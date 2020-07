Si queremos entender el presente de Christian Cueva debemos mirar la crudeza de una estadística: solo jugó 17 partidos desde el 5 de junio del 2019 hasta hoy. El siguiente dato es más escandaloso: 12 de estos duelos fueron con la selección peruana, 1 con Santos y otros 4 con Pachuca. El organizador de la Blanquirroja vive un desorden futbolístico con disputas entre los clubes que lo tuvieron en el Brasileirao y la Liga MX. Sin lesiones ni suspensiones, su historial de encuentros disputados parece sufrir otra cuarentena. Así, congelado para el fútbol, aparece la figura de Ricardo Gareca para cobijarlo y darle un hogar caliente para entrenar: la Videna.

No es la primera, ni será la última vez que las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sirven como espacio para que un seleccionado sea seguido por los ojos del comando técnico del ‘Tigre’. Y mientras, desde Argentina, Estudiantes de La Plata no asegura ni desestima que quiera Cueva en sus filas, el mediapunta ya trota sobre la cancha principal de San Luis.

“Aún no hay ninguna gestión formal, conocemos al jugador, pero hasta no tener certezas en nuestro fútbol (por el coronavirus) es imposible avanzar”, respondió Agustín Alayes, mánager de los ‘Pincharratas’, a Depor tras la consulta sobre el interés por ‘Aladino’.

Que en la FPF se apresuren a cumplir con los protocolos en la Videna no solo responde a que algunos clubes de provincia podrán utilizar los campos para alistar su vuelta en la Liga 1. Una de las prioridades de Ricardo Gareca y compañía es acondicionar el establecimiento para que jugadores como Cueva no pierdan tiempo en su preparación a dos meses de iniciarse las Eliminatorias a Qatar 2022.

Foto de octubre del 2019. Cueva no jugaba en Santos y encontraba sus minutos con la selección peruana. (Foto: GEC)

El caso de Cueva es atípico, sí. El futbolista renunció a seguir relegado en el Santos de Brasil y a inicios de este año pegó el salto -sin autorización- al Pachuca de México. La FIFA tuvo que intervenir y darle un permiso para que pueda debutar con los ‘Tuzos’, mientras aceptaba que Santos puede solicitar una indemnización.

En tanto, el vínculo entre el peruano y el club mexicano solo duró cuatro encuentros: Toluca, Atlas, Querétaro y Tijuana. La pandemia del coronavirus impidió que desarrolle continuidad, y a inicios de junio finalizó el contrato firmado por ambas partes. Cueva llegó a Lima el 19 de junio y ha pasado los protocolos de sanidad.

Con las nuevas políticas del Estado, ya no era necesario que cumpla los 14 días de cuarentena, informa una fuente de la FPF. Tras superar los test de descarte de COVID-19 respectivos, solo estaba esperando que la Videna termine de acondicionarse para poder entrenar. Ahora, con la aprobación final, ya entrena bajo los ojos de Adrián Vaccarini, preparador físico del comando técnico de Gareca.

¿Qué otras veces el ‘Tigre’, su comando técnico y la Videna fueron refugios de los jugadores de la selección peruana? Lesionados, suspendidos o sin equipo, estos son los casos más reconocidos.

-El apoyo al ‘Patrón’-

El 2015 no terminó con las mejores noticias para la selección peruana. Después del cambio de mando en la FPF, la elección de Ricardo Gareca como director técnico y el tercer puesto en la Copa América de Chile llegaron las Eliminatorias, y los resultados no acompañaron. Tres puntos en las cuatro primeras fechas cerraron en rojo el primer año del ‘Tigre’.

El 2016 tampoco iniciaba con mejores noticias. A la lesión de Jefferson Farfán en el tobillo mientras jugaba por el Al Jazira de Emiratos Árabes, en enero se confirmó que Carlos Ascues, quien pertenecía al Wolfsburgo, necesitaba una operación a los meniscos. Las alarmas se encendieron. Dos de los jugadores que habían terminado siendo titulares para Gareca corrían peligro de no llegar a la fecha doble de las Eliminatorias contra Venezuela, en Lima, y Uruguay, en Montevideo.

