Éramos pocos y ahora somos menos. Ricardo Gareca, con perdón del “Oso Marcos”, el mejor director técnico de la selección en su historia, ha sabido con un grupo reducido de jugadores escribir gestas inolvidables. El problema ahora, es que ese universo pequeño de futbolistas se ha estrechado aún más y los reemplazantes todavía no están a la altura de los que faltan. No aparece el recambio deseado. Otros países suplen con jerarquía sus ausencias. Nosotros no.

Línea por línea se evidencian las necesidades. En el arco, por ejemplo, Gallese no tiene sombras. Pedro lo hizo muy bien en Quito y evitó “la canasteada” en Brasil, pero no nos está salvando con la frecuencia que lo hacía antes. Frente a Colombia se equivoca claramente en el gol de Mina y contra Brasil el tanto de Neymar no era un remate inatajable. Sin competencia a la vista un atleta debe motivarse intrínsecamente para progresar. Encender ese fuego interno no es tan común en el deporte como se piensa.

En la defensa hemos perdido a Advíncula para la Copa y nos duele. Los enormes riñones de Corzo, su sustituto, no siempre pueden disimular sus carencias técnicas. Lucho, que está peleando el ascenso con el Rayo Vallecano, aun con ciertas limitaciones en la marca, ayuda a que Perú salga desde atrás y desdoble con frecuencia. Es una baja sensible.

Es coherente que Zambrano haya quedado fuera de la convocatoria. La perseverancia en el error merece penitencia. Lo que no es fácil de entender es por qué a él se le castiga y a otros no. Inquirido sobre Cueva, Gareca arguye que “son cosas privadas”. Privadas de equidad le falto completar al entrenador nacional. Lo que aplica para uno debería hacerse extensivo al resto.

Cuando enfrentamos a Brasil en Lima, Pedro Aquino fue uno de los puntos más altos. Luego su rendimiento cayó en los siguientes juegos de la selección, En el América ha seguido destacando. El jueves quedó claro cuan necesario es en el plantel. Perú urgía de alguien que se prodigue y raspe en la zona media y Aquino, pese a su bajón con la rojiblanca, cuenta con la experiencia suficiente para fortificar la volante. Una lástima que esa lesión inoportuna lo alejara del torneo.

Christofer Gonzales se había convertido en la manija de Cristal y fue uno de los pocos que destacó en la Libertadores. “Canchita” era una alternativa dúctil en el equipo: puede jugar de Cueva, de Peña o de Yotún según lo que requiera el técnico, Su ausencia, cuando la estaba rompiendo, es de las que más se siente.

Digámoslo sin eufemismos. Edison Flores tan influyente en las Eliminatorias pasadas, no ha sido el mismo este último tiempo. En los partidos de este año ha estado lejos del nivel al que nos tenía acostumbrados. De todas formas, hubiese sido una opción interesante en algún juego. Lesionado quedo al margen de la lista final.

Sin Guerrero y Farfán, Perú ha perdido armas en ataque y liderazgo en el campo. Cualquiera de los dos podía poner el pecho cuando cayeran las balas y rescatar al grupo con un gol fuera de contexto. Sin ellos, ya mayores, somos inocuos en ataque. Los dos tenían estirpe internacional. Son muy difíciles de reemplazar.

Así las cosas, los que viajaron y compiten tienen la obligación de elevar su nivel. En la Copa América hemos sido protagonistas desde hace varias ediciones. Si no crecen los rendimientos individuales, el colectivo lo va a sufrir y se va a romper la racha. Es hora que los referentes se pongan el equipo mal hombro. Gareca es un gran técnico, pero milagros no hace.

