En una entrevista con ‘Los Convocados’ en Mayo del 2020, Sergio Peña contó lo que vivió, cuando se enteró que no iba a poder cumplir su sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección peruana. El futbolista que actualmente juega en Malmö FF, confirmó que la noticia lo afectó mucho, tanto así, que no aguantó las lágrimas y lloró en su habitación junto a André Carrillo.

“Me afectó mucho, pero no por mucho, porque tenía que apoyar a la selección. Lloré en mi cuarto solo, bueno con Carrillo que fue a mi cuarto”, contó Sergio Peña.

“Después de esa noche, al día siguiente me voy, tomé desayuno, conversé con algunos de mis compañeros y les deseé lo mejor, pero en realidad no quería ver a ninguno porque no quería transmitir ese dolor que sentía porque yo quería que estén al 100%”, agregó.

Posteriormente, Sergio Peña confirmó que no se despidió de algunos de sus compañeros y eso les pareció mal a unos cuantos. “A algunos de ellos les pareció mal que no me despida, porque no me despedí, pero yo no lo hice porque, bueno, después lo hablé con ellos, con mis compañeros, y les expliqué por qué no lo hice y todo bien, pero todos ellos me escribían y no les respondía, solo le respondía a Paolo, Jefferson y Carrillo que fueron a mi cuarto”.

“Yo pienso que a mis compañeros les afectó que yo me vaya porque tengo muy buena relación con todos y porque llevaba mucho tiempo en la selección y ellos no querían que nadie se vaya, entonces, al que se iba, al grupo le iba a afectar, entonces, no quería que ellos sintieran eso”, expresó el volante nacional.

Si bien Peña no pudo estar en Rusia 2018, en la actualidad, el futbolista viene siendo pieza clave en el once titular de Ricardo Gareca, además, Perú sigue con chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022, que podría ser la revancha del habilidoso volante nacional.

