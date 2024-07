André es uno de los peruanos con más títulos en el exterior: ganó 15. De talento exquisito, uno de los últimos valores que sacó Alianza Lima, el atacante fue campeón en Portugal y Arabia. De hecho, es un jugador histórico en el Al Hilal, club que para él es “como el Real Madrid de Asia”, según nos comentó en una entrevista en octubre del 2022.

Sus declaraciones han generado más polémica de lo que debería por el contexto en el que se dieron. Y es que primero fue la eliminación de la Copa América en fase de grupos (sin olvidar que Perú hizo solo un punto en tres partidos y no anotó goles), luego fue captado en una discoteca con Christian Cueva y por últimos vinieron sus palabras. El combo completo, según pudo conocer El Comercio, no cayó nada bien en la Videna por la forma en que sucedió todo. Esperaban que los futbolistas sean discretos y se refieran al compromiso que hay con la selección. Incluso el profesor Jorge Fossati ha mostrado su molestia.

¿Quedar fuera de los partidos de septiembre por Eliminatorias? Imposible saberlo ahora, pero sí queda claro que André ha tenido una actitud que el seleccionador no tolera. A continuación analizados sus frases más polémicas.

“El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo ‘ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije ‘ya profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí”

Empecemos señalando que el contexto, casi una conversación entre amigos, pudo haber influido en la forma en la que lo contó. Pero su declaración no fue atinada. Y muestra una carencia que en estos días aún sufrimos: más allá de la base que clasificó al Mundial no hay. Por eso Ricardo Gareca no dejó de convocar a André. Después de firmar por Al Hilal, en julio de 2018, Perú afrontó dos amistosos ante Países Bajos y Alemania, y Carrillo fue convocado, siendo titular en el primero de los encuentros.

El hincha puede debatir si un peruano debe estar en Europa o no. Ese es el sueño de todos, claro. Pero la ‘Culebra’ no dejó de crecer yendo a jugar al fútbol árabe. Todo lo contrario. De hecho, en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 anotó tres goles en 14 partidos, dos más de lo que marcó en el camino a Rusia 2018 jugando nueve cotejos. Es decir, fue más importante para la Bicolor.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta. Cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera”

Esta declaración la dio en el programa “Fuera del Sistema”, que lidera el exfutbolista Percy Olivares. Y fue como respuesta a todos los comentarios negativos que recibió tras ser captado con Christian Cueva días después de la eliminación en la Copa América 2024, un torneo en el que la ‘Culebra’ once minutos en un solo partido: caída ante Canadá.

Nuevamente el debate está entre el compromiso que exige el hincha y el que puede dar el futbolista. Entendiendo que se acabaron los torneos y los jugadores tienen algunas semanas libres antes de reincorporarse a sus respectivos clubes para afrontar una nueva temporada, sí es un error contestar de esa forma tras ser captado en una discoteca en el contexto en el que se encuentra la selección peruana.

“Esos peruanos no habían gritado un gol y ahora están que me chancan. No habían visto un gol en el mundial. Ya se olvidaron. Se olvidan rápido”

Le pasa a André Carrillo, como también a Paolo Guerrero. Incluso al propio Jefferson Farfán. El hincha es tan fiel a la selección como olvidadizo con los héroes. La ‘Culebra’ anotó el primer gol peruano en mundiales después de 36 años. Lo hizo en el triunfo 2-0 ante Australia por la tercera fecha de Rusia 2018. Un gol que sin duda se gritó en todo el Perú por el significado.

Pese a haber quedado eliminados en primera ronda del Mundial, la selección peruana hizo historia al volver a una cita mundialista luego de más de tres décadas. Y estuvo a punto de conseguir los boletos a Qatar 2022, con un André tan importante como Christian Cueva. Dos futbolistas que han dado mucho a la Bicolor, pero que hoy están en sus últimos años.

