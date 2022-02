Conforme a los criterios de Saber más

“Mi intención es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias”, decía Ricardo Gareca a inicios del 2021. En aquellas épocas a la selección peruana le iba mal en las Eliminatorias, la pandemia estancó el trabajó del ‘Tigre’ y se rumoreaba que quería dejar el cargo. Algo similar pasa en estos días, con información desde fuera de supuestos intereses de querer contar con el entrenador, pero como se sabe, el argentino hoy no aceptaría otra oferta y así dejar a la bicolor a puertas de una posible clasificación mundialista.

Ricardo Gareca es un hombre de palabra y esa dice que se quedará hasta el final de las Eliminatorias a Qatar 2022 . Eso sí, el contrato se alarga si se concreta una clasificación al Mundial. Luego se sentará a pensar si continúa un proceso más o decide tomar otro camino. Todo quedará en manos del ‘Tigre’.

Nadie puede negar el buen trabajo que hizo Ricardo Gareca con la selección peruana. Más allá de gustos futbolísticos, el técnico respondió con resultados. En su primer proceso, logró devolver a Perú a un Mundial luego de 36 años. Una hazaña que parecía imposible con este formato de Eliminatorias.

Luego volvió a poner a la selección peruana a tiro de clasificación. Quién se iba a imaginar que Perú sería protagonista en estas Eliminatorias a Qatar 2022 sin contar con la mejor versión de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Ricardo Gareca prácticamente sacó oro de un universo de jugadores muy limitado .

Se refugió en André Carrillo, aceptó a Gianluca Lapadula, confió en Alexander Callens y sacó la mejor versión de Christian Cueva. Todos ellos y el equipo que mandaba al campo, fueron fundamentales para que Perú recupere terreno en estas Eliminatorias.

El trabajo de Ricardo Gareca recogió buenas críticas. Es normal que otras selecciones o equipos se interesen por él. Es por ello que su foto aparecía en los principales portales de México, Colombia y Chile. En esta nota te contamos qué hay de cierto sobre la posibilidad que el ‘Tigre’ continúe su carrera en uno de estos países.

Ricardo Gareca celebrando el gol de Cueva junto a todo su equipo . (Photo by Federico Parra / AFP)

Colombia

La selección peruana logró una histórica victoria por 1-0 ante Colombia en Barranquilla. Aquel partido jugado 28 de enero dejó una imagen imborrable: los hinchas aplaudiendo a Ricardo Gareca y a todo el equipo blanquirroja. Es más, fuera del estadio, los comentarios para el técnico eran positivos.

Horas después, el periodista Vito Muñoz, en el programa Marca 90, soltó una información que fue tendencia en todo Perú. Según el hombre de prensa, en caso Reinaldo Rueda no consiga clasificar a Qatar 2022, el elegido para tomar las riendas de la selección colombiana era Ricardo Gareca.

Atención ⚠️

Ricardo Gareca sería el DT de la Selección Colombia a partir del 2023 y una de sus condiciones fue disputar alguno de los partidos en el Mítico Estadio Pascual Guerrero en Cali. pic.twitter.com/43KIBHQ8Iz — América Store Colombia (@MegaStore_Co) February 9, 2022

Ante esta información, nos comunicamos con el periodista colombiano Luis Arturo Henao. Desde el inicio, afirmó que todo era un rumor. Que no había nada concreto porque en Colombia iban a respetar el proceso de Rueda hasta el final.

“La posible llegada de Ricardo Gareca es un rumor, pero no es oficial. Colombia tiene entrenador y Gareca está en el Perú. Los directivos desmintieron esa información. El nombre de Gareca estuvo sonando luego de Rusia 2018, ahora no”, nos dice Henao, panelista de ESPN Colombia.

Luis Arturo Henao, panelista de ESPN Colombia, habla sobre Ricardo Gareca

Además, Luis Arturo dejó en claro, según su opinión, que Ricardo Gareca no es el técnico que necesita la selección colombiana . “Gareca sería un entrenador de la misma línea del que tenemos. Un técnico de 60 años, con un estilo de fútbol del de antes y Colombia requiere un estratega más moderno”.

Pablo Romero, periodista de El Tiempo de Colombia, también se refiero al rumor de la llegada de Ricardo Gareca a la selección cafetera. Dijo que era muy temprano para hablar sobre el técnico. Todo esto se decidirá en el próxima asamblea de la Federación colombiana.

Ricardo Gareca está al mando de la selección peruana desde el 2015. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

“Frente a ese tema podemos decir que es muy prematuro. Tenemos que esperar cómo termina todo. Próximamente habrá una asamblea donde se decidirá muchas cosas. Todo el tema político va incidir mucho en el futuro del técnico de la selección Colombia. Sobre la posibilidad de Ricardo, hay que decir que no es la primera vez que su nombre se vincula con la selección. Él es un técnico muy respetado en el país. La gente lo ve con buenos ojos. Pero por ahora no hay nada oficial. Un directivo negó esa posibilidad”, informó Pablo Romero.

Pablo Romero, periodista de El Tiempo de Colombia, sobre Ricardo Gareca

Un sector de la prensa colombiana también ve con buenos ojos la llegada de Ricardo Gareca. Romero asegura que es una buena opción porque entiende muy bien el trabajo en selecciones y conoce el medio.

