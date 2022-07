¿Dónde está Gareca?

En Buenos Aires, de vacaciones. Allá, contrario a lo que ocurrió post clasificación a Rusia, ha evitado el road show TV, y así la exposición excesiva sobre un tema que paraliza al país tanto como el alza de la gasolina: si se queda o se va. Hacia allá, en días de la próxima semana, viajaría el presidente de la FPF Agustín Lozano para retomar las conversaciones sobre la continuidad del ‘Tigre’, hasta donde pudo conocer DT en las últimas horas, “fluidas, optimistas y con el ánimo de seguir”. Es lógico el agotamiento luego de Australia -más o menos, dos meses de trabajo previo- y mejor la distancia para despejar cualquier nube que impida la renovación. Un pedido que, según última encuesta de Ipsos Perú y El Comercio, quería el 88% de los aficionados al fútbol días previos al doloroso partido con Australia.

¿Cuándo habrá una respuesta definitiva?

Primero, un detalle: a hoy, lo que se conoce es la intención de ambas partes por continuar. Quizá Juan Carlos Oblitas, Director de Selección, ha sido más enfático: “Yo tengo un plan, y ese plan es Gareca”. Lozano fue más diplomático en un canal de TV: “Estamos conversando mucho y creemos que a ambos nos hace bien tomarnos un tiempo, con paciencia se hacen las cosas bien”. ¿Cuándo entonces habría una respuesta final? Fuentes al interior de Videna le confirmaron a DT que el anuncio final se hará a más tardar el 15 de julio, es decir, el próximo viernes.

¿Qué se está resolviendo?

Una vieja nota rescatada de los archivos dice: “El millonario premio que recibirá Perú de la FIFA por su clasificación”. Eran los tiempos previos a Rusia y se hablaba de una cifra cercana a los 10 millones de dólares. No caminábamos; flotábamos. Y no se incluían allí ingresos por sponsoría. Bueno, esa cifra ya no existe: Perú no está en el mundial de Qatar y aunque no es una federación de carencias -la poderosas Adidas acaba de firmar un contrato para vestir a la selección hasta 2026-, no se cuentan con los mismos recursos. En ese escenario también se discute la renovación. Y si bien ni Lozano ni Gareca hablaron de dinero en el desayuno del Hotel Country -por el lado del técnico el tema lo resuelve su abogado, Mario Cupelli-, lo real es que desde la FPF no existe intención de rebajarle el salario. “Lo que sí es importante de entender son las circunstancias actuales y a partir de allí, planificar el siguiente Mundial”, dicen desde la FPF. Una ecuación posible sería ajustar los pagos actuales que incluyen a todo el comando técnico, con cargo a equilibrarlos con el premio por la clasificación.

¿Tiene otras ofertas?

Sí. O las tuvo. Una concreta, a través de su entorno -la selección de Qatar- y otro acercamiento -Egipto, como reemplazo de Carlos Queiroz-. En ambos casos, extraoficialmente. Y en las últimas horas, otra vez Boca Juniors preguntó su situación A ambos, sin embargo, Gareca les dijo que “no” pues aún continúa en conversaciones para continuar como técnico blanquirrojo.

¿Va a tomar alguna decisión la FPF respecto de los clubes?

Esta semana la FPF anunciará en conferencia de prensa una serie de medidas para fortalecer las estructuras del fútbol peruano, de cara al siguiente proceso eliminatorio. Esto lo conoce Gareca. Según pudo conocer DT, estas pautas incluyen decisiones sobre los clubes de Primera y Segunda, la Comisión de Licencias y el próximo compromiso mundialista que sí tiene la selección: la organización de la Copa del Mundo Sub 17 del 2023 en Callao y Chiclayo. De hecho, han llegado a Lima dos emisarios de FIFA para vigilar el proceso y garantizar el apoyo del ente máximo del fútbol.