Minutos antes de marcharse, Ricardo Gareca se animó a dar una opinión con relación al próximo entrenador de la selección peruana. Asimismo, el ‘Tigre’ también comentó sobre la posibilidad de que Juan Reynoso sea el nuevo encargado de dirigir al conjunto nacional en el proceso camino al Mundial del 2026.

Sobre el ‘Cabezón’, el estratega argentino siempre ha tenido el mejor de los conceptos y lo reiteró a poco de partir rumbo a Buenos Aires. “Juan Reynoso es de los mejores técnicos de fútbol”, expresó desde los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En la misma línea, el antiguo seleccionador de Perú respondió si Reynoso tiene las condiciones de realizar un gran trabajo en caso asuma el mando de la Blanquirroja: “Sí, por supuesto”, agregó el DT en declaraciones para RPP.

En general, Gareca manifestó que envía sus buenos deseos para el profesional que le reemplace como técnico de la Bicolor con miras a los siguientes desafíos. “Nosotros vamos a querer lo mejor para la selección, para todos”, sentenció.

Ovación total

Previamente, también en el aeropuerto, el ex de Vélez Sarsfield ingresó a las instalaciones y el público lo recibió con sonoros aplausos. Mientras se dirigió a realizar los trámites de rigor, los fanáticos del cuadro nacional agradecieron al director técnico por el trabajo hecho desde que debutó en marzo del 2015.

“El mejor de los recuerdos, muchas gracias por todo, un abrazo grande”, dijo a los medios que le esperaron en el Jorge Chávez. Luego, Gareca dejó abierta la posibilidad de retornar en algún momento a nuestro país: “Sí”, expresó.

Planes fallidos

El pasado martes, Gareca reconoció en conferencia de prensa que tenía planes de quedarse por cuatro años más (el proceso para el Mundial 2026) con la Blanquirroja. Hasta propuso a su familia mudarse a Lima para que le hagan compañía, pero no se concretó.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, señaló el ex de Universitario de Deportes.

Ricardo Gareca reconoció que algunas circunstancias provocaron un cambio de planes que decantó en el cierre de las negociaciones. “Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”.