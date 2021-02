Conforme a los criterios de Saber más

Un 10 de febrero de 1958, Ricardo Gareca llegó al mundo en Tapiales, Buenos Aires. Allí, de niño, jugaba en una cancha de tierra en la iglesia. En paralelo, era arquero en Juvencia, club de su barrio. Hasta que un día, faltó un ‘9′ en un partido con su papá, a quien le dijeron “¿por qué no lo ponés a Ricardo?”, y se quedó en esa posición. Fue futbolista entre 1978 hasta 1994 y empezó a dirigir desde el año siguiente. Hace casi seis, viste el buzo de la selección peruana. Así como esta anécdota, su trayectoria como jugador y entrenador tiene varias. A continuación, recopilamos diez.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Cuánto influyen en las convocatorias de Ricardo Gareca lo que declaran los seleccionados peruanos

1. EL REGALO DORADO DE MARADONA

Entre el 6 y 27 de enero de 1982, Boca Juniors se fue de gira por el norte de América y Asia. Ricardo Gareca jugó los ocho amistosos y anotó tres goles, ante Seiko de Hong Kong, la selección de Japón y el América de México. El ‘Flaco’ tuvo el honor de compartir concentración con Diego Armando Maradona, quien era la atracción del cuadro ‘Xeneize’.

Durante su paso por el continente asiático, el ‘10′ y Gareca paseaban por unas tiendas, cuando el hoy entrenador de la selección peruana miró un Rolex de oro y le comentó “¡Qué lindo reloj!”. Unas semanas después, el ‘Flaco’ cumplió 24 años y Maradona se lo regaló. “Diego es así. Conmigo fue muy generoso, aunque creo que es generoso con casi todos. A mí me invitaba a todos lados, me quería sumar a su círculo, pero yo fui un tipo muy quedado”, contó en una entrevista a El Gráfico en 2009.

¿Qué pasó con dicho reloj? “Me lo robaron en Independiente (Gareca se retiró allí en 1994). En una práctica se metió la barra brava en el vestuario mientras nos entrenábamos y nos desvalijaron. Me dolió en el alma”, le dijo al mismo medio. La última vez que ambos se vieron las caras fue durante el sorteo del Mundial de Rusia 2018, en diciembre de un año antes. Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020.

Ricardo Gareca (de espaldas) y Diego Armando Maradona, en un amistoso ante la 'U' en el Nacional de Lima en 1981. (Foto: Archivo Prensmart)

2. DEJÓ SIN FINAL A MARKARIÁN

Copa Libertadores 1986. Sergio Markarián dirigía a Olimpia de Paraguay y Ricardo Gareca, de 28 años, era delantero estrella en el América de Cali. Junto a Bolívar, estos clubes buscaban un cupo a la final en el grupo B de la segunda fase. Paraguayos y colombianos eran los favoritos para conseguirlo, y se verían las caras en la segunda fecha (en Asunción) y la última (en Cali).

Olimpia había derrotado 3-1 a Bolívar en el Defensores del Chaco, pero no pasó del empate a un gol ante el América. Aquel 16 de setiembre, Ricardo Gareca había adelantado para la visita a los 65′. Osvaldo Pangrazio igualó cerca al final. En el partido decisivo, el 5 de octubre, el ‘Decano’ necesitaba un punto para llegar a la definición por el título.

El conjunto de Sergio Markarián vio rápidamente cómo se le fue esta opción de las manos. En tan solo dos minutos, Ricardo Gareca marcó el único gol del partido. América de Cali (5) tomó el liderato del grupo y clasificó a la final, dejando sin chances a Olimpia (4) y Bolívar (3). Entre 2010 a 2013, el ‘Mago’ dirigió a la selección peruana, mientras que el argentino lo hace desde 2015.

Recorte del diario El Tiempo de Colombia con la foto y descripción del gol de Ricardo Gareca, que llevó al América de Cali a la final de la Libertadores en 1986. (Foto: Archivo El Tiempo de Bogotá)

3. CUMPLEAÑOS 50 EN LA ‘NOCHE’ CREMA

La ‘U’ presentó su plantel para la temporada 2008 el 9 de febrero, a muy pocas horas de que Ricardo Gareca celebre medio siglo de vida. A vísperas de su onomástico, Defensor Sporting de Uruguay arruinó la ‘Noche Crema’ al igualar a dos goles en el Monumental. “Universitario hizo un buen partido y estoy conforme porque hemos juntado a un buen equipo. El empate fue accidental, se dio en una jugada que le puede pasar a cualquiera”, fue el comentario del ‘Tigre’.

