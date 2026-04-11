Resumen

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La selección peruana quedó eliminada del Sudamericano Sub 17 tras no conseguir ni un solo punto en cuatro partidos. (Foto: FPF)
La selección peruana quedó eliminada del Sudamericano Sub 17 tras no conseguir ni un solo punto en cuatro partidos. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 17 fue eliminada del Sudamericano 2026 en una preocupante participación de los dirigidos por Renzo Revoredo. ‘La Bicolor’ no logró obtener ni un solo punto en los cuatro partidos disputados.

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