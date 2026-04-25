La globalización también juega su propio partido en el fútbol peruano. Desde hace algunos años, la Federación Peruana de Fútbol ha intensificado la búsqueda de talentos con raíces nacionales formados en el extranjero, un terreno donde aún hay brechas por cerrar frente a las grandes potencias. En ese contexto, Daniel Kellerstras, exjefe del área de scouting en 2023, repasa los avances, las limitaciones y los criterios detrás de una estrategia que ya ha permitido identificar a decenas de futbolistas elegibles, aunque todavía lejos de consolidar un modelo sostenido.

—Hoy, en la Federación Peruana de Fútbol hoy trabaja mucho en scouting para reclutar futbolistas nacidos y formados en el extranjero, pero con raíces peruanas. ¿Cómo era la realidad cuando llegaste, en 2023?

A mi me sorprendió porque ya existía un área organizada y formada desde la cual habían detectado a varios chicos. Pero era más un área que detectaba y analizaba, pero no hacía ningún tipo de gestión. Y era un área que veía todo en general: fútbol masculino, femenino, fútbol sala, fútbol playa. Entonces estaba todo entreverado. Lo que nosotros hicimos fue estructurarlo, darle un mejor manejo porque, finalmente, todo se puede mejorar. Cuando me fui también habrán querido mejorar lo hecho, de eso estoy seguro.

Daniel Kellerstrass cuando era Jefe del área de Scouting de la FPF / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

—Pero aún así estábamos lejos del primer mundo...

Del primer mundo estamos años luz. Por mi experiencia, porque viví 12 años en Europa e incluso jugué en 2007 en la reserva del Hoffenheim, que en ese momento estaba en la segunda o tercera división de Alemania, pero ya en ese año le sacaba años luz a los clubes grandes de Perú.

—¿Sientes que hemos crecido mucho en estos últimos años?

Creo que estamos por buen camino, estamos creciendo, pero no se le da la importancia que se le debería dar. En Perú la gente dice que se le debe dar más oportunidad a los están acá. Y está bien, pero entonces hay que hacer bien las cosas. Acá como que todo es a medias, un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero finalmente no se consolidad nada, no hay un trabajo sostenido para que salgan nuevos jugadores.

—¿Cuándo jugadores con raíces peruanas descubiertos dejaste en la FPF?

No recuerdo cuántos fueron detectados, porque sinceramente se detecta un montón. Pero sí recuerdo que el monto de jugadores de equipos importantes, que tenían nivel para ser analizados, rondaban los 200 o 250.

—¿En el Perú solo se fijan a los europeos, en los denominados ‘eurocausas’?

Ese término no sé de dónde salió, la verdad, pero siempre lo leo y me causa gracias. Pero, a ver, en Sudamérica había una base muy grande en Chile y Argentina. Llegaron, incluso a la Liga 1, jugadores como los hermanos Cabellos, Catriel y Axel, ambos del fútbol argentino, y de Chile estaban Pablo Cárdenas y Miguel Vargas, quien hoy es arquero de Universitario. En Venezuela está el caso de Jeriel de Santis. En Colombia, Hernández del América de Cali. Es decir, tenemos por todos lados. En Centroamérica, en Canadá, está Sean Gormley, quien para mí es uno de los que mayor futuro tiene. Y así habían jugadores que, no recuerdo el nombre ahora, pero eran muy interesantes de países recónditos, por ejemplo había uno que era el ’10′ de la selección de Kazajistán que no tenía raíces peruanas pero era elegible porque había nacido en Perú.

Felipe Chávez fue convocado por primera vez a la selección peruana absoluta en agosto del año pasado. (Foto: FPF)

—¿Y cuáles son los filtros que tiene que pasar un futbolista para que la federación decida convencerlo?

Es muy importante que el área esté alineada con la dirección deportiva o, en este caso, la Unidad Técnica de Menores. Se tiene que saber qué es lo que se busca y a dónde se apunta.

—¿Cómo hicieron para convencer a jugadores que estaban o están en clubes de primer nivel como Felipe Chávez (Bayern Múnich), Oliver Sonne (Silkeborg), Franco Giambavicchio (Juventus), entre otros?

Cada caso es diferente. Hay jugadores que necesitan de la selección y jugadores que la selección necesita. Probablemente si decides jugar por Perú o entrar en el radar es porque las otras selecciones donde eres elegible tienen un nivel muy superior al nuestro. Por ejemplo, Felipe Chávez. Estaba entre Alemania y Perú. Pero quizá en Alemania no le alcanza. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes y saber con quiénes vamos a pelear. No me voy a ir a una guerra con Alemania porque lo más probable es que lo pierda. Así hay varios casos, como el de (Gianluca) Lapadula, que en su momento debutó con Italia pero dejó de ser tomado en cuenta y se animó a jugar por Perú. En el caso de Oliver Sonne, él sabía que era el lateral número seis de Dinamarca en ese momento, que habían mejores en su puesto, por eso decidió venir.

—¿Podemos esperanzarnos en Felipe Chávez? ¿Es un jugador que puede ser nuestro Christian Cueva, el abanderado, en los próximos años?

De estos chicos con raíces peruanas, Felipe Chávez es el más talentoso y el que tiene más potencial. Pero esperanzarse me parece la palabra incorrecta. En Perú no estamos en la situación de ponerle la mochila a un jugadores. En su momento teníamos a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Juan Vargas... todos ellos juntos y no pasábamos del penúltimo lugar en las Eliminatorias. Entonces a un chico de 18 años tirarle esa mochila me parece algo pesado. Sé que los peruanos buscamos eso, pero no me parece lo correcto. Y creo que no habrá un futbolista peruano que pueda cargar con eso.

Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)

—¿Por qué?

Erick Noriega es el jugador peruano más valioso actualmente y juega en Gremio. Y el que le sigue es Oliver Sonne que está en el Sparta Praga. Si tú me dijeran que es el ’10′ del Manchester City, es otra cosa. Pero Felipe Chávez jugó un par de partidos en el Bayern Múnich y fue prestado al Colonia. Le gusta jugar, incluso decidió quedarse en Alemania para ganarse un espacio. Entonces, no son jugadores superlativos. Y si lo fueran, no estarían jugando por Perú.

—¿La tendencia de buscar jugadores con raíces peruanas hará que las distintas selecciones peruanas, en un futuro cercano, tengan más jugadores así que los nacidos aquí?

La tendencia a nivel mundial es que cada vez está tomando más fuerza el hecho de contar con este tipo de jugadores. Si lo hace España con Lamine Yamal o Argentina, ¿por qué Perú no puede? Nosotros no estamos para regalarle nada a nadie y si esa es la tendencia que le está dando éxito a otras naciones, ¿por qué nosotros no?

*********

SOBRE EL AUTOR