A finales de setiembre de 2007, el Perú recibía a Ricardo Gareca como un nuevo habitante. Llegaba para ponerse el buzo de la ‘U’, que no la pasaba bien luego de ser rápidamente eliminado de la Copa Sudamericana. “Estoy convencido de que con la camiseta y los nombres no se gana en el fútbol de hoy. Se gana con un equipo de fútbol”, fueron sus primeras palabras en su presentación, el 1 de octubre de ese año.

Su debut fue en Tacna, al sur del país, con una igualdad sin goles ante Coronel Bolognesi de Juan Reynoso. El argentino cumplió 50 años dirigiendo al cuadro estudiantil y, de coincidencia, su carrera se relanzó. Ganó el título del Apertura, para luego empezar una exitosa labor en el Vélez Sarsfield desde 2009. En 2015 llegó a la selección peruana, y la historia ya es más que conocida.

Ricardo Gareca durante la 'Noche Crema' de 2008. Al día siguiente cumplió 50 años. (Foto: Luis Cuya / Archivo GEC)

4. CÁBALAS CON LA CAMISETA Y AL BARRER

Ricardo Gareca es ídolo en el América de Cali colombiano. Jugó allí entre 1985 y 1989, en su única experiencia internacional como futbolista, anotando 57 goles en 118 partidos. Desde esa etapa de su carrera, sus cábalas eran más que notorias, incluso entre sus propios compañeros. Alguna vez hasta le jugaron la peor de las bromas.

Debajo de la indumentaria, el argentino vestía una camiseta manga cero naranja con letras negras. De repente, un día ‘desapareció'. “Falcioni, Luna, Porras y Herrera la quemaron en el camerino del Pascual Guerrero. Ese día no se la pudo poner y fue un desastre durante el partido. Dejó de hablarnos cerca de dos meses”, recuerda Alex Escobar, quien jugó con él, en AS Colombia. “Una noche, se levantó al baño a la madrugada y cuando lo vi, estaba durmiendo con la camiseta quemada”, agregó.

En otro acto cabalístico, Ricardo Gareca y Julio César Falcioni (arquero) barrían las huellas que dejaba un dirigente, al que consideraban de mal agüero, cuando entraba a camerino. Los argentinos esperaban que salga para traer una escoba y no dejar rastro de su recorrido. “A mí no me gustaba el casino, pero compartíamos noches allí después de los partidos. Él me enseñó”, también recordó el ‘Flaco’ en TyC Sports.

#CumpleañosEscarlata 🎈 Felicitamos en su día a Ricardo Gareca, ídolo de nuestra institución. El Tigre fue campeón con nuestra camiseta en 1985 y 1986; además, fue el goleador de la Copa Libertadores de 1987. 🐯🇦🇹 pic.twitter.com/UmTbj9el0w — América de Cali (@AmericadeCali) February 10, 2020

5. CANDIDATO A LA SELECCIÓN EN EL 2008

Cuando era una utopía imaginar que Perú clasificaría al Mundial con Ricardo Gareca en 2017, la bicolor la pasaba muy mal al mando de ‘Chemo’ del Solar, justo durante el paso del ‘Tigre’ por la ‘U’ entre 2007 y 2008. En paralelo al punto más bajo del equipo de José del Solar, Universitario ganaba el Apertura, su primer título en los últimos seis años.

Como era evidente, su nombre sonó para la selección, pero no fue un rumor de la prensa, salió de la misma ‘Comisión Sudáfrica 2010′. Juvenal Silva, presidente de dicha comisión, fue quien mencionó que el ‘Tigre’ era un posible reemplazo de ‘Chemo’ (”Gareca a la selección”, fue la ‘mentira verdadera’ de DT de El Comercio el 4 de julio de 2008). Por coincidencia, el argentino estaba en su país resolviendo temas familiares y en la ‘U’ lo esperaba para que firme su renovación al regresar.

Gareca volvió al Perú el 11 de julio, sorprendido por la noticia. “A mí me enorgullece esto y es una cosa que me gusta. Satisface que a uno le tengan en cuenta para hacerse cargo de una selección. El día que se produzca un contacto, diré qué pienso. Hoy mi cabeza está en Universitario”, declaró en el aeropuerto. Juan Carlos Noli, directivo crema, confesó que esa idea era de su agrado a futuro.

