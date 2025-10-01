“Si escoge Perú, será por descarte”: Diego Kochen, el arquero de raíces peruanas del Barcelona que siguen en la Videna y qué debe pasar para convocarlo

Escucha la noticia
“Si escoge Perú, será por descarte”: Diego Kochen, el arquero de raíces peruanas del Barcelona que siguen en la Videna y qué debe pasar para convocarloResumen generado por Inteligencia Artificial
Su nombre es Diego Kochen, tiene 19 años, posee raíces peruanas y es el centro de atención en los últimos días porque el Barcelona no lo cedió a Estados Unidos para el Mundial Sub 20 ante la lesión de su portero Joan García. El portero sumó 16 minutos en la pretemporada y aguarda por una oportunidad, aunque ya volvió al arco culé el polaco Wojciech Szczesny, que sería titular hoy en el duelo ante PSG por la Champions. Lo que importa aquí es la pregunta que todos nos hacemos: ¿está en los planes de la selección peruana y qué debe pasar para que sea convocado luego de no jugar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos?