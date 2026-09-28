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Resumen

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Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Por Pedro Ortiz Bisso

Luis Antonio Venker Menezes empezó a dirigir en 1997. Arrancó, como la mayoría, en el banquillo de clubes humildes. Recién en el 2005 llegó al Gremio y su crecimiento fue fulgurante: ascenso, doblete en el torneo Gaucho y subcampeón de la Copa Libertadores. Luego vino Corinthians, más títulos y el sueño que todo entrenador persigue: dirigir al ‘Scratch’. La suerte no le acompañó, pero continuó trabajando en clubes importantes como Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras y Fluminense.

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