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Santiago Acasiente sobre Mano Menezes: “Tiene mucha experiencia; espero que ayude al jugador peruano”. (Foto: GEC)
Santiago Acasiente sobre Mano Menezes: “Tiene mucha experiencia; espero que ayude al jugador peruano”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Santiago Acasiete, exfutbolista de la selección peruana, se refirió a la capacidad de Mano Menezes para ser el técnico de la Bicolor en este nuevo proceso y le dejó un mensaje a poco de su debut ante Senegal y Honduras, por los amistosos FIFA.

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