Santiago Acasiete, exfutbolista de la selección peruana, se refirió a la capacidad de Mano Menezes para ser el técnico de la Bicolor en este nuevo proceso y le dejó un mensaje a poco de su debut ante Senegal y Honduras, por los amistosos FIFA.

“Siempre me han gustado los técnicos brasileños por el nivel de competencia que tiene su país. Es un buen entrenador, como también tuvimos a Paulo Autuori. Creo que es un entrenador con mucha experiencia y espero que ayude al jugador muchísimo”, expresó en Ovación.

Para el ‘Santi’, este nuevo proceso es una oportunidad para que los más jóvenes de la selección peruana puedan asumir una responsabilidad mayor y mostrarse de cara a las próximas Eliminatorias.

La selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras en marzo. (Foto: FPF)

“Es una linda oportunidad para ver jugadores fuera del país y que podamos tener un abanico de muchos futbolistas en el extranjero y mejorar el nivel individual. Así el técnico pueda escoger y tener jugadores de mucha jerarquía”, apuntó.

Asimismo, Acasiete espera que a la Bicolor le pueda ir bien en esta nueva era. “Esto es un proceso y ya en el camino se verá mucho de la mano del técnico. El primer partido es algo emocional y eso lleva al jugador a tener buena actitud dentro del campo”, finalizó.

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