Roberto Martínez es del tipo de personas que se hacen notar a cualquier lugar donde llegan. Cuando cruza toda la redacción de El Comercio para sentarse en el banco del programa De Taquito es inevitable que sea recibido entre murmuraciones y cejas levantadas. El multicampeón con Universitario hoy se ha convertido en un creador de contenido que entrevista a personalidades de fútbol en su programa “Qué tal cancha” del Canal de YouTube “Cancheros TV”.

Se presenta en De Taquito para hablar del caos en la FPF, Fossati y la selección en las Eliminatorias, el momento de a ‘U’ y el renovado Alianza Lima. Esto respondió.

Cuando se dice Markarián, también se habla mucho de Fossati, y los comparan en la forma de hablar, en el “floro”...

Creo que (Fossati) iba a venir con Markarián cuando llegó la primera vez como su asistente técnico. Son bien parecidos. Tercos.

¿Te gusta Fossati o no?

Me gustó mucho en la ‘U’. Yo recuerdo el primer partido que Fossati dirigió a la ‘U’. Piero Quispe ya estaba deslumbrando, pero le faltaba el aplauso general de la gente. Ese partido Quispe la rompió, y Fossati lo sacó faltando tres minutos para que lo aplaudan, y Quispe se arropó recontra bien. Ahí dije, este compadre (Fossati) es un zorro. Me gustó el sistema 3-5-2, los cambios que hizo. Siempre pensé que también era un poco tribunero. Y me disgustó que vaya a la selección, de primera instancia. Yo quería que se quedara. Ahora, el que vino (Fabián Bustos) lo ha hecho súper bien.

Que Fossati potenció a Quispe en la ‘U’ es una realidad. ¿Qué pasó para que ahora en la selección y con el mismo técnico no tenga lugar?

Vamos a ser sinceros. Pasa normalmente que cuando un equipo no tiene resultados los mejores jugadores son los que no juegan. Jugadores como Grimaldo o Piero han perdidos dos años de pandemia en el momento de mejor desarrollo para ellos en el fútbol. Dejaron de crecer en lo fútbolístico y en lo físico. Yo si creo que Piero para Eliminatorias no lo veo arrancando, pero si lo veo entrando más minutos porque si te puede marcar una diferencia. Tú notas que cuando juega en Eliminatorias a Piero le cuesta un poco más. Es otro ritmo, otro juego, otro físico. A Piero recién le está pasando en México que está agarrando otro nivel. Está mejorando.

Se ha perdido liderazgo en los vestuarios, hablando de la selección, como lo había antes...

Es producto de estos cambios de entrenadores tan rápido, de ir acomodándose, de unas ideas y todo. Creo que el jugador termina siendo un reflejo de la personalidad del técnico. En mi caso, por el ‘Gato’ Cuéllar yo me tiraba al piso. Te daba un ánimo distinto. El jugador se da cuenta, nota esto. Creo que Fossati, que me encandiló en la ‘U’, en la selección lo ha perdido totalmente. No ves al jugador con ese plus por el entrenador. Ya ni siquiera me refiero al tema de la actitud. En el caso de Paolo Guerrero, yo no sé si Paolo le pide jugar de titular. Yo creo que debería ser al revés, que arranque Lapadula y Paolo pueda entrar los últimos 30 minutos, y te puede marcar una diferencia por su experiencia. Hay cosas que tú dices, o lo están manejando o se deja estar, o es terco. O no sé cómo llamarlo. Pero el jugador nota eso de inmediato. Lo de Advíncula, que la rompe en Boca, pateando tiros de esquina con la izquierda es alucinante. Fossati muere en su terquedad.

¿Cómo siente el jugador este tipo de decisiones?

En todos los equipos hay grupos, y hay algunos que son los más fuertes, donde te vas a juntar a hablar. Yo creo que sus decisiones definitivamente le van a jugar en contra al profe. Claro que Advíncula no esté contento jugando de lateral izquierdo.

Pero el jugador lo acepta...

Si el entrenador te pone de utilero, tienes que ser utilero.

¿Por qué no se rebela el jugador?

Ya no existe eso de no sentirte cómodo. Balán Gonzáles le dijo en la Copa América de 1991 a Miguel Company que no se sentía bien y lo regresaron. Lo trataron de traidor, le metieron juicio. Decirle a un técnico que no te sientes cómodo es saber que te vas a pelear con el técnico.

¿Y con Renato Tapia qué crees que pasó?

Ha quedado debilitado el tema. La relación ha quedado mal. La circunstancia fue muy mal manejada. Como lo que está pasando en la federación. Está la cosa media turbia en todo aspecto, y eso se nota y se refleja en el grupo.

