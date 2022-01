Conforme a los criterios de Saber más

Luego de escuchar a Ricardo Gareca minimizar la fiesta que realizó Paolo Guerrero, habría que decir que siempre fue claro respecto al tema de la indisciplina. Desde su primera conferencia tomó una posición y lo sigue manteniendo hasta ahora. El técnico de la selección peruana nunca criticará a sus jugadores en vivo respecto a ese tema, eso lo soluciona internamente.

El día de su presentación, allá por los primeros meses del 2015, una de las respuestas que todos esperaban escuchar era sobre cómo iba a trabajar en la disciplina. Ricardo Gareca no se extendió mucho. Solo dijo que confiaba en el jugador peruana.

“A ver, yo no hablo del tema disciplinario porque es una cuestión interna. Creo que los jugadores peruanos son muy buenos en general y no tendrían por qué fallar en ello”, declaró Ricardo Gareca en su primera conferencia de prensa.

En todo este tiempo que tiene al mando de la selección peruana, Ricardo Gareca cumplió su palabra. Nunca expuso a ningún jugador ante la prensa . Es cierto que sí hubo actos de indisciplina dentro del equipo; sin embargo, el Tigre lo solucionó siempre sin cámaras.

Si tenía que castigar a alguien lo hacía. Como todo técnico, inició dándole la confianza al jugador peruano. Lamentablemente, entendió que eso no debió ser así. Antes de que las cosas se les vaya de las manos, puso mano dura. Separó a varios y les llamó la atención a otros.

Si no fuese por los mismos jugadores, nadie se hubiese enterado de cómo trabaja Ricardo Gareca. Por ejemplo, Luis Advíncula tuvo que salir a pedir disculpas luego de que se escapó de la concentración. Christian Cueva contó que el técnico le llamó la atención cuando se portaba mal. Y así.

Christian Cueva se saludó afectivamente con Ricardo Gareca. (Foto: FPF)

“Yo no tengo jugadores indisciplinados. Si tengo de hablar del plantel que está a mi cargo, tengo que hablar de un grupo totalmente profesional, responsable, que deja el alma dentro del campo de juego. Mis jugadores han tenido una conducta ejemplar, eso es lo que puedo decir. La vida privada pertenece a los jugadores, no me pertenece a mí. Como en la vida privada de ustedes [los periodistas] tampoco nos metemos”, declaró Ricardo Gareca en el 2015 tras la derrota ante Chile (3-4) por la segunda fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

Durante todo este tiempo, Ricardo Gareca se dio un tiempo para hablar sobre la indisciplina en el fútbol peruano y en la selección. El ‘Tigre’ siempre ha seguido la misma línea. No cambió de discurso.

En el 2017, luego de que Ricardo Gareca le cambió el rumbo a la selección peruana borrando a algunos jugadores. Se habló mucho de algunos casos de indisciplina. El ‘Tigre’ contó que su intención es no meterse en la vida privada de los jugadores.

“Yo no me meto en la vida privada de cada uno. Lo que necesito es ver gente enfocada. No me meto en lo que hacen, pero tengo el poder de decisión. También hay diferencias entre un club y un seleccionado. Lo que pasa con una selección le influye al taxista, al empresario y al político. En un club hay menos chances de que a un técnico le llegue lo que hacen sus jugadores. A mí no me gusta imponer. Quiero que los jugadores tomen conciencia. En Vélez me funcionó: no los hacía concentrar cuando jugábamos de local”, declaró Gareca a Olé.

Ricardo Gareca comentó sobre la situación de la selección peruana. (Foto: AFP)

Entones, la medida que cambió el rumbo de la selección peruana fue que Ricardo Gareca comenzó a concentrar. Ni bien los jugadores de la blanquirroja llegaba al Perú se iban directamente a la concentración.

En julio del 2019, luego de la Copa América, salieron unas imágenes de Christian Cueva en estado de ebriedad en la fiesta de Carlos Zambrano. Luego el atacante también apareció orinando en la calle también bajo los efectos del alcohol. Ricardo Gareca habló del tema y ese debe ser la primera vez que se refiere directamente a un jugador relacionado con actos extradeportivos. Sin embargo, trató de minimizar el acto.

“No me gustó lo que sucedió con Cueva. Cuando uno integra la selección debe tener cuidado en todo porque no solo repercute en lo personal, sino en la selección nacional. Dentro de la gravedad y de la incomodidad que ha generado, lo que se puede rescatar es que se le aprecia en un ambiente familiar. No minimizo de ninguna manera lo que pasó, no lo justifico, pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación “, dijo el técnico de la selección peruana.

El abrazo entre Christian Cueva y Ricardo Gareca se dio a los 62' del partido. (EFE/Rayner Peña)

En el 2020 cuando se salieron a la luz varias indisciplinas en Alianza Lima, se le pegunta a Ricardo Gareca sobre el tema. El técnico de la selección peruana también respondió de la misma manera que lo viene haciendo.

“La vida privada de cada uno a mí no me gusta invadirla, pero también el profesional tiene que entender que cuando elige esta carrera que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol. Me parece también que esta invasión a la privacidad (ampays), sería bueno que se entienda que se lo juzga al jugador por el rendimiento en el campo de juego“, declaró Ricardo Gareca.

Y así. El técnico nunca criticó a un jugador en particular. Trató de cuidar siempre a su grupo. Ahora estamos viendo a un Ricardo Gareca con una postura bien marcada sobre las restricciones que se han impuesto en el Perú para evitar el contagio por COVID-19. Producto de ello, no criticó la reunión que hizo Paolo Guerrero.

