Al momento de escribir estas líneas se esperaba que un tuit confirmara lo que es un secreto a voces: la vuelta de André Carrillo y Paolo Guerrero ante Uruguay y Brasil. Son las últimas balas en la recámara del desgastado revólver de Jorge Fossati, quien como los viejos vaqueros de los westerns crepusculares, va en busca de su destino sabiendo que, probablemente, será su último viaje.

La selección hace tiempo que dejó de entusiasmar. Las pocas esperanzas que despertó tras su buena actuación ante Colombia se diluyeron frente a Ecuador, cuando volvió a ser el equipo anodino y sin brillo de casi toda la fase premundialista, incapaz de hilvanar una jugada con cierto decoro. Hasta el cuadro que condujo el brasileño Pepe en la eliminatoria del 89, que no ganó un solo partido, conseguía causar cierto peligro en las áreas contrarias con ‘Koki’ Hirano y Martín Dall’ Orso en el ataque. Cuando esta versión blanquirroja 2024 patea al arco, hay que golpearse el pecho y agradecer al altísimo por tremendo milagrito.

1 ¿Cuándo saldrá la lista de convocados para la fecha doble de octubre? Según pudo conocer DT, este domingo saldría la lista de convocados por Jorge Fossati para los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias 2026.

A estas alturas, al margen de lo que marque la tabla y las cada vez más extravagantes operaciones matemáticas que algunos colegas insisten en ensayar, si no ganamos un partido en esta fecha es mejor que el corazón descanse, guardar la vincha en alguna gaveta y decirle chaucito al Mundial. Nada ha cambiado desde la derrota ante Ecuador que nos permita abrigar al menos medio gramo de esperanza de que ante la Uruguay de Bielsa (¡mamita mía!), todo será distinto. Ni mucho menos de visita frente a Brasil, pese a que este Scratch es una de sus versiones más descoloridas, hoy instalado en un vergonzoso quinto lugar (¡lo que daríamos por estar ahí!) empatado en puntos con Venezuela.

¿Pero acaso Lapadula no anotó en la Copa Italia? ¿Carrillo no ha sumado minutos con el Corinthians? ¿Guerrero no ha vuelto al gol? ¿Valera no es el mejor delantero peruano de la Liga 1? ¿Zambrano no la está rompiendo? ¿Y Peña? ¿Y Tapia? ¿Y Catriel?

Seamos serios. Hace algunos años, a estas alturas, el entusiasmo ya se respiraba en las calles. Los dueños de las tiendas se relamían mientras se acababan los televisores y desaparecían las camisetas blanquirrojas. La fiebre por la selección era capaz de desplazar de las conversaciones los pedidos de vacancia presidencial o el indulto a Alberto Fujimori.

Hoy nada de eso queda en pie. El fútbol peruano es como esos fantasmales pueblos de las películas del viejo oeste donde corre el viento y solo se ven pelotas de paja cruzar de un lado al otro. Fossati es uno de esos viejos vaqueros de barba crecida y mirada fija, que ya no tiene los reflejos juveniles, pero que antes de su último duelo le dice al cajero del banco, al herrero de la cuadra, al cantinero del salón, a la maestra de la escuela, que no se preocupen, que confíen en él.

Pero todos saben que el Nono que lleva el 3-5-2 tatuado en el pecho, mira con los ojazos bien abiertos y requinta ante cada pregunta incómoda, solo tiene dos balas. Y, acaso lo peor, ya no desenfunda con rapidez.