¿A qué reflexión te lleva la detención y, luego, liberación de Agustín Lozano?

Siempre he pensado que los temas administrativos o políticos de los clubes o de la federación soy reacio a comentar, porque son temas que no los conozco bien. Escucho lo que la gente dice, escucho las acusaciones... Finalmente va a haber un proceso en el cual se tendrá que esclarecer y solucionar. Lo que pasa se refleja en los manejos de la selección. Escuché que Chemo, que está haciendo un trabajo con menores, estaba también por irse y que lo han convencido de que no se vaya. Pero claro, yo creo que Chemo estaba haciendo un poco también la imagen de lavar la cara de alguna manera a la federación. Lo veía muy bien en sus entrevistas, con un proyecto que parece interesante. El problema acá son los resultados que si no los consigues, entonces, está mal lo que haces. En general, creo que la Federación está mal manejada desde el torneo, desde las bases, de cómo se juega, del ascenso de Juan Pablo II (club ligado a Lozano). Es nuestra realidad y eso se está viendo reflejado.

Hemos ido retrocediendo en los últimos años...

Llegamos a avanzar un poquito en la época del Mundial (Rusia 2018). Los campos estaban mejor, se clasificó al Mundial. También habían problemas con Edwin (Oviedo), pero no se veía mucho por la parte deportiva, por la selección y lo que hizo Gareca. Yo sentí que estábamos bien. Ahora he sentido que hemos vuelto a poner el retroceso hace tres años. Desde la no renovación de Ricardo (Gareca) y no continuar un proyecto en serio con él.

Universitario salió bicampeón de la Liga 1 en Andahuaylas. (Foto: Universitario)

Algunos consideran que el cambio de la Federación tiene que venir de la mano de gente que conozca del tema. Hoy lo estamos viendo en el caso de Alianza con Franco Navarro y Wilmar Valencia. ¿Tú vez a algún presidente que te guste?

Si sacamos las bases, porque con las bases que hay no puede ser nadie presidente (de la FPF). Con las bases que tenemos va a ser presidente el de Unión Comercio o el del 11 Amigos de Monsefú o cualquiera que esté ahí. Yo más que presidente, creo que debería haber una comisión de 4 o 5 personas que sepan de fútbol, con una cabeza entre ellos. Pero como te digo las bases no lo permiten. Si me das a elegir un nombre, yo creo que serían Julio César Uribe, Claudio Pizarro. Gente que conozca.

¿Te gusta Claudio Pizarro?

Me gusta por su perfil. Y tiene algo en contra. Yo creo que el racismo también existe en forma inversa. Yo creo que la envidia. Yo no sé qué es para ti el éxito, pero quién es el jugador más exitoso en la historia del fútbol peruano. Yo creo que Claudio tiene varias aristas del éxito. Viene de un mundo, que no sé si sea fácil adaptarlo al peruano, pero tiene ideas frescas y nuevas. Para mí es el más exitoso.

Hay que ver también si quiere...

Yo creo que si quisiera. Hay, más bien, pensar quién no quiere. Quién querrá cambiar las bases.

Lamentablemente estos cargos de poder están asociados a malos manejos

Es que el voto de la ‘U’, Alianza, Cristal, Boys, de cualquier equipo de Primera no puede pesar lo mismo que el voto de un equipo departamental o de Copa Perú. No por discriminar, sino porque los que mantienen el fútbol son estos equipos. Con ellos mantienes todo. No pueden tener el mismo valor. Por eso en las elecciones saldrán electos no necesariamente los del fútbol profesional.

Claudio Pizarro es uno de los protagonistas destacados en la tercera temporada de la serie Capitanes de América. (Imagen: Difusión)

Y es un acto de populismo decir que todos somos iguales, por ejemplo ahora con el cambio de los derechos de televisión. “Todos tenemos que cobrar igual”, dicen. No. Hay gente que factura más.

Claro, y los porcentajes que dan para la federación. El otro día vi en la Copa Perú que un estadio tenía árboles en la cancha... Todo se vive del fútbol profesional.

Hablando ahora de Universitario, se comenta la llegada de Paolo Reyna, ¿has tenido la oportunidad de verlo?

Me gusta. Es un muy buen jugador. Yo creo que la ‘U’, por ejemplo, ha hecho bien las cosas empezando por el tema deportivo. Me gusta el perfil de Barreto, con decirte. Es el contrapeso ideal para Jean. Porque Jean es de una personalidad distinta y Barreto es el tipo perfil bajo que no aparece mucho, medido y cauto. No lo ves nunca sacando la cabeza para algo. Para un puesto como el suyo es importantísimo. El manejo que tiene, cero polémicas, va a lo concreto. Me gusta mucho la elección de Barreto como Director Deportivo de la ‘U’, creo que la ha dado un balance y, definitivamente, una administración buena, hay que reconocerlo.