Escenas del debut de Ricardo Gareca en el fútbol peruano, en el Clausura 2007, en la edición impresa de DT de El Comercio. La 'U' y Bolognesi, de Juan Reynoso, empataron sin goles en Tacna. (Foto: Archivo El Comercio)

6. EL PSIQUIATRA EN CALI

Ricardo Gareca dirigió al América de Cali en el 2005, en un paso muy corto. Pese a ganar ocho de diez partidos, dejó el cargo a los cuatro meses por problemas con los pagos. El presupuesto era tan corto, que no tuvo más opción que viajar solo para dirigir al cuadro ‘escarlata’. Era la primera vez que se separaba de su familia y solo tenía ganas de estar encerrado en su departamento. Su rutina era salir a entrenar y regresaba. Al ‘Tigre’ no le quedó de otra que ir a un psiquiatra para superar el mal momento.

“Me costaba salir a la charla técnica. Iba y me ponía una máscara para dirigir. El psiquiatra me sacó de una situación que nunca había vivido. Lo que nunca yo en mi vida pensé de pronto me podía llegar a a afectar. Empecé a creer en esas cosas. Hay gente que la pasaba mal por diferentes circunstancias, no sé por cuales, pero lo ves distinto”, reveló en Fox Sports. Por eso, cuando tuvo a Marcelo Márquez en Vélez Sarsfield, confió ciegamente en él y también lo llevó a la selección peruana.

El ‘Tigre’ también valora el apoyo de Sergio Santín, su asistente, en esos días en donde le ganaba la angustia. “El ‘Bocha’ fue muy importante. Me hablaba y me contenía. Me decía “Tú estás bien. Andá venir que tienes que dirigir. Andá bien a la charla técnica”. Yo llamaba a mi familia de que me quiero volver. Después vinieron”, concluyó.

7. ‘ODIADO’ EN BOCA Y RIVER

En 1985 sucedió lo imposible. Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri pasaron directamente de Boca Juniors a River Plate, los dos máximos rivales del fútbol argentino. Una huelga de jugadores en el cuadro azul y oro hizo las cosas más fáciles. Hugo Santilli, presidente de los ‘Millonarios’ entre 1983 a 1989, fue el gestor de estos polémicos pases.

La hinchada de Boca les dedicó un cántico y hasta una banderola por la ‘traición’. “Era “Gareca tiene cáncer, se tiene que morir”. Tremendo. Nos puteaban en todas las canchas, aunque mi paso por River terminó siendo breve, apenas seis meses. Y me fue bien. Si me hubiese quedado, la gente me habría terminado queriendo”, contó Gareca en El Gráfico en 2009.

Los de River, finalmente, también lo insultaron. Ya en América de Cali y aún fresco el recuerdo de su pase, previo a la final de la Copa Libertadores de 1986, gente de Boca le dijo que si se ponía su camiseta abajo y la mostraba, lo perdonaban. Pese a que no aceptó, la noticia se difundió en todos lados. “Entonces al hincha se le vino a la cabeza que había sido jugador de Boca y empezaron a putearme”, comentó.

8. ¿MALA FORTUNA?

Gareca no solo se quedó fuera del título en la Copa del Mundo, sino fue una constante en varios clubes donde pasó. El delantero pasó por Boca Juniors entre 1978 hasta 1984, pero decidió irse a Sarmiento durante seis meses en 1981. En ese pequeño lapso de tiempo, el equipo bonaerense ganó su único título durante esos años, el Metropolitano.

“Para morirse. Se puede decir que estuve a destiempo en Boca. El fútbol es así: a veces uno cae en el momento justo y otras, no; pero la decisión de ir a Sarmiento fue de las más acertadas que tomé”, declaró en El Gráfico. Peor ocurrió en River Plate, pues dejó el equipo a los seis meses y ganaron la Libertadores de 1986. Gareca fue rival en esa final, vistiendo la camiseta del América de Cali.

Con los colombianos perdió tres finales seguidas de Libertadores. “Le faltó esa dosis de suerte que necesita todo equipo. Es difícil de explicar. Nos enfrentamos con la historia de Peñarol (1987), la urgencia de River (1986) y con un Argentinos Juniors (1985) espectacular. A veces te toca un rival débil; otras, no”, comenta. Finalmente, dejó Vélez Sarsfield en 1992, ya con Bianchi, y el ‘Fortín’ fue multicampeón los dos años siguientes.

Ricardo Garedca se retiró como futbolista en 1994. Lo hizo, entre lágrimas, jugando por Independiente en la cancha de Platense. (Foto: El Gráfico Argentina)

9. ¿CÓMO QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL?

