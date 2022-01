Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana afronta nuevos retos en la delantera. Por motivos físicos, Ricardo Gareca no convocó a Paolo Guerrero ni a Jefferson Farfán, por lo que la responsabilidad del gol decaerá en Gianluca Lapadula, con las opciones de Alex Valera y Santiago Ormeño.

Los tres mencionados son los ‘9′ que estarán para jugar ante Colombia y Ecuador. El próximo viernes tocará visitar a Barranquilla y su calor extremo para luego recibir en Lima al ‘Tricolor’. Pese al poco recorrido en la selección peruana, Gianluca Lapadula debe ser el delantero titular de la Bicolor. Ha sido el titular en los últimos partidos de Eliminatorias y marcó ante Bolivia y Venezuela.

Sin embargo, la actualidad no ayuda al atacante ítalo-peruano. La última vez que disputó un partido oficial fue el 15 de diciembre, en la caída de Benevento ante la Fiorentina por la Copa Italia. No fue titular e ingresó para disputar los últimos 15 minutos. Antes, jugó tres partidos completos de forma consecutiva.

Desde diciembre que se paró la Serie B, primero por la pandemia de coronavirus y luego por las fiestas de fin de año. En la reanudación, este año el Benevento ha disputado dos encuentros y Lapadula no ha podido disputar minuto alguno.

Se sabe de la controversia que existe entre el atacante y el club por el deseo del Lapadula de poder fichar por un equipo de la Serie A, por eso no ha podido jugar e incluso el Benevento ha fichado a otros dos jugadores para su puesto.

Esto les abriría las puertas a los otros delanteros en la selección peruana, no para ser titulares, sino para tomar la posta si a Lapadula el físico no le da para disputar los 90 minutos. Pero ¿Quién debe ser el primer cambio del goleador? Santiago Ormeño con una buena actualidad en Léon de México o Alex Valera, que viene de marcar en los amistosos de la Bicolor.

Ormeño ha empezado el año con León teniendo minutos. Si bien solo ha disputado dos partidos, ingresó en el debut ante Tijuana y fue titular ante el campeón Atlas , donde su rendimiento fue calificado de forma regular, con un puntaje de 6.7. No tuvo chances de gol en un partido donde León trabajó más en defensa que en ataque.

Delantero Eliminatorias Copa América Amistosos Alex Valera No debuta 2 partidos

30 minutos 2 partidos - 2 goles

180 minutos Santiago Ormeño 1 partido

23 minutos ante Bolivia en La Paz 5 partidos

68 minutos -

El atacante nacido en México volvió a ser convocado luego de no ser citado para los duelos ante Bolivia y Venezuela de noviembre pasado. La ausencia de Jefferson Farfán y que Raúl Ruidíaz no esté en el universo actual -no entrenó en la Videna durante sus vacaciones- le abrió las puertas del retorno.

Pero ‘en casa’ espera Alex Valera. El atacante crema ha demostrado en los dos amistosos ante Panamá y Jamaica que está motivado, marcando en ambos partidos. El jugador de la U no jugaba desde noviembre del año pasado, cuando finalizó la Liga 1, por eso era necesario que sea parte de estos partidos previos.

Valera es un 9 con mayor movilidad que Ormeño y lo demostró en el amistoso ante Jamaica, cuando cambiaba de ubicación con Luis Iberico para salir del área y buscar conectarse con los volantes. Ormeño es más de área, un 9 alto que gana bien los balones aéreos, aunque demostró en los minutos que tuvo en la Copa América de Brasil que puede retroceder un poco para colaborar con la marca.

Así, si bien Gianluca Lapadula debe ser el titular, tanto Ormeño y Valera estarán a la expectativa para aprovechar lo que les deje el atacante ítalo-peruano.