¿Y Ferrari te gusta?

Sí, haber, hay bicampeonato. Finalmente el hincha de la ‘U’ quiere que el club sea campeón. Está yendo gente a los estadios. Más allá, saliendo del tema deportivo, en el cual yo no me quiero meter. El otro día lo escuché en una entrevista a Comizzo que le preguntaban que había trabajado para Gremco. Y él decía: “No, yo he trabajado para la ‘U’”. Pero te digo, a la administración de Gremco, a los cuales conozco yo también, y me invitaron a darles ideas, fue antes que entre Jean (Ferrari). Como tres meses y fue una especie de asesoría y las acepté, y sin meterme en el plano (deportivo). Y me dieron con palo. Pero, en la administración de Gremco ha trabajado el Puma, Cantoro, Paolo (Maldonado), Chale, Comizzo, Bernales, Pajuelo, Rey Múñoz, Chirinos. Y yo jamás voy a pensar que un exjugador se metan en los temas que no tengan que ver en lo deportivo. Opinar del lado administrativo no me gusta porque yo veo lo deportivo, y en lo deportivo hay que reconocerle los logros a Jean definitivamente.

¿Qué te parece la posible salida de Diego Romero? La ‘U’ ya no lo puede retener más, ya hay una posibilidad de que salga...

Yo creo que Romero tiene que salir. Si no tapa, tiene que salir. Porque sino le va a ocurrir lo que en su momento le ocurrió a Cáceda. Tú sabes que el puesto del arquero es el más celoso del mundo. Ni en un partido de práctica te dejan un cachito. Si me preguntas quién es mejor, Romero o Britos, yo creo que Britos en lo que le saca ventaja es en experiencia. Después, Romero lo ha demostrado. Lo pongo a Romero, lo pongo a Britos, y la ‘U’ tiene garantía en el arco. Creo que (Romero) está en un momento que tiene que irse. Ahora, me imagino que se irá prestado. No creo que la ‘U’ lo ceda. Pero es momento que salga. Tiene que empezar a tapar. Hay que ver a dónde va, también.

¿El Puma es como tu hermano?

Es el hermano que el fútbol me dio. Yo tengo muchos amigos, pero el Puma es mi hermano desde chiquillos. Yo lo conocí jugando para los juveniles y él para los aspirantes en un bus a Chimbote. Jugamos contra Gálvez, ese día me enamoré del Puma.

Es el símbolo de la garra crema...

Yo pienso esto. Está Lolo, el Puma, y luego todos los demás. Muchos cracks, pero ídolos solo Lolo y el Puma.

Franco Navarro y Wilmar Valencia trabajarán en Alianza Lima. (Foto: Composición)

Te hago preguntas sobre Alianza. Se habla de un esfuerzo por Keylor Navas, quien cobra 100 mil dólares por mes. ¿Tú cómo la ves?

Alianza creo que paga sueldos, individualmente hablando, fuera de contexto y caprichosos. No me extrañaría. ¿Esa noticia salió de la misma interna de Alianza?

No, no, es un trascendido...

No lo creo, no lo veo. Y Keylor está sin equipo, ¿no? Complicado. Pero, ahora, sería un jale para el medio impresionante, sin dudas.

¿Con Navarro y Valencia ves un cambio en Alianza?

De hecho que sí. Conocen la realidad. Franco ya estuvo en Alianza. Wilmar ha nacido en Alianza, ha jugado muchos años ahí. A mí me gusta Wilmar en menores, y Marco Valencia me gustaba también en menores. Y Marco la está rompiendo. Franco conoce perfectamente el medio, ha trabajado en muchos equipos, ya tiene años acá. Yo creo que, primero, le van a devolver la identidad de Alianza. La identidad en general. Es bueno para ellos y de repente más competitivo para la ‘U’, Cristal.

¿Y sobre el técnico?

Me gusta Gorosito. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pipo Gorosito y Martín Palermo. Cuando estuve en la ‘U’, en el tema que te comenté (trabajar con la administración Gremco), hablamos con Pipo e hicimos una teleconferencia con Martín. Palermo nos explicaba el proyecto que tenía, de lo que se había informado, lo que era Campomar. Lo vi súper claro. Y en ese momento, yo dije este compadre por su personalidad, por lo que es, yo pensaba que podía ser un buen técnico para la ‘U’ en ese momento.