“Ascues salió bien de la cirugía. Por ser un problema únicamente meniscal, evoluciona más rápido. El problema viene cuando un jugador deja pasar la lesión, en este caso el futbolista se operó pronto. Normalmente demora un mes para hacer fútbol, pero eso es dependiendo de cómo evolucione”, dijo Julio Segura, médico de la selección peruana sobre la recuperación inicial del ‘Patrón’.

Luego, el mismo doctor Segura adelantaba el plan que se bosquejaba en la Videna entre el comando técnico de Ricardo Gareca. “Farfán fue operado del tobillo izquierdo en Portugal. Aún no está trotando, pero está caminando y haciendo trabajos en piscina. Nosotros estamos aptos y capacitados para recuperarlo. Néstor Bonillo está a cargo de la carga física. La intención es que llegue para el partido ante Venezuela. Yo creo que sí puede llegar porque tiene un avance progresivo y él siempre ha tenido una buena evolución de sus lesiones, pero va a depender del día a día”, agregó el médico.

Solo existen registros de Ascues siendo seguido por Bonillo, Segura y Santín dentro de la Videna. El reporte a Ricardo Gareca aseguraba que la evolución de la operación le permitiría llegar a las Eliminatorias de finales de marzo. “Hoy comenzó a trotar un poco en la faja y también en cancha hizo trabajos de coordinación, tocando algo de pelota. La flexión y extensión de la rodilla es completa. No tiene molestias. Según como va la evolución, estamos pensando en que no va a tener problemas para incorporarse en los próximos partidos por eliminatorias”, aseguró Julio Segura el 9 de febrero.

Ascues y Farfán fueron parte del inicio del proceso de Ricardo Gareca en la selección peruana. (Foto: GEC)

El zaguero central peruano continuó la recuperación de su lesión en Alemania, bajo el seguimiento del departamento médico del Wolfsburgo. “Solo tengo en mente esa convocatoria. Ahora he vuelto a trabajar en mi equipo con la ilusión de jugar. Espero estar en la convocatoria y si no se da estoy seguro que los que estén darán todo de sí porque son conscientes que las chances se van acortando”, declaró Ascues a inicios de marzo.

En cadena, los siguientes días llegaría la convocatoria tanto de Farfán como de Ascues. En la cancha, el ‘Patrón’ provocaría el penal que Otero convirtió en el 1-0 de Venezuela. La ‘Foquita’ saldría para dar paso al ingreso de Edison Flores, quien le dio la asistencia a Raúl Ruidíaz para sellar el salvador 2-0 ante los llaneros.

La derrota (1-0) contra Uruguay, con Ascues jugando como volante central fue el cisma del proceso de Ricardo Gareca. Se entendería, en los siguientes meses por qué comenzó con el recambio generacional sin el ‘Patrón’, que tenía 24 años.

Jefferson Farfán fue entrevistado por la página Denganche y manifestó la razón por la que no estuvo al tope de su nivel en las Eliminatorias. “No jugamos bien el primer partido (Venezuela). En mi caso no estaba bien, (Carlos) Ascues tampoco, quisimos dar todo de nosotros pero no se dio. Regalamos dos jugadores en el partido. Estuve en un 60 o 70 %”, comentó la ‘Foquita’.

Las declaraciones cayeron mal en el comando técnico, que tuvo que salir aclarar el tema en la previa de la Copa América Centenario. A Farfán le costó regresar un año y medio a la selección peruana. Tuvo que consolidar su continuidad en el Lokomotiv para que Gareca le vuelva a prestar atención. Con Ascues, los idas y vueltas entre Melgar, Alianza Lima y Orlando City recién le permitieron ser considerado en el segundo semestre del 2019.

-La soledad del capitán-

Fue tan lapidaria la sanción que recibió Paolo Guerrero por el resultado analítico adverso que encontró benzoilecgonina (metabolito de la cocaína) en su prueba antidoping, que no se le permitió poder entrenar ni con su club (Flamengo) ni con la selección peruana.

Durante los meses que debía estar alejado de las sedes de entrenamiento, Paolo viajó a Argentina para prepararse en un centro de alto rendimiento. Desde la Videna, a pesar de no poderle dar una asesoría personalizada, el comando técnico no dejó de ponerle un ojo encima a lo que realizaba el capitán.

