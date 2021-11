No todo fue bueno después de la victoria de la selección peruana en Venezuela (1-2). El cuadro liderado por Ricardo Gareca perdió a dos hombres claves pensando en el duelo frente a Colombia en enero. Luis Advíncula y Miguel Trauco, los laterales titulares, fueron amonestados y no estarán por acumulación de tarjetas.

Al respecto, el ‘Tigre’ Gareca se toma con calma las ausencias del jugador de Boca Juniors y Saint Etienne. “En la Copa América no estuvo Advíncula y en gran parte no estuvo Trauco. Los laterales fueron Aldo Corzo y Marcos López, no es algo nuevo. Tenemos jugadores que pueden reemplazar y que lo pueden hacer bien”, explicó.