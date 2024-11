El contexto en el que encontró al seleccionado sureño era similar al Perú de 2015. La Roja no va a un Mundial desde Brasil 2014, hace una década, y va dejando atrás a la “generación dorada” que tantas alegrías les dio. Pasaron Juan Antonio Pizzi, Reinaldo Rueda, Martín Lasarte, Eduardo Berizzoy Nicolás Córdova, pero ninguno pudo lograr el objetivo de volver a una cita mundialista. Y por el antecedente que tenía Gareca con Perú, era el ideal.

El ‘Tigre’ inició su proceso con Chile en marzo de este año goleando a Albania en un amistoso con tantos de Vargas, Bolados y Dávila. Y luego una derrota ajustada ante la subcampeona del mundo Francia, desplegando un buen juego. “Se tenían altas expectativas de su proceso, más aún después de los tres primeros partidos amistosos, dónde la Roja mostró una idea de juego”, recuerda Jorge Sánchez, periodista de “La Tercera”. “Mostró una propuesta mucho más agresiva que la que se venía viendo con Eduardo Berizo”, añade Felipe Escobillana de “Red Gol”.

Pese al inicio esperanzador, que se incrementó tras la goleada por 3-0 a Paraguay en el amistoso previo a la Copa América, lo que vino después fueron malos resultados para Gareca y críticas desde todos lados: dos empates y cinco derrotas (cuatro de manera consecutiva). En la Copa América quedó fuera de fase de grupos junto a Perú, rival con el que empató sin goles en el debut.

“Una vez llegados los partidos oficiales de la Copa América, se vio un retroceso espantoso, no se anotó ningún gol. Y el problema nace porque no se ve que Gareca tenga un plan B, murió con lo que planteó en los amistosos. Desde ahí no ha hecho ningún cambio”, analiza Escobillana. “Tras la Copa América y los últimos partidos por Eliminatorias donde perdimos, los hinchas piden que se vaya”, agrega Sánchez.

Voz del 'Rey' Arturo Vidal: "Va a ser una guerra y no tenemos miedo" El ‘Tigre’ se está jugando todas sus cartas para esta fecha doble, como el llamado de Arturo Vidal, jugador que lo ha criticado todo este tiempo en redes sociales y a quien ha convocado luego de tres bajas en su volante. Según la prensa sureña, el encuentro entre jugador y técnico el pasado lunes fue con un saludo cordial y cálido, seguido de una breve conversación de la que no existen detalles. “Ambos salieron con buen semblante”, apunta “La Tercera”. Justamente, el actual volante de Colo Colo habló al respecto: “Seguramente tuve palabras equivocadas, pero soy así de real y no escondo nada”, aseguró ayer a la prensa chilena y agregó lo que siente del Clásico del Pacífico: “Va a estar caliente, necesitan ganar, este partido. Va a ser una guerra, pero nos estamos preparando bien y no tenemos miedo”, sentenció. Así llega Chile (5 puntos en 10 partidos) a este vital encuentro. Para Perú (6 unidades) también es urgente sumar de a tres, ya que las matemáticas ya no le permiten ceder más puntos de local, y más si el siguiente partido es ante Argentina en la Bombonera. Este viernes, Perú tiene la chance de escalar posiciones en la tabla de las Eliminatorias y, de paso, dejar casi fuera de todo a un rival directo. Aunque eso podría implicar dejar sin trabajo a Ricardo Gareca, el hombre que le dio tantas alegrías al hincha peruano durante casi ocho años. Las Eliminatorias exigen y este Clásico del Pacífico tendrá más de un condimento para ser recordado por mucho tiempo.

El Perú vs Chile puede marcar su futuro

Los misterios de la vida han puesto a Ricardo Gareca en una situación insólita: el duelo ante Perú, la selección que le cambió la vida, definiría su futuro en Chile. A pesar de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile le ratificó la confianza -periodistas del país sureño indican que es por una cláusula en el contrato que obligaría a pagar una millonada-, de no sacar buenos resultados en esta fecha doble en la que enfrentarán a la Bicolor y recibirán a Venezuela, el ‘Tigre’ dejaría su cargo.

Jorge Sánchez, de “La Tercera”, reveló que la ANFP le exigió sacar cuatro de los seis puntos. “Si pierde ante Perú, sus posibilidades de seguir al mando de La Roja es mínima, sin importar lo que haga ante Venezuela en Santiago”.

Último con solo una victoria en diez fechas de las Eliminatorias 2026, Chile vive uno de sus peores momentos futbolísticos en la actualidad. Y eso ha repercutido en el hincha. “Hay poco entusiasmo en la selección, poca fe. Ya todos nos damos por eliminados del Mundial, incluso sacando seis puntos en esta fecha doble, estamos muy atrás”, dice Felipe Escobanilla.