La situación empeoró cuando el TAS cambió la sanción de la FIFA y alargó a 14 meses la suspensión del ‘Depredador’. Solo la intervención del Tribunal Suizo permitió que Paolo pueda jugar en Rusia 2018, pero en agosto comenzó a correr los ocho meses restantes.

“Paolo Guerrero es un excelente profesional y todos lo sabemos. Independientemente de lo que decida sobre su futuro, su profesionalismo va a permitirle seguir siendo un jugador competitivo. Todo lo que Guerrero haga de aquí en adelante lo hará pensando en ser convocado a la selección peruana porque él siempre ha tenido esa mentalidad”, dijo Ricardo Gareca en defensa del máximo referente de su equipo.

El plan de entrenamientos de Guerrero mantuvo la exigencia de un equipo de Primera División. Y aquí, nuevamente, el comando técnico no le perdió pisada a los trabajos el capitán. Cuando en enero del 2019, el delantero se incorporó al Internacional de Porto Alegre, fue el equipo de Gareca el primero en pedir reportes de cómo se encontraba. Las noticias fueron óptimas, hasta marzo que acababa la sanción, el ‘9′ podría estar totalmente recuperado.

Paolo se perdió la fecha FIFA de marzo, pero ganó los minutos suficientes en Inter para ser considerado por el ‘Tigre’ en la lista de la Copa América de Brasil.

-El rumor del ‘Mudo’ Rodríguez-

En octubre del 2018, Alberto Rodríguez daba por cumplido su última batalla para ayudar a salvar a Universitario del descenso en la victoria (2-1) contra Sporting Cristal. El ‘Mudo’, para mala suerte, se rompió el tendón de Aquiles y estuvo más de un año sin jugar un partido de fútbol.

En medio de su recuperación, el comando técnico de Ricardo Gareca puso su granito de arena y le abrió las puertas de la Videna de San Luis para seguir de cerca cómo evolucionaba la lesión. En mayo de 2019, Rodríguez fue visto trabajado bajo las órdenes de Adrián Vaccarini, segundo preparador físico de la selección peruana.

Las fotos instalaron un rumor que, luego, se desestimó. El seguimiento que se le hacía al ‘Mudo’ invitaba a la especulación que sería considerado por Ricardo Gareca para la Copa América en Brasil. No sucedió. El ‘Mudo’, durante el torneo, completó su recuperación con Universitario.

Alberto Rodríguez vivió parte de su recuperación al Talón de Aquiles junto al comando técnico de Perú. (Foto: GEC)

Lo único cierto de aquellos trabajos de Rodríguez en la Videna fue que entrenó al lado de la selección Sub 22 que se preparaba para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Después del Mundial, el ‘Mudo’ no volvió a jugar por la selección peruana.

-La motivación de la ‘Foquita’-

El único seleccionado que no estuvo presente en la premiación de la final de la Copa América 2019 fue Jefferson Farfán. El futbolista se lesionó en la última fecha de la fase de grupos (derrota 5-0 ante Brasil) y vio en Lima la definición del torneo.

La ‘Foquita’ sufrió el desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda y pasó por el quirófano en la ciudad de Barcelona. A su vuelta, estuvo en muletas por algunas semanas y poco a poco fue dando muestras de recuperación.

Farfán se perdió, entonces, los cinco amistosos FIFA que disputó la selección peruana tras la Copa América. Sin embargo, utilizó las sedes de la Videna y la asesoría del comando técnico de Gareca, Santín, Solano, Bonillo y Vaccarini para continuar con su tratamiento.

Jefferson Farfán fue segudido por Adrián Vaccarini, segundo preparador físico de la selección peruana, tras su lesión en la Copa América 2019. (Foto: Instagram)

“Motivado. Por buen camino, feliz y motivadísimo”, decía Jefferson en su cuenta de Instagram mostrando sus trabajos dentro del gimnasio de la Videna en octubre del 2019.

La recuperación continuaría en Rusia, y se extendería hasta por nueve meses desde el momento de la operación. Cuando Farfán estaba dispuesto a volver a las canchas, la pandemia del COVID-19 paralizó al fútbol. Hoy, en búsqueda de un nuevo equipo, no sería extraño verlo correr pronto al costado de Christian Cueva, mientras Gareca los sigue de cerca pensando en las Eliminatorias.

