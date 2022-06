Han sido casi ocho años. Ocho años en los que el Perú futbolero dejó atrás el derrotismo y esa insana costumbre de saber -y a veces querer- convivir con el fracaso. Con un grupo de trabajo ultra profesional que cuida al milímetro los detalles, Ricardo Gareca cambió el chip del futbolista peruano e hizo de la selección una isla con muchos éxitos.

Más allá de lo doloroso que puede ser la derrota ante Australia, el ‘Tigre’ hoy no solo es el técnico con más años al mando de la ‘Bicolor’, también está en lo más alto de la historia. Así lo consideran muchos y, sobre todo, los diez especialistas que participaron en la #EncuestaDT.

Para algunos por encima de don Marcos Calderón; para otros, junto a él y otros grandes. No importa el puesto en el ranking del hincha, Gareca está en el corazón de todos los peruanos. Y eso fue lo que respondieron sobre si el ‘Tigre’ es el mejor técnico en la historia de la selección peruana:

“Hubo épocas doradas donde incluso nos iba bien en la Libertadores. Pero cuando llegó Gareca, el fútbol peruano no estaba bien. Lo que ha logrado Ricardo es impresionante"

“Sí, pese a que a mí no me ha tocado ver a otros técnicos que clasificaron a Perú a un Mundial. La selección no refleja lo que es el torneo local y es gracias a su trabajo de todos estos años”

Ana Lucía Rodríguez, periodista de GOL Perú.