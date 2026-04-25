Por Marco Quilca León

La globalización también juega su propio partido en el fútbol peruano. Desde hace algunos años, la Federación Peruana de Fútbol ha intensificado la búsqueda de talentos con raíces nacionales formados en el extranjero, un terreno donde aún hay brechas por cerrar frente a las grandes potencias. En ese contexto, Daniel Kellerstras, exjefe del área de scouting en 2023, repasa los avances, las limitaciones y los criterios detrás de una estrategia que ya ha permitido identificar a decenas de futbolistas elegibles, aunque todavía lejos de consolidar un modelo sostenido.

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