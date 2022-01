Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca no quiso entrar en la polémica sobre la fiesta de Paolo Guerrero. Este evento que realizó el capitán de la selección peruana, claramente, no cumple con ninguna medida sanitaria. A pesar de ello, el técnico, al ser consultado sobre este tema, pidió que dejen tranquilo al ‘Depredador’. Esta no es la primera vez que pide que no se metan en la vida de sus jugadores.

En plena pandemia, con el aumento de contagios con COVID-19 y muy cerca de entrar a la tercera ola, Paolo Guerrero realizó una gran fiesta por su cumpleaños. Una reunión con muchos invitados y con orquesta incluida.

Al cumpleaños de Paolo Guerrero llegaron Edison Flores, Yoshimar Yotún y Jefferson Farfán. Todos ellos son habituales convocados por Ricardo Gareca y también estuvieron al centro de las críticas por asistir a la fiesta, que no están permitidas en el país.

A pesar de ello, Ricardo Gareca se tomó un tiempo a su llegada a Lima para hablar sobre la fiesta de Paolo Guerrero. El técnico de la selección peruana dio algunas declaraciones que dejó más de un comentario. En redes sociales consideran que el Tigre se está equivocando al apañar este tipo de acciones.

“ Hay que dejar a la gente ya hacer su vida. Ya hay que dejarla hacer su vida. Se da una información que creo está bien, deben informar a la gente, pero no tiene que cundir el pánico. Es importante que nosotros empecemos hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida, nos dejen cuidarnos la vida. Que la gente resuelva de su vida. Que cada uno elija de qué manera se cuida, eso es importante para hacer la vida normal. Después cuando hay manifestaciones políticas, campañas, cualquier tipo de cosa, pareciera que no existe la pandemia”, dijo Ricardo Gareca.

Una declaración muy controversial la que dejó Ricardo Gareca. Pero desde hace algunos meses, el técnico la viene repitiendo en sus conferencias. También, no es la primera vez que defiende a sus jugadores que han sido involucrados en fiestas o actos de indisciplina.

Christian Cueva es uno de los jugadores de la selección peruana que más veces estuvo involucrado en actos de indisciplina. En cada conferencia de prensa, siempre se le preguntó a Ricardo Gareca sobre el comportamiento del volante.

En julio del 2019, luego de la Copa América, salieron unas imágenes de Christian Cueva en estado de ebriedad en la fiesta de Carlos Zambrano. Luego el atacante también apareció orinando en la pista del aeropuerto Jorge Chávez también bajo los efectos del alcohol.

“ Me gusta que puedan disfrutar la vida. Son jóvenes y todo, pero tengo que ver el grado de exceso que hay. Todavía no he querido ver las imágenes de todo lo que me han dicho. Las veré en su momento”, fue lo primero que dijo Ricardo Gareca.

Luego de ver las imágenes, Ricardo Gareca volvió a referirse sobre el comportamiento de Christian Cueva. El ‘Tigre’ tampoco dejó un mensaje claro porque primero criticó al jugador y luego parece que minimizó lo sucedido.

“ No me gustó lo que sucedió con Cueva. Cuando uno integra la selección debe tener cuidado en todo porque no solo repercute en lo personal, sino en la selección nacional. Dentro de la gravedad y de la incomodidad que ha generado, lo que se puede rescatar es que se le aprecia en un ambiente familiar. No minimizo de ninguna manera lo que pasó, no lo justifico, pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación “, dijo el técnico de la selección peruana.

El año pasado, previo a la Copa América, Christian Cueva también estuvo involucrando en un tema extra futbolístico. Aparecieron unas imágenes donde se le ve al jugador en una reunión con amigos.

También le consultaron a Ricardo Gareca sobre este tema. Sin embargo, el ‘Tigre’ esta vez no quiso hablar. Solo dejó una pequeña frase: " Es un tema privado, solamente estoy enfocado en el partido”.

Jefferson Farfán es otro jugador que también estuvo involucrado en salidas y fiestas en plena pandemia. A inicios del 2021, la Foquita apareció en una local con amigos rompiendo los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 de la Liga 1. Ricardo Gareca, prácticamente defendió a su jugador.

“A Farfán no lo vi en situaciones comprometedoras. Situaciones comprometedoras es estar en una fiesta, en un ambiente no apropiado en estos momentos. Lo veo haciendo una vida pública, dentro de lo que es la vida pública. Nada más” , comentó Gareca.

Hace poco, Jefferson Farfán también celebró su cumpleaños. Lo hizo en un ambiente cerrado con muchos invitados y con orquesta incluida. El atacante no respetó las medidas sanitarias. En vez de ser criticado, Ricardo Gareca volvió a poner paños fríos a este tema.

“De todo esto ya vamos para dos años (pandemia) y obviamente la gente está cansada de muchas cosas y yo contemplo todo. En un momento de divertimento uno quiere despejar la cabeza, qué se yo, pero no justifico nada, tampoco critico. Estoy en una etapa en la que debo entender por qué se dan las circunstancias. En un momento teníamos que acatar y tenemos que seguir acatando algunas cosas, pero para una campaña política no se acata o para manifestaciones o para una protesta, pero para otros la mayoría de los ciudadanos acatamos todo lo que creemos correspondiente”, dijo Ricardo Gareca.

