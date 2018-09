Durante la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca, en la que anunció a los convocados para enfrentar a Chile y Estados Unidos en octubre, el técnico de la selección peruana fue consultado sobre la derogación de la Ley de Fortalecimiento por parte del Congreso, que podría provocar una desafiliación de la FIFA.

El entrenador fue cauto y en un inicio no quiso pronunciarse. "Como no hay nada concreto, no puedo responder", dijo cuando se le consultó sobre esa chance. "No me manejo por suposiciones", agregó.

Sin embargo, recomendó esperar a que salgan las resoluciones y "ver qué va a pasar" para que pueda tomar decisiones en torno a la Selección Peruana, que se alista para un par de amistosos contra Estados Unidos y Chile.

Por ahora, Ricardo Gareca se concentra en los partidos que se le vienen a la Seleccción Peruana en Norteamérica sin mirar los temas políticos que giran en torno a la FPF.