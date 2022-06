Sergio Peña es uno de los jugadores que, en la recta final de las Eliminatorias, tuvo un rol importante en la selección peruana. Por ello, a días de disputar el repechaje para Qatar 2022, el centrocampista desveló que el duelo del próximo lunes 13 de junio le tiene en uno de los mejores momentos de su carrera.

De hecho, el volante del Malmo aseguró que la repesca intercontinental es el juego “más importante” de su trayectoria. Precisamente, como parte de la preparación, el futbolista de 26 años comentó que estuvo entre los jugadores que pueden arrancar ante Nueva Zelanda este domingo y, posiblemente, frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Preparación ante Nueva Zelanda: “Hoy hicimos partido de práctica y me sentí bien. Jugué con Pedro (Aquino) y ‘Yoshi’ (Yotún) en el medio campo. Fue bastante intenso, los dos equipos muy intensos, nos estamos preparando bien para el partido del domingo”.

Totalmente recuperado: “La molestia en la pantorrilla ya quedó en el pasado. Fue una lesión de la que no me recuperé bien por querer volver rápido. Tuve la lesión dos veces, pero ya no me molesta, no me incomoda”.

Momento de su carrera: “Estoy en una buena etapa de mi carrera, un nuevo club. Llegué hace un año y campeoné dos veces. En la selección soy titular la mayoría de los partidos. El repechaje es el juego más importante de mi carrera. A diferencia de las Eliminatorias pasadas, ahora he jugado más, he sido protagonista y, sin duda, es un sueño que estamos por cumplir”.

Cómo vive el grupo la antesala: “La concentración se hace larga, pero con el grupo la pasamos tranquilos. Las cosas no son tan difíciles, sabemos que tenemos un partido importante y la concentración es clave para disputar el juego como corresponde”.

La ausencia de Guerrero: “Paolo está pasando por una situación difícil, se está recuperando. No he podido conversar con él, pero sé que está en el final de su recuperación. Consideramos que él y Jefferson (Farfán) siguen siendo líderes de la selección. Siempre están con nosotros, creemos que son nuestros capitanes”.

Favoritismo de Perú: “Se puede decir mucho, pero el partido se juega y son 90 minutos que debemos estar al máximo. En mi caso, prefiero hablar menos y demostrar dentro del campo. Creo que si lo hacemos como hemos trabajado, no sé si somos favoritos, pero creo que podemos clasificar al Mundial”.

Respaldo de la gente: “Tenemos a la mejor hinchada. Sabemos que irán muchos peruanos a ver el partido. A nosotros nos alegra mucho, sentimos el apoyo desde afuera. Jugamos en tiempos de COVID sin gente o poca, no nos gustó. Nos alegra que las entradas se hayan terminado. La gente está viniendo con mucho entusiasmo”.

Partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos: “Que el comando técnico vaya a ver al rival es lo correcto. Nosotros vamos a descansar y pensar en nosotros. Luego tendremos la información porque debemos saber sobre el rival que vamos a enfrentar y nos ha ido siempre sí, ver al rival mediante videos y estadísticas”.