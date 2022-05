Su nombre está en dos rankings que cualquier goleador soñaría. En medio de apellidos que justamente no necesitan nombres para ser reconocidos: Messi, Di Stéfano, Onnis (megafigura en el fútbol francés entre el 66 y 86), Bianchi, Agüero, Atilio García (figura entre los años 30 y 60), Kempes, Batistuta, Maradona, Higuaín y Labruna están por delante de él en la lista de los máximos goleadores argentinos en la historia. Y solo están por detrás de Messi y el ‘Pipita’ como el argentino en actividad con más goles, gracias a sus más de 300 festejos hechos en el fútbol del Medio Oriente. Se llama Sebastián Tagliabúe (Olivos, 1985) y hoy es ídolo en Emiratos Árabes Unidos. Único extranjero fuera de lo que es el mundo del golfo al que le dan la ciudadanía emiratí y el goleador que podría enfrentar a la selección peruana en el repechaje mundialista, aunque primero deben enfrentar a Australia el próximo 7 de junio.

—¿Cómo llegaste a jugar a Arabia y luego a Emiratos Árabes?

Estuve en Chile primero, en Everton y La Serena, un año y medio. Después seis meses en Colombia. Ese mismo grupo inversor que me movió en esos países tenía allegados en Arabia, mandó videos y el Al-Ettifaq se interesó en mí. Ahí arrancó la aventura por el Medio Oriente.

—¿Qué tiene el fútbol de allá para ser tan atractivo para el futbolista sudamericano? Hoy, Perú tiene a Christian Cueva (Al Fateh), André Carrillo (Al Hilal) y Wilder Cartagena (Al Ittihad) jugando allá.

Lo que más te llama la atención es la plata, la diferencia económica que uno puede hacer acá. Eso es lo primero. Y no es tampoco que lo harás en un año, no llegas y al mes ya eres millonario. A mi me costó varios años hacer una diferencia y eso que yo cuido mucho el dinero. Lo otro es el fútbol, claro. Se piensa que aquí están aprendiendo a jugar y no es así. No es que llegue un jugador cualquiera y le van a pagar un millón o dos millones de dólares. Al contrario, si no eres nadie, ni siquiera te dan posibilidad. Tienes que haber hecho tres o cuatro años buenos previo a tu llegada.

—¿En qué nivel está el fútbol de Emiratos Árabes Unidos hablando exclusivamente del Medio Oriente?

El de Arabia Saudí es mucho más competitivo que todos. Después venimos nosotros y luego está Qatar. Pero la verdad es que en Arabia juegan un fútbol muy alto, competitivo.

—¿Te has enfrentado a algún jugador peruano últimamente?

A Cartagena lo crucé. Yo no sabía que era peruano, que hablaba español. En un momento nos chocamos y yo le insulto en inglés y me contesta en español. Ahí recién reacciono, ja ja ja. Pero es un gran jugador, eh. A mi me gustó mucho su juego.

—¿Cómo describirías el fútbol en Emiratos Árabes? ¿Se puede hacer alguna comparación con el nivel de Sudamérica?

Lo que pasa es que allá, en Sudamérica, por más chico que sea el país hay mucha competitividad. El sudamericano tiene ese hambre de querer salir de su país y triunfar en el exterior. Acá no porque están en un país maravilloso. Entonces, al tener un país fantástico, seguro, económicamente estable, el jugador emiratí quiere jugar acá nada más. Por ahí, por eso que te digo, en Sudamérica están dos o tres pasos por delante de nosotros. En cuanto al fútbol, acá es muy técnico. El jugador emiratí mira mucho el fútbol inglés.

VIDEO RECOMENDADO Los merengues consiguieron un importante triunfo, como para meterse de lleno a la pelea por el título del Torneo Apertura. Los hinchas celebraron tras el partido y no dudaron en envíar lindos mensajes por el Día de la Madre.

—¿Qué tanto les afecta que el jugador emiratí no quiera, de cierta manera, salir de Europa y la selección tenga a todos sus convocados jugando en su liga? Australia, el próximo rival, tiene a varios en Europa, por ejemplo.

Es una desventaja, pero en ciertos momentos no se ve. Por ejemplo: nos ha tocado jugar contra Irán y Corea. Ambos tienen muchos jugadores en Europa. Y Corea del Sur solamente nos ganó 1-0 de visita y acá nosotros le ganamos 1-0. Sí, es verdad, en el partido de ida la diferencia en juego fue muy grande, pero en casa lo emparejamos. De todos modos si me das a elegir, obviamente prefiero tener a todos los jugadores en Europa, en el fútbol de élite.

—Del 2010, año en el que llegaste, hasta ahora, ¿cuánto creció el fútbol allá?

Mucho, sobre todo el saudí. Acá en Emiratos ha subido su nivel en los últimos años, pero creo que también ha cambiado un poco. Antes se jugaba más duro, con defensores fuertes, ahora como que hay más libertad. Es un fútbol más rápido, con jugadores técnicos y por ahí se corre más que antes.

—¿La llegada de muchos sudamericanos, jugadores y técnicos, hizo cambiar su fútbol?

No fue tanto por los sudamericanos que vinieron, sino por la forma de elección de los clubes. Antes elegían traer jugadores de mucho nombre pero que estaban a punto de retirarse. Algo así como lo que pasó con la MLS de Estados Unidos. Ahora cambiaron de metodología y empezaron a traer jugadores entre 23 y 28 años, que ya habían hecho carrera en otros países y estaban en el top de sus carreras. Esos jugadores, que todavía están en plenitud, tienen hambre de gloria y eso hace que la competitividad sea mucho más alta. De ahí los locales obviamente tienen que esforzarse mucho más.

—Claro, porque técnicos reconocidos han ido y muchos. Uno de ellos: Diego Maradona. ¿Tienes algún recuerdo de él?

Sí. Un día fue a ver un partido de mi equipo en la ciudad donde él estaba. Después del partido me llamó y estuvimos hablando un par de minutos. Era la primera vez que lo veía, pero me habló como si me conociera de siempre.

—¿Cómo recuerdan a Maradona allá?

La noticia de su fallecimiento dolió mucho porque él hace unos años había estado acá en Dubai dirigiendo a dos equipos. En uno le había ido muy bien, lo hizo ascender a primera. De hecho, si no me equivoco, el día que falleció, al Burj Khalifa (rascacielos ubicado en Dubai) le pusieron la bandera de Argentina como homenaje. Es muy querido acá.

—¿Cómo así se te abrió la chance de jugar por la selección de Emiratos Árabes?

Cuando me eligieron el mejor extranjero del torneo, el presidente de la federación de ese momento me preguntó qué le decía si me daba el pasaporte para jugar en la selección. Enseguida le dije que sí, que me lo diera y al día siguiente iba a estar ahí, firme como un soldado. Soy el primer extranjero fuera de lo que es el mundo del golfo al que le dan la ciudadanía emiratí. Es increíble.

—¿Nunca tuviste una chance de jugar por Argentina, tu país de nacimiento? Teniendo en cuenta que eres el tercer argentino en actividad con más goles, solo detrás de Higuaín y Messi

No, nunca me llamaron ni me dijeron que me estaban siguiendo. El único acercamiento que tuve con la selección fue cuando estaba Alejandro Sabella como técnico. En 2012, creo. Vinieron a jugar contra Arabia Saudí y yo en ese entonces estaba jugando en esa liga. Se contactaron conmigo, me invitaron al hotel, estuve charlando con Sabella y su cuerpo técnico, pero acerca de la selección de Arabia. Lo que pasa es que los nombres acá son muy complicados, entonces ellos tenían como tres listas diferentes y me pidieron información. Eso fue lo más cerca que estuve de la selección, ja ja ja.

—¿Qué sientes cuando te señalan lo de ese top 3 de argentinos con más goles y teniendo a Messi e Higuaín por delante?

Es un orgullo. Por ahí ver el ranking y que otros jugadores fantásticos estén detrás mío me llena de felicidad. También sé que esa tabla es por el momento, cuando me retire se termina. La que más me llena de orgullo es la otra, en la que estoy entre los máximos goleadores históricos argentinos junto a cracks de todos los tiempos.

—Emiratos Árabes, el país que te cobijó y te hizo ídolo está a dos partidos de ir al Mundial. ¿Cómo ves esa posibilidad?

Es lo más importante que me ha pasado en la carrera sin duda. Por ahora el partido contra Australia es lo más importante que me va a tocar jugar, si es que me toca. Pero tengo mucha ilusión de lo que pueda pasar.

—¿Cuánto benefició la llegada de tu compatriota Rodolfo Arruabarrena a la selección?

