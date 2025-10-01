“Si escoge Perú, será por descarte”: Diego Kochen, el arquero de raíces peruanas del Barcelona que siguen en la Videna y qué debe pasar para convocarlo

Vayamos por partes. Diego Kochen (nacido en Florida) es un arquero que puede jugar por cuatro países: España, Estados Unidos, Venezuela y Perú. Sin embargo, ya tiene una historia reciente -aunque pequeña- con el combinado norteamericano. Ha sido convocado en cuatro ocasiones por Mauricio Pochettino para la selección absoluta estadounidense. Está dentro de su radar, tanto que fue llamado para el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, pero el Barcelona lo bajó del avión el fin de semana ante la lesión de García.

Ese escenario le permite ser elegible por otros países. En España, por ejemplo, la competencia es fuerte y el propio Kochen ha descartado jugar por la ‘Roja’. Venezuela, en cambio, no está interesado en el jugador, pues tiene tres o cuatro arqueros más por delante de él. Perú, por su parte, sí lo tiene en cuenta. El Comercio pudo conocer que está en los planes de la FPF desde hace un tiempo y no lo han borrado del mapa a pesar de que no ha habido contacto reciente con su entorno.

BREAKING: FC Barcelona have recalled 19-year-old GK Diego Kochen from the U.S. U-20 camp at the U-20 World Cup to be Barca's No. 2 GK behind Wojciech Szczęsny.



Diego Kochen en los planes de la FPF

La última vez que desde la FPF se comunicaron con Diego Kochen fue cuando Juan Reynoso estaba al frente de la Bicolor (2022-2023). El contacto fue con su madre, que es peruana, y la respuesta no fue la esperada. “Su mamá dio a entender que su objetivo era que juegue por España”, mencionan desde la Videna.

Kochen fue formado en La Masía, cuna de extraordinarios futbolistas como Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Lionel Messi. En 2023 fue invitado por Xavi, entonces DT azulgrana, para entrenar con el primer equipo. El objetivo era acercarlo a una futura convocatoria en España. Es más, intentaron convencerlo; sin embargo, el deseo del jugador fue enfocarse en jugar por los Estados Unidos, su país de origen.

“Kochen buscaba una oportunidad en Estados Unidos. Ha estado incluso en lista para la Copa de Oro pasada. Hay como cinco o seis arqueros muy buenos en esa selección. Para que sea titular allí, tiene que ser mucho mejor que los otros”, nos cuenta Víctor Zaferson, scouting peruano.

Y en la FPF también lo saben. A pesar de que hoy está enfocado en Estados Unidos, sigue siendo elegible por Perú. La normativa FIFA permite a los futbolistas menores de 21 años jugar hasta tres partidos oficiales con una selección nacional antes de quedar vinculado a esa selección para siempre . No incluyen amistosos ni compromisos en categorías inferiores. Es decir, todavía es posible.

Diego Kochen - Barça Atlètic | Full Season Show | 2024-2025 pic.twitter.com/AAAMzqR9iH — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) July 8, 2025

“Si escoge Perú, será por descarte”

Dicen que no hay peor gestión que la que no se hace. A Kochen ya lo fueron a buscar en su momento y tuvieron una respuesta negativa. Con el tiempo, las cosas pueden cambiar. Eso sí, existe voluntad desde el equipo de trabajo de Manuel Barreto, actual director de la Unidad Técnica de Menores, en retomar el contacto con el arquero y convencerlo.

“Con (Jean) Ferrari, (Manuel) Barreto y (José) Bellina están contactando a todos los que puedan y saben que a algunos van a tener que convencerlos, no solo de palabra, sino con otros beneficios económicos para que vengan. Cuando un futbolista es muy bueno, tienes que convencerlo de otra manera. Mientras no juegue por España o Estados Unidos, hay opciones de traerlo al Perú”, sostiene Zaferson.

Oportunidad para Kochen 💚 pic.twitter.com/nGRtJasd4v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2025

Pero la gestión no sería en el corto plazo, sino en los próximos dos o tres años. Y también depende de lo que pase en ese lapso. Estados Unidos será anfitrión del Mundial 2026 y Kochen ve una oportunidad en eso; sin embargo, la competencia en su puesto es fuerte y no está entre los tres arqueros más tops de dicho país. “Quizá le convenga jugar en Perú. Si escoge, será por descarte, como pasó con Gianluca Lapadula ”, menciona Víctor.

En cualquier caso, es necesario esperar. Eso sí, el fútbol peruano también tiene opciones para ocupar ese puesto en el futuro. Después de Pedro Gallese, hoy con 35 años, Diego Romero (23) y Diego Enríquez (23) son los llamados a ser el arquero de la Bicolor. La responsabilidad también recaería en sus manos.

