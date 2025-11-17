Ricardo Gareca le respondió a Jean Ferrari en el programa ‘Doble Punta’. El extécnico de la selección peruana aseguró que está evaluando dejar de hablar públicamente sobre el equipo nacional debido a la forma en que sus comentarios vienen siendo interpretados. “Lo que dijo tampoco me interesa. Este momento es un momento difícil y estoy pensando seriamente en no hablar más de la selección peruana”, sostuvo, dejando claro su hartazgo respecto a las reacciones que generan sus opiniones.

Gareca explicó que esta incomodidad no es nueva y que incluso ya lo había conversado con su asistente, Willy. Según detalló, cada declaración suya “adquiere una dimensión” con la que no se siente cómodo, porque considera que se le atribuyen intenciones que no tiene. “Lo venía hablando con Willy, el hecho de que todo se toma a mal… adquiere una dimensión que no estoy a gusto con eso porque nunca es mi intención generar una polémica”, afirmó con evidente frustración.

El entrenador argentino recordó que es el técnico con más partidos al mando de la selección peruana, pero aun así siente que su palabra es constantemente cuestionada. “Soy el DT de la selección con más partidos, pero pareciera que tampoco se puede opinar porque todo se toma a mal”, expresó. Para Gareca, sus intervenciones buscan aportar desde la experiencia, mas no generar conflictos con la actual gestión.

En esa línea, insistió en que sus comentarios nunca han tenido un trasfondo negativo, y rechazó la idea de que busque perjudicar al equipo nacional. “La única intención mía es que, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, hacer algún comentario, pero no con mala intención ni perjudicando a la selección”, indicó. Sin embargo, señaló que cada frase suya parece terminar en polémica, algo que lo ha llevado a reconsiderar la relación con la prensa peruana.

Por ello, dejó abierta la posibilidad de guardar silencio de aquí en adelante cuando se trate de la selección peruana. “Entonces estoy pensando seriamente en ya no hablar”, concluyó, marcando un quiebre en su habitual disposición para opinar sobre la actualidad futbolística del país que dirigió durante más de siete años.