Perú ganaba 2-1 en el Monumental de Buenos Aires y conseguía los pasajes al Mundial de México 1986. A falta de 30 minutos, Ricardo Gareca, delantero alto, delgado y de cabello desordenado reemplazaba a Julián Camino. Al 81′ sucedió el milagro Jorge Valdano manda un balón al lado derecho de área. Daniel Pasarella controla con la cabeza, dispara y la la pelota paseó en la linea del arco. Gareca apareció. “La pelota no entraba más y si yo no la empujaba, la agarraba el arquero, que estaba ahí detrás de mí”, describe.

Gracias a este tanto, Argentina se quedó con la clasificación a la Copa del Mundo que ganaría el año siguiente. En la celebración por el título hubo un ausente: Ricardo Gareca, pese a anotar dicho importante tanto, no fue considerado por Carlos Bilardo en la nómina oficial. “Mi día más triste en el fútbol fue cuando me enteré de que quedaba afuera de México 86″, reveló en El Gráfico hace doce años.

“Estaba en Chile, concentrado con el América de Cali. Los medios colombianos ya me daban adentro de la lista, pero a mí no me llamaba nadie de Argentina. En un momento entré al comedor, y todos los muchachos hicieron un silencio. Vinieron y me contaron. Después me fui a la habitación y lloré como un condenado”, agregó Ricardo Gareca al medio argentino.

Cobertura de El Comercio en el empate 2-2 entre Argentina y Perú en las Eliminatorias al Mundial de México 1986. Ricardo Gareca nos mandó al repechaje continental. (Foto: Archivo El Comercio)

10. OBLITAS YA HABLABA DE ÉL EN 1992

El 24 de febrero de 1992, El Comercio juntó a Juan Carlos Oblitas, entrenador de Sporting Cristal, Ivan Brzic, quien dirigía a la ‘U’, y Jorge Castelló, preparador argentino, para conversar acerca de ‘¿Qué hacer para que el jugador peruano trabaje más en un partido?’. Un tema que parece tan antiguo como el balompié mismo, aún así es repetitivo en nuestro país.

Casi al final de la conversación, se cuestionó el cupo de extranjeros (en esa época de cuatro) y Oblitas brindó su opinión: “Se pueden traer muchos, pero de qué nivel. Pienso en Goycochea, el arquero argentino del Cerro Porteño, cuyo sueldo era el de todo Boys junto, o en Gareca del Cali, que ganaba lo que todos nosotros”, argumentó el ‘Ciego’, quien claramente seguía su carrera.

Cuatro años antes, Universitario de Deportes, al mando de Oblitas, había quedado fuera de la Libertadores por un doblete de Gareca. En la actualidad, el exentrenador de la selección peruana a finales de la década de 1990 es el principal apoyo de Gareca. En más de una oportunidad, ha afirmado que sin él, las cosas hubieran sido distintas en el momento con resultados más bajos.

“En esos países se contratan jugadores extranjeros pero de primera categoría como Gareca que hasta hace poco militó en el América de Cali”, también había dicho Moisés Barack, entrenador peruano de The Strongest en 1990, para justificar por qué prefería seguir en el fútbol boliviano antes que volver al nuestro.

Primera entrevista de Ricardo Gareca con DT de El Comercio, el 3 de noviembre de 2007. (Foto: Archivo El Comercio)

BONUS: ZONA TÉCNICA EN UNA CASA Y UN BUS

11 de mayo de 2008. La ‘U’ derrotaba 1-0 a Sport Áncash en el Rosas Pampa de Huaraz, por la fecha 17 del Apertura, que ya se encaminaba a pintarse de crema. Jesús Rabanal (66′) anotaba el único gol del partido. Ricardo Gareca no dirigió en la zona técnica por una suspensión. Tampoco estuvo en las tribunas. ¿Desde dónde vio el partido? Desde la ventana de un segundo piso en una casa al lado del estadio. En el techo estaba ‘Pepe’ Mallqui, con muletas y un gorrito del club, en ese entonces presidente de la ‘Amenaza Verde’ y congresista.

Pero eso no fue todo. Dos semanas después, el 25 de mayo, Universitario visitó a Atlético Minero en Huancayo. El triunfo por 2-0 los puso a un paso de ganar el primer torneo corto de ese año. Gareca, aún suspendido, no tuvo mejor idea que dirigir el partido desde el bus del equipo, que estaba dentro del estadio con vista a la cancha. La ‘U’ fue campeón del Apertura el 2 de julio.

Ricardo Gareca no se salvó del 'agente zoom' en DT de El Comercio cuando dirigió a la 'U' desde un bus en el Apertura 2008. (Foto: Archivo El Comercio)

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO