En algún momento tenía que pasar. Era cuestión de tiempo. Aunque fuera el deseo de todos, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no son eternos. El goleador histórico de la selección peruana y el máximo anotador de la ‘Bicolor’ en la historia de las Eliminatorias no jugarán la Copa América 2021, algo que no ocurría desde hace dos décadas, según el estadístico Eduardo Combe. La última vez que Perú afrontó el torneo sin sus máximos referentes de la nueva era fue en 2001, año en el que ambos ganaron el oro en los Bolivarianos.

Aunque, con la modificación en el reglamento, el ‘Depredador’ tiene chances de ir a Brasil. Este sábado, la Conmebol anunció que los jugadores que dan positivo al COVID-19 antes o durante el torneo podrán ser reemplazados sin limitaciones. Un claro ejemplo: Venezuela. La ‘Vinotinto’ presentó un brote masivo con doce casos registrados en su delegación hasta el momento, por lo que podrá hacer los cambios respectivos para debutar este domingo ante el conjunto local en el partido de inauguración del certamen.

Más allá de la nueva regla y el reciente antecedente, Ricardo Gareca tiene su lista de 28 convocados para la Copa América definida. Sin Paolo ni Jefferson, las cartas de gol que eligió el entrenador son Gianluca Lapadula (Benevento), Alex Valera (Universitario) y Santiago Ormeño (León FC). A diferencia de Guerrero (20, Bayern Múnich) y Farfán (16, Alianza Lima), los tres debutaron un poco tarde en Primera División: 26, 24 y 24, respectivamente.

A Lapadula, Valera y Ormeño también los une dos coincidencias en sus carreras: son zurdos y ninguno hizo menos en ninguna selección . Eso sí, los tres sienten la selección tanto como Paolo y Farfán.

Luego de la fecha doble por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la selección peruana se alista para disputar la Copa América 2021 en Brasil. Por ese motivo, el ‘Tigre’ dio a conocer a los 26 convocados para el certamen, que llega con grandes novedades, pero también ausencias.

Santiago Ormeño, un futbolista ambulante

“Estoy muy feliz de estar aquí. Vengo a sumar, he visto lo que ha hecho el grupo y vamos por todo. ¡Arriba Perú! ”, empezó diciendo un emocionado Santiago Ormeño. El mexicano-peruano fue convocado por primera vez a la selección peruana y el último viernes arribó a la capital para empezar a trabajar con el equipo. “Soy el más feliz del mundo”, sentenció desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Nieto del exportero peruano Walter Ormeño, Santiago (Ciudad de México, 1994) era un futbolista ambulante en México. Se probó en todos los clubes que le abrieron las puertas para entrenarse. Se formó en América, club con el que jugó la Liga de Nuevos Talentos (segunda división). Luego pasó a Pumas donde disputó la tercera con el equipo filial.

Convocado al igual que su abuelo

En 2018 recién recaló en la ciudad de Puebla. Ahí se probó con los dos clubes de la ciudad aunque terminó quedándose en la Franja. El 26 de octubre, con 24 años, hizo su debut tardío en Primera jugando cinco minutos en la victoria 1-0 sobre Venados por la Copa México Apertura 2018 . Su primer gol llegó el 20 de febrero de 2019, 16 días después de celebrar su cumpleaños 25.

Así como su debut, Santiago tardó en despegar en el fútbol. De hecho, lo hizo de una forma insólita durante la pandemia. La emergencia sanitaria provocó la suspensión de la Liga MX por lo que las autoridades del fútbol mexicano necesitaban encontrar una fórmula para comercializar el tiempo en televisión que estaba destinado a los partidos. La Liga puso en marcha un divertido torneo de fútbol virtual, la e-Liga Mx, en el que algunos futbolistas profesionales representaban a sus clubes en las consolas . Ormeño era uno de ellos.

Movimiento de Ormeño dentro del área. Un '9' que sabe buscar espacios.

Con el carisma que lo caracteriza, el delantero se convirtió en un showman para las televisoras, llegando hasta la final del torneo virtual. Pese a ser solo un videojuego, Santiago comenzó a ganar reconocimiento y, lo que parecía una anécdota, se convirtió en su trampolín. El mexicoperuano empezó a ser titular con el Puebla y marcar goles . En el primer torneo tras el parón, el jugador se consolidó en el once inicial con seis goles clave y devolvieron al equipo a la fase de liguilla tras cinco años de no hacerlo.

En el último torneo corto, Santiago Ormeño fue clave. El Puebla terminó en la clasificación como tercero y logró colarse hasta las semifinales de la Liga MX. Y el ahora seleccionado peruano marcó nueve goles que le validó como el tercer mejor delantero mexicano .

