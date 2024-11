El futbolista tuvo un paso fugaz por la Roja, donde disputó 14 partidos (8 fueron por Eliminatorias) y sin anotar goles. Y a pesar de su trayectoria que duró entre 1993 y el 2013, más de una vez dejó en claro que no le gusta ver mucho fútbol. Lo considera parte de su vida pasada, hoy dedicado a otras aficiones como las motos, hoy su deporte favorito, prefiere seguir los GP.

A puertas de una nueva edición del Clásico del Pacífico, sin embargo, en El Comercio quisimos buscarlo para hablar de este duelo clave entre Perú y Chile (viernes, 8:30 p.m.) en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Sondeo ¿Quién gana el Clásico del Pacífico por Eliminatorias? Perú Chile

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Quién gana el Clásico del Pacífico por Eliminatorias? Perú 94% 63 Chile 6% 4 Total: 67

El ofensivo sureño no se guarda nada. “Aquí en Chile, por lo que se ve en los periódicos y en las calles, el partido no se vive mucho, no llama la atención, ya que las dos selecciones están en una decadencia bastante notable”, comenta vía telefónica.

¿Clásico sin expectativas?

Para Martel, el discreto arranque tanto de Perú como Chile le ha quitado atención al partido que jugarán este viernes las escuadras dirigidas por Jorge Fossati y Ricardo Gareca. “Perú está penúltimo y Chile se encuentra último y todo eso es lamentable, porque después de años gloriosos, la selección chilena ha tenido un bajón grande. Lo mismo ha sucedido con Perú que no encuentra un rumbo”, resalta el exAlianza Lima.

Por otro lado, Martel también hizo hincapié en la figura del entrenador la ‘Roja’, sugiriendo que su experiencia no ha tenido el mismo impacto en Chile como lo tuvo en Perú: “Acá Ricardo Gareca no ha sido muy creíble y no demostró lo que hizo en Perú. Yo creo que le quedó grande dirigir a Chile como dice Vidal”.

Finalmente, no dudo en enviar un mensaje de conciencia hacia los directivos de Alianza Lima, con la finalidad que el 2025 puedan darle una alegría a su gente. “Mira, la verdad, siempre a uno le gustaría que Alianza Lima siempre salga campeón, pero no es así. No siempre se puede”, finalizó.