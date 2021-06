Conforme a los criterios de Saber más

“¿No quisiera tener una mascota, profesor?”. Nicolás Rey, jefe de prensa de la selección peruana, recordó que alguna vez Ricardo Gareca había confesado que siempre le gustó Lassie, esa perrita de raza collie que fue estrella de televisión entre las décadas del sesenta y setenta, tiempos que coincidieron con la infancia del argentino en su natal Tapiales, Buenos Aires. Como si fuera obra del destino, tras algunas consultas por redes sociales, Nicolás encontró una cachorrita collie en adopción. El ‘Tigre’ estaba en México en medio de sus tradicionales viajes para entablar conversación directa con sus dirigidos, cuando le llega un mensaje al WhatsApp. Tenía que tomar una decisión. “Me la quedo”, respondió. Nadie sabía que algunas semanas después el Gobierno decretaría una cuarentena como medida contra el COVID-19. Durante la dura etapa de aislamiento, el DT tuvo en casa una grata compañía. Un antiestrés en momentos difíciles.

“ Se llama Almendra, fue un regalo del jefe de prensa. Antonella Buendia, esposa de Nicolás, fue la que le puso el nombre y me gustó ”, confesó Gareca en una entrevista con RPP Noticias, luego de pasar sus primeros meses con su mascota. Al entrenador de la ‘Bicolor’ le gustó mucho el nombre, quizá porque hace referencia al clásico grupo de rock argentino fundado por Luis Alberto Spinetta.

Ricardo Gareca junto a Almendra en la portada de Somos.

Ricardo Gareca estableció un lazo afectivo desde el primer momento en que la tuvo en sus brazos. Con una mascarilla blanca, el ‘Tigre’ solía pasear a diario con Almendra. A más de un año desde su primer encuentro, su mascota se volvió parte importante en su día a día. De hecho, en el penúltimo entrenamiento de la selección peruana previo a su viaje a Ecuador, Almendra estuvo presente en la Videna acompañando al plantel .

Su presencia, días antes de la victoria en la altura de Quito, llamó la atención a más de uno. Por ahí alguno soltó el comentario de que el profesor descubrió una nueva cábala .

Si tomamos el recuerdo del proceso clasificatorio al Mundial de Rusia 2018, en este punto del camino la Selección Peruana acumulaba cuatro puntos tras seis fechas disputadas.

Gareca, un hombre de cábalas

Hasta ahora nadie supo qué ocurrió con la camisa blanca que usó en su estreno con la selección peruana . Ricardo Gareca, un hombre fiel a las cábalas, decidió no volver a ponérsela luego de perder 1-0 ante Venezuela, el 31 de marzo de 2015. Era la primera vez que se sentaba en el banquillo como entrenador de Perú, noche arruinada por el solitario gol de Josef Martínez a la hora de juego.

“ Más allá del trabajo, uno necesita siempre una dosis de suerte ”, confesó Ricardo Gareca en una conversación con Sebastián Domínguez en el programa ‘Hablemos de Fútbol’ de ESPN en 2019. Su ex-dirigido en Vélez incluso le recordó una anécdota relacionada justamente a las cábalas.

Ricardo Gareca suma 71 partidos al mando de la selección peruana. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

“No vamos a ahondar en eso, yo te conozco bien no te voy a exponer pero sí crees en las cábalas. Recuerdo en un entrenamiento le ordenaste a un jugador que se cambie los botines porque eran de color verde . Él te miró como diciendo: ‘Me estás diciendo en broma o en serio’”, contó Domínguez provocando la risa del entrenador.

El arquero Sebastián Sosa, también ex-jugador del cuadro argentino, comentó otra anécdota -o quizá la misma de ‘Seba’, pero con otros detalles- del ‘Flaco’ y el color verde. “ Llegó Fernando Gago con unos botines verdes al primer entrenamiento y le dice: ‘Esos zapatos no los puedes usar’. Y Gago le respondió: ‘Si tú me pagas lo que me paga el sponsor, yo me los saco’ ”, recordó en una entrevista con TYC Sports.

El verde para el ‘Tigre’ es el color del enemigo. No lo quiere ver. Es más, si pudiera cambiar de color al césped de los estadio, lo haría. En la Videna se comenta que ese color le trae malos recuerdos por la derrota histórica de Argentina ante Camerún por el Mundial Italia 90, además de su frustrado paso por Palmeiras como técnico .

El cantante prohibido

En uno de sus días felices como entrenador de Universitario en 2007, Ricardo Gareca no dudó en dar por finalizado un entrenamiento debido a la prueba de sonido que venía realizando el cantante de salsa, Marc Anthony, en el estadio Monumental a días de su concierto en el coloso de Ate. En el partido que disputaron los cremas, sufrieron una derrota . Desde ese entonces el ‘Tigre’ evita escuchar y que sus dirigidos escuchen al salsero.

De hecho, lo mismo ocurrió con Sebastián Sosa. “Nunca vi a alguien así. Estaba poniendo música y puse a Coti el parrandero que hace canciones de Marc Anthony y me lo hizo sacar . Se supone que es mufa escucharlo. Y a Shakira también”, señaló a TYC Sports.

Según contaron su entorno cercano alguna vez, Gareca solía escuchar al salsero cuando dirigía a Independiente Santa Fe en 2006. Esa aventura no le fue bien y por eso ‘censuró’ al cantante.

Ricardo Gareca dirigió a Universitario entre 2007 y 2008. (Foto: GEC)

La novia de la suerte

Quizá su cábala más conocida. Y la que más suerte le ha dado. Todo arrancó en 2017, horas antes del triunfo de la selección peruana (2-1) ante Uruguay en Lima por las Eliminatorias 2018. El técnico se cruzó con una novia en los pasillos del Swissotel y le pidió una foto porque eso, según su creencia, traía suerte . La ‘Blanquirroja’ terminó ganando al cuadro charrúa con goles de Flores y Paolo Guerrero.

“Fue una revolución. Estaba merendado con el Bocha Santín, mi ayudante técnico, y aparece un flamante matrimonio. Le pedimos una foto con la novia, porque trae suerte . No había nadie más. Después la pareja la subió a Instagram y ahí explotó. A las pocas horas le ganamos a Uruguay”, contó tiempo después al diario Clarín de su país. “ Soy cabulero como todo entrenador ”, confesó en la misma entrevista.

La misma cábala la repitió meses después previo al encuentro con Bolivia que la selección volvió a llevarse la victoria con tantos de Flores y Cueva. Incluso ese partido contra el cuadro altiplánico fue el envión anímico que tuvo el equipo para ganar en Quito por primera vez en su historia.

Antes del decisivo encuentro ante Nueva Zelanda, Gareca se acercó a una pareja de novios en el hotel de concentración y le pidió a la novia tomarse una foto con ella y abrazarla. “ Me abrazó. Estaba solo en el ascensor y solo quería una foto. Yo no sabía nada de su cábala ”, contó Delia Laymito, la mujer que se casó ese día.

El 15 de noviembre de 2017, con un Nacional repleto y las calles peruanas pintadas de rojo y blanco, la selección logró su pase a Rusia 2018 luego de vencer 2-0 al conjunto oceánico . La cábala del ‘Tigre’ volvió a funcionar.

"Mundialistas": Portada del diario El Comercio el día después de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018.

Gareca suele repetir una rutina si le es favorable en la previa de un partido. Por eso no sería nada raro ver nuevamente a Almendra caminando por las instalaciones de la Videna mientras la selección se prepara. La bella collie del ‘Tigre’ siempre será bienvenida.