Recién fichado por el Club León en México, Ormeño ahora está viviendo su sueño de representar a una selección: Perú . Y disputará la Copa América, el torneo más antiguo a nivel de selecciones. Ni jugando “Modo carrera” en FIFA o “Liga Master” en PES lo hubiera imaginado.

Gianluca Lapadula, el ‘9’ perseverante

Nació en Italia (Turín, 1990), se formó en la Juventus y creció viendo a los mejores jugadores del mundo instalados en la Serie A. ¿Su sueño? Ser tan grande como uno de ellos: Zinedine Zidane . Pero el destino caprichoso le puso más de un obstáculo para lograr hacerse un nombre en el fútbol italiano, uno de los mejores del mundo.

Gianluca Lapadula hizo divisiones menos en la ‘Vieja Señora’ junto a su hermano Davide, dos años mayor. Los sueños que empezaron en parque La Pelegrina se trasladaron a los campos del cuadro BiancoNero.

Mientras el delantero ítalo-peruano aprendía los secretos del juego, Zidane daba cátedra en el Stadio delle Alpi. Y Gianluca sacaba provecho de ello dejando atrás otros requerimientos. “ En la Juventus me decían que tenía que estudiar, pero yo no quería saber ”, contó el atacante en la entrevista a Panorama.it.

Lo que hacía Lapadula en su niñez -estuvo en la Juventus desde los 6 hasta los 14 años- era ir al estadio para ser recogebolas en los partidos de la Juventus. El motivo: “ Yo era un futbolista con muchas ilusiones y los domingos iba a ser recogepelotas al estadio para ver de cerca a Zidane y Del Piero ”, confesó.

A Lapadula no le importaba la posición, quería jugar. Era portero, volante y delantero. Dejó la Juve y pasó por las menores de varios clubes hasta llegar en 2009, con 19 años, al Parma . Sin embargo, debido a la competencia fue bajado a la Sub-19 y luego prestado al Atlético Roma, Ravenna FC, San Marino Calcio, Cesena, Frosinone, ND Gorica y Teramo Calcio.

En 2015, tras la quiebra del Parma, Lapadula dejó el club y llegó al Pescara como jugador libre. Ahí empezó su vertiginoso ascenso, aunque un poco tarde: ya tenía 25 años. Jugó en la Serie B y logró el ascenso a Primera, siendo fichado por el AC Milan. En el cuadro ‘rossoneri’ hizo su esperado debut en el Calcio en agosto de 2016, con 26 cumpleaños encima . Marcó 8 goles en 29 encuentros, pero fue nuevamente prestado.

Antes de ser convocado por Ricardo Gareca, Gianluca hizo goles en el Genoa, Lecce y ahora Benevento. También anotó en un amistoso con la selección de Italia. Pese a ello, decidió ahora representar al país de su madre.

Paseó por calles del centro de Lima

Alex Valera, un todo terreno

“Siempre te llevo a todos lados”, escribió encima de una fotografía que colgó en su storie de Instagram en la que muestra su carnet de campo de cuando jugaba en Piratas FC por la Copa Perú. Alex Valera (Lambayeque, 1996) nunca hizo divisiones menores, no fue a probarse a ningún club. Construyó su camino entre lozas y rectángulos de arena.

“ De muy joven empecé jugando Copa Perú, pero mientras crecía también me dedicaba al futsal y fútbol playa . Ahí fui tomando experiencia porque son disciplinas que te ayudan bastante para luego llegar al fútbol y ahora lo estoy demostrando”, confesó a Depor.

Esta es la historia de un chico que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de soñar y trabajar duro para cumplir sus objetivos.

Del pequeño Alex que se escapaba del colegio para ir a jugar sus pichangas al que debutó con 24 años en la Liga 1 2020 , Valera ha pasado por distintas etapas en su vida. Aprendió a jugar al fútbol solo, viendo por videos de YouTube a Paolo Guerrero, uno de sus referentes.

Disputó la Copa Perú, ese torneo tan discriminado, por Pirata FC, Deportivo Garcilaso y Deportivo Llacuabamba. Con el cuadro liberteño consiguió el ascenso a Primera y en su primera temporada fue el jugador revelación. En octubre del año pasado fue convocado por Ricardo Gareca para la primera fecha doble de las Eliminatorias 2022; sin embargo, dio positivo al COVID-19 y fue separado.

Este 2021 fue fichado por Universitario de Deportes, jugó por primera vez la Copa Libertadores y marcó en el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, y ahora irá a Brasil a disputar su primera Copa América. El mensaje que Alex Valera le deja a todos es a no rendirse nunca.