A nivel personal, muchísimo. No por las chances que tenga de jugar o no, sino porque a mi me gusta mucho Arruabarrena. Antes de firmar por Al Nassr estuve esperando un poquito porque el ‘Vasco’ iba a agarrar un club de acá (Emiratos Árabes) y ese club también me había buscado. Entonces como quería trabajar con el profesor, estaba esperando a ver si firmaba o no. A mi me gusta mucho la forma en cómo trabajo, no porque lo conozca, sino porque he enfrentado a sus equipos y soy un convencido que los equipos son lo que es el técnico, lo que trabaja en la semana. Y los equipos del ‘Vasco’ siempre han sido muy duros. Contra Corea, por ejemplo, la selección se vio un equipo muy compacto para defender y bastante punzante a la hora de atacar. Aún no he podido trabajar con él en la selección, pero tengo la ilusión de que me llame.

—¿Se puede decir que la selección de Emiratos Árabes ya le tomó la mano a la idea de Arruabarrena?

Creo que no. Falta porque se jugaron dos partidos nada más y los convocados tuvieron diez días juntos solamente. Es muy difícil así. Un técnico, cuando llega a un club y hace pretemporada de cuatro o cinco semanas, a veces no le puede introducir toda su idea al equipo. Ahora imagínate en diez días. Es más, en el primer partido contra Irak, la selección no jugó tan bien como sí lo hizo contra Corea. Hubo un avance, sí, y creo que a medida que vaya pasando el tiempo le vamos a entender mucho más lo que él quiere y vamos a estar mucho más fuertes.

—Jugarán un amistoso ante Gambia...

El campeonato va a terminar a 15 días del partido contra Australia justamente para que Arruabarrena pueda tener a todos los jugadores a disposición y creo que lo lógico es que entrenemos cinco o seis días, juguemos un amistoso y luego preparar el partido contra Australia.

—¿Cómo están viviendo la chance de ir al Mundial?

Hay mucha ilusión. Hay gente que vivía acá y no sabían que existía el fútbol y ahora que estamos en esta situación como que se esperanzan de lo que pueda pasar.

—¿Se habla de la selección peruana?

No. No queremos hablar de Perú porque primero tenemos un partido difícil e importante contra Australia. No queremos ni podemos hablar de algo que todavía no pasa. Sí he visto que en Perú se habla del Mundial porque se cree que de Europa hacia Asia, el fútbol no existe. Y se pueden llevar una desilusión muy grande. He visto incluso periodistas argentinos y hasta exjugadores argentinos decir que Perú está en el Mundial, que si no clasifica es lo peor que le puede pasar, que cómo no le va a ganar a Australia o Emiratos Árabes… y creo que tienen que tener cuidado porque el fútbol es lindo porque cualquiera le puede ganar a cualquiera.

—Hablando del Mundial. ¿Argentina es candidata a ganarla?

Es verdad que Argentina está mejorando y están en un ascenso muy importante, pero sinceramente falta mucho para el Mundial y hay que ver cómo llegan los jugadores. En este último año y medio, dos años, la selección encontró su camino, un grupo maravilloso de jugadores y que son muy unidos dentro de la cancha. Además de la ventaja que tienen de haber ganado la Copa América y haberse sacado esa mochila de encima. Hoy, Argentina está en un nivel altísimo, pero hay que ver cómo llegan a Qatar. Si se mantiene, sin dudas es favorita a llegar a las últimas instancias.

—¿Quiénes serían tus tres candidatos?

Francia por ser el último campeón y encima ahora tienen a Karim Benzema que está en un gran nivel. Después, Brasil porque están jugando muy bien. Y Argentina, por lo que te dije.

—¿Te preocupa como argentino el presente que tiene Lionel Messi en el PSG?

El problema con Messi es que todos esperan que siga siendo el Messi goleador y top que siempre fue y creo que muy pocos se han dado cuenta que ya cambió su forma de jugar. Él no va a ser más el goleador, va a ser más asistidor ahora. En el PSG, por ejemplo, el goleador es Mbappé y Leo es que da asistencias. La gente se tiene que olvidar del Messi goleador, definidor. Ya no va a estar para eso, sino para organizar, dar vueltas en la mitad de la cancha. Por otro lado, a mi gusto no le fue beneficioso ir al PSG, creo que no fue una buena elección.