Santiago Ormeño vive su segunda juventud con el Puebla, equipo dirigido Juan Reynoso. El delantero mexicano-peruano es una de las buenas apariciones en la Liga MX con 4 goles en 6 partidos y es opción para la selección peruana.

Con 26 años, Ormeño vive las mieles de la Primera División mexicana, en la que debutó recién cuando tuvo 24, en el 2018, vistiendo la camiseta de Puebla. Antes, su andar fue siempre por clubes de Segunda.

Sin embargo, Ormeño empezó su carrera en el América de México. En las ’Águilas’ estuvo desde los 10 hasta los 20 años, aunque no pudo debutar en el primer equipo. Este jueves el portal azteca “Mediotiempo” preguntó al respecto.

“Él quiso ser profesional grande, en su onda joven le faltó ser más profesional en la parte del cuidado personal, no tanto por el relajo sino en la parte de yo voy a entrenar porque me gusta el futbol. Todavía no sé si quiero sacrificar cosas para saber si quiero ser profesional”, declaró Carlos Turrubiates, quien fue su entrenador en las divisiones menores del América.

“Él quería todavía tener su vida normal de joven, de estudiante y a la vez quería jugar fútbol y en ocasiones hay que sacrificar cosas para ser jugador. A lo mejor ahorita ya está maduro y le tardó un poco. Ahora ya está sintiendo y le gusta jugar, ser titular y empieza a tener esa dedicación”, agregó el estratega.

Puebla vs. Toluca: Santiago Ormeño anotó el 1-1 para la 'Franja'

El mismo Santiago Ormeño ha aceptado que hubo un momento en el que pensó en el retiro debido a que no llegaba a jugar en Primera División. Tras dejar América pasó a Pumas, club que lo prestó a Pioneros de Cancún.

En el 2017 se veía “más retirado que activo”, más cuando llegó a Lobos BUAP y lo registraron en el equipo de Segunda. Con 23 años pasó seis meses sin jugar.

Recién en el 2018, con 24 años, arribó a Puebla de Antonio Meza y Juan Reynoso. Pasó las pruebas y se quedó en el cuadro donde ahora es una de las figuras.

