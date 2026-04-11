La selección peruana Sub 17 fue eliminada del Sudamericano 2026 en una preocupante participación de los dirigidos por Renzo Revoredo. ‘La Bicolor’ no logró obtener ni un solo punto en los cuatro partidos disputados.

El entrenador se responsabilizó por la lamentable campaña, en la que Perú fue el equipo con más goles encajados en el certamen.

“Al final el responsable soy yo, porque siento que no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos para la liguilla”, lamentó.

Asimsimo, Revoredo mostró su preocupación por el nivel general del fútbol peruano, un problema que no solo repercute en un campeonato de categoría menor.

“Más allá de las críticas, lo que más me preocupa es que no hemos competido, no solamente ahorita”, indicó.

“La brecha se va haciendo más grande. Tenemos que partir desde saber nuestra realidad”, agregó.

“El responsable soy yo, no pude hacer que el equipo rinda. Estoy seguro que son los mejores chicos que tenemos”



Renzo Revoredo, DT de la selección Sub 17🇵🇪



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A pesar de las derrotas, el entrenador aseguró que se deberá evaluar la participación de la selección nacional.

“Primero tenemos que terminar de evaluar toda la preparación. Creo que se ha hecho lo mejor posible, independientemente de que no se consiguieron los resultados”, comentó.

“Estos chicos son lo mejor que tenemos en la categoría. De repente me pude haber equivocado en uno o dos, pero eso no cambiaría mucho el resultado final”, finalizó.