Así le fue a Reynoso

en la selección Resultado Torneo Goles vs. México 1-0 | Derrota Amistoso - vs. El Salvador 4-1 | Victoria Amistoso Lapadula

Reyna

Cueva vs. Paraguay 1-0 | Victoria Amistoso Valera vs. Bolivia 1-0 | Victoria Amistoso Iberico vs. Alemania 2-0 | Derrota Amistoso - vs. Marruecos 0-0 Amistoso - vs. Corea del Sur 1-0 | Victoria Amistoso Reyna vs. Japón 4-1 | Derrota Amistoso Gonzáles vs. Paraguay 0-0 Eliminatorias - vs. Brasil 1-0 | Derrota Eliminatorias - vs. Chile 2-0 | Derrota Eliminatorias - vs. Argentina 2-0 | Derrota Eliminatorias - vs. Bolivia 2-0 | Derrota Eliminatorias - vs. Venezuela 1-1 Eliminatorias Yotún

Reuniones van, Directorios vienen. Se habla de los montos estratosféricos que costará sacar al técnico, de cláusulas y temas contractuales. Pero también es necesario analizar su desempeño con el buzo del seleccionado nacional, los errores que lo han llevado a esta situación límite en el que el propio hincha peruano le gritó que se vaya de la selección en tres partidos seguidos: ante Argentina y Venezuela en Lima, y frente a Bolivia en La Paz. En esos tres encuentros sacó un punto tras el empate 1-1 con la Vinotinto el mes pasado.

Reynoso falló innumerables veces. Nunca logró tomarle la mano a una selección que, a pesar del bajo rendimiento individual de algunos referentes, había cimentado muy bien sus bases tras casi ocho años de éxito continuo con Ricardo Gareca al mando. Un claro síntoma de lo afirmado arriba: nunca pudo repetir un once en las seis fechas de las Eliminatorias, sea por lesión de algún futbolista o decisión técnica, pese a haber tenido ocho amistosos previos al torneo. Los únicos que jugaron todos los minutos de todos los partidos fueron Pedro Gallese y Yoshimar Yotún. Este último empezó los encuentros en su posición habitual, de interior, pero en un par de cotejos tuvo que ser lateral por izquierda, el puesto en el que jugaba en sus primeros años en profesional.

Usó en total 30 jugadores en sus seis primeros partidos, de los cuales 24 fueron titulares alguna vez. En ninguno de los tres procesos anteriores pasó algo similar: para Brasil 2014, Sergio Markarián utilizó a 28 y alineó a 24, aunque dirigió un encuentro menos porque Perú descansó en la tercera jornada del certamen; Ricardo Gareca en el camino a Rusia 2018 probó con 26 y alineó a 21, y para Qatar 2022 usó a 27 y 20 fueron titulares.

Además, nunca pudo usar un mismo sistema táctico. Si bien es cierto en defensa siempre mantuvo la línea de cuatro, en zona de ataque y el medio sí hubo variantes. La falta de peso ofensivo hizo que Reynoso busque opciones sin encontrar respuestas. El técnico utilizó 4-2-3-1 (dos veces) con extremos con tareas defensivas, 4-4-2 o 4-4-1-1 dejando fuera a los extremos y 4-3-3 (dos veces) con una especie de triángulo en el medio. Así es complicado.

El gran problema de no armar una base

Algo que no logró Juan Reynoso en su breve paso por la selección peruana fue no encontrar una base. De las cuatro líneas que conforman un equipo (arquero, defensa, mediocampo y delantero), solo repitieron Gallese y Yotún. En el caso de Venezuela, el último rival, por ejemplo, el entrenador Sergio Batista sí lo hizo y con cuatro amistosos previos a las Eliminatorias, la mitad de las que tuvo el peruano. El Bocha ha usado 27 jugadores, de los cuales 20 han sido titulares en algún momento. Pero la diferencia está en que cinco futbolistas han empezado el partido en las cinco fechas: el portero Romo, los defensores Gonzalez y Osorio, el volante Herrera y el delantero Rondón. Es decir, sí tiene una columna vertebral donde apoyarse.

Las lesiones también han sido perjudiciales en el proceso. Gianluca Lapadula, considerado titular para Juan, no pudo estar en las cuatro primeras fechas por una operación en el tobillo. Cuando volvió, frente a Bolivia en La Paz, arrancó el partido por delante de Paolo Guerrero (venía alineando en el lugar del Bambino), pese a solo acumular 89 minutos con su club, Cagliari de Italia. Ante Venezuela volvió a ser parte de la alineación inicial y el Depredador ingresó a los 84 minutos, sin tiempo para hacer algo.

Lo mismo pasó con Luis Abram y Alexander Callens. Abram fue titular en los primeros cuatro partidos, siendo el único de la zaga que no rotó: hizo dupla con Miguel Araujo (vs. Paraguay), Tapia (vs. Brasil), Zambrano (vs. Chile) y Santamaría (vs. Argentina). Cuando Callens estuvo recuperado de su lesión, Reynoso decidió ponerlo y a Abram lo dejó fuera incluso del banco de suplentes.

Renato Tapia es el tercer futbolista que más minutos sumó (405′), solo por detrás de Gallese y Yotún. Sin embargo, el seleccionador parece no haberle encontrado su mejor posición. Renato ha jugado de volante y de central. En la zaga es donde mostró mejores rendimientos, pero aún así Reynoso lo alternó. Andy Polo es otro ejemplo: jugó de extremo o volante por derecha pese a demostrar no tener nivel para las Eliminatorias y en la derrota ante Chile fue utilizado como volante por izquierda, un puesto casi inédito para él.

Tampoco inició el proceso de recambio generacional. Si Piero Quispe, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto jugaron fue más por presión que por convicción propia. De hecho, criticó a la Liga 1, el torneo que más lo nutrió con doce jugadores.

Así era imposible que un proyecto, sin pies ni cabeza, continúe.