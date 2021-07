Conforme a los criterios de Saber más

Para Ricardo Gareca, Estados Unidos no es el país de las oportunidades. El técnico de la selección peruana, en su última conferencia de prensa, criticó la competitividad de la MLS. Con esto, confirma la sospecha de que nunca perdió de vista a Raúl Ruidíaz. A pesar de no ser tomado en cuenta en la última Copa América, el atacante del Seattle Sounders no ha cedido su lugar al cien por ciento en la selección peruana. Ruidíaz será uno de los protagonistas de la próxima misión de Gareca con la Blanquirroja: buscar un ‘9’ con urgencia.

El ‘Tigre’ tiene poco más de un mes para resolver esa duda (la tercera semana de agosto sería su conferencia de prensa para anunciar a sus convocados). El 2 de setiembre, Perú enfrenta a Uruguay en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias mundialistas. Y para ese encuentro, hay tres atacantes que, por ahora, lucen con el rótulo de ausentes. Hay uno que no estará de todas maneras: Gianluca Lapadula acumula tarjetas amarillas y, en la próxima fecha doble, solo podrá estar ante Brasil de visita.

LEER MÁS AQUÍ: Gianluca Lapadula: los récords que espera romper este año con la selección peruana

¿Y en el caso de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero? Los compadres más queridos de la selección peruana no tienen aún fecha de retorno a las canchas. Quien está más cerca de una certeza es Paolo. En medios brasileños, se afirma que dentro de diez días recién podrá volver a entrenar con normalidad. Y la convocatoria de Gareca será en la tercera semana de agosto. Si esta proyección es real, aún se puede sostener la idea de ver a Paolo frente a Uruguay. Por ahora, sigue siendo una posibilidad remota.

Santiago Ormeño jugó la Copa América con Perú. (Foto: REUTERS)

En cuanto a Farfán, el mismo entrenador del cuadro bicolor ya afirmó que tuvieron una reunión para sincerar fechas en la Videna de San Luis. El atacante de Alianza Lima aún continúa con sus terapias en la rodilla y sigue en pausa hasta nuevo aviso.

Ormeño, un paso adelante

Luego de debutar anotando con la camiseta del León en la Copa de Campeones de México (derrota 2-1 ante Cruz Azul), Santiago Ormeño aparece como la primera opción para ocupar el lugar de Lapadula ante los charrúas. Sus intervenciones en la Copa América avalan que, de a pocos, se está ganando la confianza de Gareca. Incluso el ‘Tigre’ reconoció que Ormeño venía de una larga pausa y por eso le costó agarrar el ritmo en la última Copa América.

“Yo creo que Santiago no previó que podía ser convocado a la Copa América. Lo agarró en una situación en la cual terminó el campeonato mexicano y no continuó con una preparación. Por eso, no pudo estar en su mejor nivel. Nosotros tratamos de llevarlo despacio y con la idea de no exponerlo”, dijo Gareca en su última conferencia de prensa.

Santiago Ormeño llegó a León esta temporada procedente del Puebla (Foto: @clubleonfc)

¿Gareca le dará la continuidad que tanto necesita a Ormeño o volverá a confiar en Ruidíaz? Ese podría ser el mano a mano para definir al ‘9’ ante los charrúas, en un partido clave para sostener el sueño de Qatar 2022. A esta dupla, se pueden sumar otros nombres como Álex Valera, quien también sumó minutos en el torneo local. Unos metros más atrás figuran otros jugadores que tuvieron su chance en la Videna como Aldair Rodríguez, quien anotó ayer con Alianza Lima, y Matías Succar, quien sigue buscando consolidarse en el fútbol austríaco.

No será una decisión fácil para Ricardo Gareca. La búsqueda del gol es una urgencia que todavía no se ha terminado de resolver en las Eliminatorias. La producción de Lapadula tranquiliza en el largo plazo, pero su suspensión para la próxima fecha obliga a apurar un plan de contingencia.

De los goleadores máximos que tuvo Perú en las Eliminatorias para el 2018, solo Christian Cueva pudo estar en la Copa América. El mismo Edison Flores aún continúa recuperándose de una lesión muscular y, por eso, aún sigue sin ser considerado en los partidos de su equipo DC United.

¿Ormeño o Ruidíaz? ¿O habrá un delantero más para completar una terna? Gareca ha resuelto dudas en defensa en los últimos meses, pero en el ataque bicolor es donde sigue creciendo el signo de interrogación. Y el tiempo, en esta ocasión, no ayuda.

Raúl Ruidíaz ya tiene 51 goles con camiseta de Seattle Sounders. (Foto: Seattle Sounders FC)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

El entrenador de la Selección Peruana dio detalles de las opciones que maneja luego de que el delantero ítalo-peruano no pueda estar en el encuentro ante Uruguay.