En la magnífica e histórica ciudad de Catacaos, Piura, Sebastián Ortiz vivió los primeros años de su vida con una pelota amarrada a sus botines. En el norte del Perú, dio sus primeras muestras de amor incondicional al fútbol. Pero todo cambió rotundamente para él hace tres años. Se vio obligado a trasladar su talento a miles de kilómetros de distancia hasta Oporto. En medio de la incertidumbre que ello genera, a ‘Sebas’ no le costó encontrar un nuevo equipo en Portugal. Su gran capacidad y perspicacia con la pelota le abrieron las puertas de la cantera del Pacos de Ferreira, donde se ha consolidado y se mantiene a la espera uno de los llamados más importante de su carrera: el de la selección peruana sub-20.

El fútbol atrapó a Sebastián desde muy pequeño. Siempre se sintió seducido por el balón, el juguete favorito de su infancia. “Me gustaba desde los tres años, porque ya de chiquito no gateaba, sino que andaba arrastrándome con una pelota en los pies”, cuenta.

Conforme iba creciendo, su abuelo -tan amante del balompié como el nieto- descubrió en él un gran talento para explotar y lo guió en sus primeros pasos. “Me enseñó el ABC del fútbol”, reafirma Sebastián, que vio en su abuelo a una especie de entrenador particular para sus primeros años . “Lamentablemente, él ya no está con nosotros; el año pasado se nos fue”, relata con tristeza.

En Piura, Ortiz desarrolló su talento por diversas academias de la zona. Y, de vez en cuando, viajaba a Lima, donde también pasó pruebas por clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y la Universidad San Martín. “Me fue excelente. Yo quedé en los tres equipos, pero con mi abuelo decidimos por el Cristal porque me sentía más agusto”, detalla.

Con el club rimense, el joven piurano nunca pudo disputar un partido oficial. Solo entrenó un tiempo breve ahí y luego fue escogido -entre 200 muchachos- para una beca de 15 días en España con Marcet , reconocida academia especializada en la formación de jugadores. Tras esa pequeña aventura, regresó al país, pero su vida ya estaba apuntando hacia Europa, precisamente en Portugal.

Las andanzas en Portugal

Sebastián Ortiz solo tenía 14 años cuando aterrizó en Portugal. Tuvo que seguir a sus padres, que se mudaron al país luso por cuestiones de trabajo. Gracias a AGREF -empresa que representa a jugadores de selección como Edison Flores, Miguel Araujo, Renato Tapia y Sergio Peña- ‘Sebas’ pudo seguir adelante con su carrera futbolística, tras pasar las pruebas en el Paços de Ferreira, club de la Primeira Liga.

El primer año de su aventura lusa no pudo jugar ningún partido, debido a que tenía que arreglar unos temas con sus papeles. Solo podía entrenar con el equipo y acompañarlo desde las tribunas en los cotejos. Pero ya en estos dos últimos años se ha consolidado una pieza indispensable de los ‘Castores’. Aunque lograrlo no ha sido nada fácil.

El cambio de aires afectó considerablemente a Sebastián. La intensidad y fuerza que experimentó en el fútbol formativo de Portugal le impresionó. Tuvo que trabajar bastante para ponerse a la par de sus compañeros a nivel físico.

“Cuando llegué aquí, no noté mucha diferencia en la técnica. Yo estaba al nivel o más que ellos en la técnica. Pero lo que sí me incomodó bastante, y que sufrí para sacar, fue el físico, la intensidad, la resistencia y la fuerza. La fuerza que tienen aquí es muy diferente a la de Perú. Aquí todos corren a full y van al choque. En Perú es más tranquilo y técnico”, expresa.

Sebastián le dedica muchísimas horas al fútbol. Entrena cuatro días a la semana (de lunes a jueves) y los sábados tiene partido. Independientemente de las horas de prácticas con su equipo, él suele salir a correr en las mañanas con su madre y hace patadas al arco en un pequeño campo de fútbol cerca de su hogar. Las horas de gimnasio también son vitales para estar con un físico y una resistencia óptima.

“Ni las cuento. Son muchas muchas horas. Con el fútbol me divierto bastante y yo me pasaría todo el día jugando”, manifiesta sin dudarlo.

De esa forma, el joven piurano ha progresado considerablemente lejos del país que lo vio nacer. Ya no es el mismo que el que llegó a Portugal hace tres años. A su indudable técnica, le ha sumado una gran intensidad a su juego. Pero aún tiene mucho camino por recorrer.

De hecho, su meta para el próximo año es jugar el Campeonato Nacional con la sub-19 de Paços de Ferreira. Y eso no es todo. Sebastián sueña con debutar profesionalmente cuánto antes. “La verdad es que mi meta es muy pronta. Si es posible, ya podría debutar ahorita. Me siento capacitado, pero poco a poco”, dijo.

Posición, virtudes y defectos

Sebastián Ortiz destaca como volante ofensivo en Portugal . Le gusta que el balón siempre pase por sus pies para organizar las jugadas de ataque, aunque gracias a su enorme capacidad también puede jugar en otras posiciones del mediocampo.

“Soy medio creativo, la pelota siempre me tiene que llegar a mí para yo distribuir juego. Pero si me ponen de ‘6′, que sea más marcar a la gente y quitar la pelota, también la hago. Y de ‘8′ que es más libre, también la hago. Me gusta jugar de los tres”, explica.

Se trata de un jugador de buen pie. Asiste, dribla, crea y también anota goles en beneficio de su equipo. Y lo más importante es que es disciplinado. El innegable empeño que está haciendo en Portugal le está permitiendo alcanzar su mejor nivel y, por ello, está seguro de que podrá llegar lejos.

“Yo confío en mí mismo. Yo sé que sí lo voy a lograr, porque me estoy esforzando para eso y con la ayuda de mis padres, de AGREF, de Tiago Santos (Manager Europa de AGREF) que me apoya mucho también, puedo llegar lejos”, expresa.

En cuanto a sus virtudes, Sebastán asegura: ”yo soy más tranquilo, juego calmado, siempre hago que todos mis compañeros jueguen, les doy ánimos a todos mis compañeros”. Pero también acepta su defecto: “cada vez que no me sale algo, yo me pongo bien molesto y después ya nunca me sale más nada, pero eso poco a poco lo voy solucionando con más partidos”.

Los consejos especiales para llegar a la ‘Blanquirroja’

El principal objetivo de Sebastián Ortiz en su aventura futbolística es representar al Perú. Con solo 17 años, su meta más cercana es ser convocado por la Sub-20, algo de lo que en realidad no está lejos. Su gran oportunidad podría llegar más temprano que tarde.

“Yo me siento capacitado para poder asistir y hacer un microciclo de la selección peruana, pasarla y quedarme ya para representar a mi Perú”, indica con emoción.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya se han contactado anteriormente con él, su madre y sus representantes. Víctor Reyes, actual entrenador de la sub-17, habló con Sebastián y le dijo que iba a estar atento a su desempeño en Portugal hace dos años.

“Nos contactó Víctor Reyes para ver cómo andaba, pero lamentablemente no se pudo concluir nada porque vino la pandemia y yo ya no podía hacer nada. Fue apuntando a la sub-17. El año pasado. Iba a haber un Mundial, pero después fue cancelado por la pandemia”, cuenta.

Ese tiempo de adversidad no ha representado ningún impedimento para que Sebastián Ortiz siga soñando. Ahora, el piurano de 17 años está a la espera constante de un nuevo llamado. Mientras tanto, sigue los consejos de su máximo referente de la selección: Renato Tapia.

Le gusta también Christian Cueva, por la posición, pero se siente más identificado con Tapia. De hecho, Sebastián tuvo la oportunidad de conocerlo hace unas semanas en un partido del Celta de Vigo. Ahí recibió el mejor asesoramiento para seguir luchando por sus sueños.

“Un día fui a ver un partido de él gracias a AGREF que me llevó, yo fui hasta allá y tuve el placer de hablar con él. Y la verdad que los consejos que me dio me motivaron mucho para seguir mis sueños y nunca rendirme. Es muy parecido a mí, no es mucho de hablar como yo. Y lo que me habló me motivó para siempre. Es un ídolo y lo respeto mucho”, narró.

Ya con los consejos de su referente encima y con los objetivos bien planteados, Sebastián Ortiz continuará sus andanzas en Portugal. De él dependerá qué tan lejos puede llegar. Lo cierto es que está yendo por un buen camino y, tarde o temprano, los frutos de su esfuerzo comenzarán a aparecer.