motivo que siempre genera ilusión entre los hinchas íntimos: su conocido vínculo sentimental con el club y la posibilidad, todavía lejana, de verlo alguna vez vestido de blanquiazul. Sin embargo, mientras en Matute esa opción parecía más una expresión de deseo que una negociación concreta, desde el extranjero apareció un escenario mucho más llamativo: River Plate.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.