“Ricardo Gareca es un hombre muy interesante para la selección. Soy de los que piensa que la Federación debe apostar por un técnico extranjero suramericano. Ya nos fue bien con Pékerman, así que pensar en entrenador de otro país parece que es lo oportuno. Un entrenador como Ricardo me parece fantástico” , agregó el periodista.

México

En México también sonó el nombre de Ricardo Gareca. Al técnico de la selección peruana lo vincularon como posible reemplazo de Santiago Solari. Eso sí, siempre y cuando el ‘Tigre’ no logre clasificar al Mundial.

El periodista mexicano Rubén Rodríguez, quien maneja buena información de América, aseguró que Ricardo Gareca puede ser opción si es que Santiago Solari deja el cargo . Cabe resaltar que el hombre de prensa dio otros nombres que estaban por encima del técnico de la selección peruana.

Ricardo Gareca le cambió la cara a la selección peruana. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

“Lo digo aquí abiertamente. A Solari no lo han quitado porque el plan A está dirigiendo a Uruguay, el plan B está dirigiendo al Necaxa y el plan C está dirigiendo a ‘Gallos’. Por eso Solari conserva su trabajo a estas alturas. Y el plan D, yo no dudo que, si pierde con Pumas, haya un interino. Y después esperen para ir por (Nicolás) Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, puede ser opción también para el América. De mí se van a acordar”, comentó el periodista en el programa ‘La Última Palabra’ de FOX Sports México.

Ante esta información, el editor de web de ESPN México, René Tovar, aseguró que ellos no manejaban esa información. Al menos, hasta la fecha, Ricardo Gareca no estaba en el bolo para ser técnico del América.

“Sinceramente acá lo único que sabemos es que, si Santiago Solari no gana a Pumas, está prácticamente fuera del América. Hasta acá no hemos escuchado nada de Ricardo Gareca”, nos dijo el periodista.

Goiania - Brasil, 20 Junio 2021: COPA AMERICA 2021. Partido válido por Fase de Grupos de la Copa América Brasil 2021 entre las selecciones de Colombia y Perú a jugarse en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico. Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec

Así mismo, dejó su opinión sobre una posible llegada de Ricardo Gareca a Liga MX. René Tovar, resalta el buen trabajo que realiza el ‘Tigre’ con la selección peruana. Además, le suena interesante que su nombre aparezca en la órbita del fútbol mexicano.

“Nadie es ajeno a lo que ha hecho Ricardo Gareca en Perú. Me parece un entrenador que volvió a poner a Perú en la vitrina internacional luego de varios años de ausencia. Me parece un entrenador serio, trabajador y con una idea futbolística clara. El que suene para venir al América sin duda sería un gran reto para el argentino. En La Liga Mx hay mucha paridad en cuanto a los equipos, aunque obviamente se les da un seguimiento a los grandes. El hecho de que suene su llegada se escucha interesante por el cartel internacional que tiene, de ahí que venga y triunfe es otra cosa”, comentó Tovar.

Chile

En las últimas horas surgió otro rumor: “Ricardo Gareca recibió una millonaria oferta de la selección chilena”. En el Perú dicen que la información llegaba de Chile y en Chile aseguraban que toda esa especulación nació en el Perú.

El periodista Manoel de Tezanos de TNT Sports confirmó que ese rumor sí está rondando en Chile. Sobre todo, porque a La Roja no le va nada bien en estas Eliminatorias a Qatar 2022. En la última jornada buscan un milagro para clasificar al Mundial. Sin embargo, el camino es complicado.

“El rumor estaba muy fuerte. No tengo información para ratificarlo o desmentirlo. Pero te puedo decir que me parece un buen entrenador. Hizo cosas que están muy por encima del nivel del fútbol peruano. Con respeto, por su puesto. Pero salvo cuando Paolo Guerrero estuvo en buen nivel o Farfán, en general, él logró un rendimiento más colectivo sobre las individualidades. Eso es lo que necesita Chile. Que nos de devuelva un poco a la esencia de Bielsa. Sin necesariamente ser igual en cuanto a filosofía futbolística. Pero sí alguien que crea más en el funcionamiento que las individualidades”, comenta De Tezano.

Ricardo Gareca dio conferencia de prensa tras el Perú vs. Ecuador. (Foto: Agencias)

Manoel de Tezanos de TNT Sports sobre el rumor de Ricardo Gareca a Chile

Para el periodista, la llegada de Ricardo Gareca sería un gran acierto. Sobre todo, porque hoy en Chile buscan un técnico que haga un verdadero cambio. Para Manoel, el ‘Tigre’ está en la capacidad de armar una nueva selección.

“La “generación dorada” ya está en retirada y Ricardo Gareca sería el entrenador ideal. Tiene conocimiento full de lo que es la Eliminatoria, oficio y creo que sería un gran entrenador para Chile. Él es un hombre de palabra. No veo fácil sacarlo de Perú, pero bueno a mi me encantaría Ricardo Gareca como entrenador. Los resultados están a la vista, Perú está a punto de conseguir una segunda clasificación”, finaliza Manoel de Tezanos.

Así están las informaciones en Colombia, México y Chile. Es normal que Ricardo Gareca sea una opción para cualquier equipo o selección. El trabajo que realiza en Perú, no lo hizo nadie y eso es admirado por todos.

Manoel de Tezanos de TNT Sports: ¿Ricardo Gareca sería un buen técnico para Chile?

