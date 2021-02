Carlos Zambrano es uno de los potenciales convocados a la selección peruana con miras a la jornada doble de Eliminatorias en marzo. El ‘León’, que todavía tiene pendiente una sanción en el torneo, es uno de los futbolistas nacionales que tiene continuidad en su club. No obstante, el presente del zaguero no es el ideal en Boca Juniors.

El central recibe críticas por parte de la prensa local y los hinchas del conjunto ‘azul y oro’. De todos modos, el ‘Kaiser’ no se amilana y trabaja para mostrar su mejor versión en la cancha. En ese sentido, Ricardo Gareca, entrenador de la Blanquirroja y ex Xeneize, ha valorado el papel del defensor.

El DT de la selección peruana está enterado del caso de su jugador. “Boca, lamentablemente, no te puede esperar demasiado. Dependiendo de la situación que le toca vivir: apremiante o menos apremiante. Entonces, Zambrano tuvo la suerte de salir dos veces campeón, que no es poco cosa. Son pocos los jugadores que les toca vivir esa situación”, explicó.

“Zambrano tiene las condiciones para jugar en Boca y asentarse. Tendrá que demostrarlo. Jugar en Boca requiere de tranquilidad, gran preparación. Él se tiene que preparar como se debe y saber que en Boca no lo atacan muchas veces y cuando lo hagan, tiene que responder”, añadió el ‘Tigre’ Gareca en una conversación con Radio Cooperativa.

“En ese cuadro, cuanto más rápido logre afianzarse, tiene mejores posibilidades, si se demora, Boca no te espera mucho, salvo que esté sacando buenos resultados o ganando campeonatos. Aunque aparentemente está muy cuestionado, pero a veces se generan polémicas”, sentenció el ex delantero boquense.

La valoración del fútbol sudamericano

En otro momento del diálogo, Gareca se centró en la actual situación del balompié en Sudamérica. El técnico recordó que hace unos años los clubes argentinos, brasileños, paraguayos o uruguayos peleaban en igualdad de condiciones en los grandes de Europa. Ahora, la brecha aumentó entre ambas realidades.

“Ver a un equipo sudamericano campeón del mundo parece una lejanía hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? Mis nietos hablan de los jugadores de Europa y no me gusta. No tengas dudas de que el argentino le puede ganar a cualquier europeo. Tienen ambición de ganar, siempre los vienen a buscar”, cerró.