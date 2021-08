Conforme a los criterios de Saber más

Falta un mes para lo que será, probablemente, el momento más decisivo en busca de la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Si se confirma que en septiembre se jugarán tres partidos, Perú no tendrá otra chance similar para remontar puestos (por ahora es último en la tabla de posiciones). La FIFA aún no se ha comunicado con las Federaciones y el tiempo empieza a jugar en contra. Desde la Videna, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, nos informa que la posibilidad de la fecha triple sigue latente. Además, nos da algunas precisiones sobre lo que podría ser volver a jugar con público en las tribunas.

-¿Ya es posible confirmar que se jugará una fecha triple de Eliminatorias en septiembre?

Se comenta mucho, pero por el momento no hay nada para informar.

-¿Pero está abierta la posibilidad de la fecha triple por Eliminatorias?

Sí está abierta la posibilidad de que se jueguen tres partidos en septiembre.

-¿De qué depende la confirmación?

Depende del pronunciamiento que le envíe Conmebol a la FIFA, y que esta entidad lo apruebe. Desde la solicitud podríamos esperar algunos tres días más aproximadamente.

Antonio García Pye desea que se confirme cuanto antes la programación de la fecha doble o triple en setiembre. (Foto: GEC)

-¿Están con el tiempo en contra entonces?

Yo no manejo esos plazos, por mí te diría que ahora mismo debería definirse todo. Incluso de Uruguay me acaban de llamar para coordinar lo de nuestro partido y en Brasil, el otro rival de septiembre, no definen aún su sede de localía. Para ellos también todo depende de si se juega una fecha doble o triple. En un principio me dijeron que las ciudades podían ser Recife o Sao Paulo, pero todo puede cambiar. Estamos todos a la espera.

-¿Esos terceros partidos serían los que nos jugaron en marzo? Es decir... contra Venezuela en Lima y contra Bolivia en La Paz.

Sí, se jugaría uno de estos partidos en septiembre y el otro en octubre. Pero no juntos.

-¿Hay antecedentes de estos cambios de fixture?

Ya se hizo alguna vez en las Eliminatorias de Asia. Pero aquí es más complejo porque hay clubes de Sudamérica y Europa implicados. Tengamos en cuenta que más partidos implica que crezca el periodo de cesión de jugadores. No es tan sencillo ese tema.

-¿Y cuál podría ser el Plan B?

No lo sé, salvo que se genere otra fecha doble en un mes donde no tengamos partidos.

Perú podría enfrentar a Venezuela en Lima con público en tribunas. El tema aún está en evaluación. EFE/Fernando Bizerra Jr.

-¿Hay algún cronograma de entrenamientos para ese grupo de jugadores que está yendo a entrenar a la Videna?

Eso depende de cada jugador, es totalmente voluntario que usen a la Videna como centro de rehabilitación o para mantenerse a buen ritmo.

-¿Desde la selección mayor han contactado a Alessandro Burlamaqui? Ya está alternando en algunos partidos con el Valencia.

No, ese es un tema que lo manejan en el área de scouting. Cuando me pidan un contacto yo lo hago. Pero eso no ha pasado aún. Haber jugado por la Sub 17 no lo compromete a jugar en mayores por Perú. Aunque sí está inscrito en la Federación Peruana de Fútbol. Si desea cambiar de federación, debería hacer un trámite.

-¿Es posible pensar en una fecha de Eliminatorias con público en Lima?

No es un tema que manejo directamente. Es algo que lo maneja la Comisión Médica de la Federación con el Ministerio de Salud. No sé qué políticas se estarán manejando. En mi opinión creo que sí se dan las condiciones. Con un distanciamiento adecuado, con personas que ya tienen su segunda dosis, con un recinto al aire libre.

-¿Podría ser un requisito que los asistentes estén vacunados con dos dosis?

Esas consideraciones deben ser establecidas por el Ministerio de Salud y tienen que ser evaluadas por los directivos. No está dentro de mis funciones como gerente. Pero si la campaña de vacunación sigue avanzando a ese ritmo, no habría mucha lógica de que se siga jugando a puertas cerradas y sin público.

Perú podría jugar contra Bolivia en La Paz, si es que se confirma fecha triple en octubre. (Foto: GEC).

¿Hasta cuándo existe plazo para anunciarle a FIFA que se puede jugar con público en el Perú?

No hay plazos para eso, es algo muy dinámico y la FIFA entiende eso.

-¿La FPF tomará medidas cuando se programen árbitros para sus próximos partidos? Evidentemente nos han perjudicado en el VAR tanto en Eliminatorias como en Copa América...

No veo como una Federación pueda tomar medidas. Lo único que se busca es que se profundice en la preparación para algo tan delicado como el VAR en el fútbol. Pero eso de los arbitrajes se maneja entre directivos y las comisiones de jueces respectivas.

