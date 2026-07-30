Por Pedro Ortiz Bisso

Pese a la oposición de la UEFA, curiosamente la entidad que lo catapultó al cargo que ostenta, Gianni Infantino seguirá siendo el mandamás del fútbol mundial hasta, por lo menos, el 2031. Que el próximo mundial tenga 64 participantes tiene que ver con ello.

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