Qatar 2022 es un sueño frustrado para los peruanos. Pero, a estas alturas, la noticia de la no clasificación mundialista ya ha sido completamente digerida. Ahora toca enfocarse en el presente de todo el universo de jugadores que dejó Ricardo Gareca en sus siete años en el banquillo. Ya Gianluca Lapadula concretó el objetivo de dejar el Benevento y fichó por el Cagliari, club que también jugará la Serie B.

En esta mitad del año, algunos se siguen tomando un merecido descanso después de una campaña intensa con la selección y sus clubes; otros, afrontan la pretemporada con sus equipos o -incluso- ya van en la mitad de una.

Lo cierto es que el panorama es distinto para cada uno. Ya sin un Mundial por el que pensar conjuntamente, compete concentrarse en las metas individuales. Por ello, en esta nota analizamos los retos más fuertes que tienen y tendrán los peruanos en el exterior.

Pretemporada europea

El único peruano que tiene lugar asegurado en una de las cinco Ligas Top de Europa es Renato Tapia (Celta de Vigo), quien actualmente está afrontando la pretemporada con los ‘Celtistas’. Su intención es volver a ser protagonista en su equipo y ya hubo algunas sorpresas en los últimos días.

En el amistoso contra Pumas, el ‘Cabezón’ fue utilizado como defensa central, una posición que conoce muy bien y donde pudo destacar. Probablemente, alternará como zaguero y pivote en la campaña venidera y tratará de ganarse -ahora sí- la confianza de su entrenador, Eduardo Coudet.

Otro peruano que jugaba en el máximo nivel del ‘Viejo Continente’ era Miguel Trauco, pero el lateral zurdo terminó su contrato con el Saint-Etienne tras el descenso a la Segunda División de Francia y aún no escoge su próximo destino. Se especuló que podría ir al Besiktas turco, pero aún no se concreta nada.

🎯Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu Miguel Trauco ile doldurabilir!



💰Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş’a iletti.



❌Saint-Etienne ile sözleşmesi biten Trauco, henüz bir takımla anlaşmadı... pic.twitter.com/DSk8Zgl39U — Sabah Spor (@sabahspor1) July 23, 2022

Mención especial merece Sergio Peña, que está intentando clasificar a la fase de grupos de la Champions League 2022/23 con el Malmö, que viene disputando las clasificatorias para la Champions League. Este miércoles juega la revancha de la Segunda ronda ante el Zalgiris, ante quien perdió 1-0 en la ida. De avanzar, tendrá que ganar dos series más para llegar a la fase de grupos del torneo continental.

No que olvidar a Miguel Araujo, que busca extender su leyenda en el FC Emmen tras el ascenso a la Eredivisie, mientras que el joven Alessandro Burlamaqui dejó el Valencia y pasó al Badajoz para jugar la tercera división de España.

Sergio Peña busca disputar una nueva Champions con el Malmö. Foto: AFP.

Ahora bien, aunque Pedro Aquino no juega en el ‘Viejo Continente’, estos días afrontó amistosos ante los principales equipos ingleses, que hacen pretemporada en norteamérica, como el Chelsea y el City y este martes se medirá nada menos que ante el Real Madrid.

Lapadula con nuevo club

El peruano que cambia de aires, aunque en el mismo entorno es Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ firmó ayer lunes por el Cagliari su vínculo hasta el 2025 por lo que ahora encara la campana hacia el ascenso con el cuadro de Cerdeña donde supo brillar Julio César Uribe en la década del 80.

El Cagliari anunció su llegada luego de que pasó los exámenes médicos. El acuerdo económico se habría dado por un millón y medio de euros, el precio que pedía el Benevento para liberar a su goleador. Lapadula marcó 13 tantos la pasada campaña y quedó cerca del ascenso al caer en los playoff.

Gianluca Lapadula fue anunciado como nuevo fichaje de Cagliari. (Captura: Twitter)

Cambios de aires

El mercado de fichajes está movido para los peruanos. Edison Flores, por ejemplo, dejó de ser jugador franquicia del DC United para empezar su historia con el Atlas de México, donde también milita Anderson Santa María. Poco a poco, el ‘Orejas’ se está adaptando a su nuevo equipo y, de hecho, el último fin de semana, se lució con un doblete de asistencias en la primera victoria de los ‘Zorros’ (3-2 sobre el Cruz Azul de Luis Abram).

Por su parte, Gustavo Dulanto dejó el Sheriff Tiraspol de la liga moldava, equipo con el que sorprendió jugando en la pasada edición de la Champions, y fue presentado como el nuevo refuerzo del Riga FC de Letonia. Con este club, el zaguero peruano ahora intentará clasificar a la Conference League (ya está en la segunda ronda previa).

Gran asistencia de Edison Flores. Atlas derrotó 3-2 a Cruz Azul con dos asistencias del peruano. 🇵🇪🇲🇽 pic.twitter.com/fCxHQKiGW3 — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPe) July 17, 2022

En tanto, los peruanos Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez lograron emigrar a Europa, fichando por nada menos que el FC Emmen. AGREF, agencia representante de ambos jugadores, ha construido un importante puente con el club neerlandés y eso facilitó la operación. Ahora, dependerá de ellos consolidarse en el equipo tal cual lo ha conseguido Miguel Araujo.

Por último y no menos importante está el nombre de Christofer Gonzales, quien dejó Sporting Cristal para aventurarse en el fútbol de Arabia Saudita junto a André Carrillo y Christian Cueva, quienes ya son referentes en sus clubes. ‘Canchita’ jugará la campaña venidera de la Liga Profesional Saudí con la camiseta del Al Adalah y espera generar el mismo impacto que sus otros dos compatriotas. El exCristal ya viajó a Eslovenia a unirse a la pretemporada.

وصل قبل قليل الاعب البيروفي كريستوفر جونزاليس العاصمة السلوفينية ليوبليانا عند الساعة 11:30 للانضمام لمعسكر الفريق#العدالة_في_سلوفينيا pic.twitter.com/ZJVwfC3DYo — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) July 25, 2022

Un Mundial, pero de Clubes

Enfocándonos en los futbolistas de la MLS, ellos ya van por mitad de temporada, siendo Alexander Callens el que más cerca está de alcanzar la cima con su equipo (New York City). Esto no quiere decir que los demás peruanos no estén destacando. De hecho, en la última semana Marcos López anotó su primer gol del año con los San Jose Earthquakes, Yordy Reyna se lució con un espectacular doblete en el Charlotte FC y Pedro Gallese continuó brillando en el arco del Orlando City.

En cuanto a Raúl Ruidíaz, su presente es complicado. Si bien hace poco más de un mes estaba en un óptimo momento goleador, una lesión muscular le ha privado de jugar cinco de los últimos seis partidos de su club Seattle Sounders, que sufre más que nunca la ausencia del peruano.

Ruidíaz se sumará a la lista selecta de peruanos que han disputado el Mundial de Clubes, que aún no tiene fecha definida. El nacional logró el título de la Concachampions en mayo pasado venciendo a los Pumas de México, con lo que rompieron la hegemonía azteca de 16 años ganando este torneo.

Además, la otra meta personal del ‘Enano’ es convertirse en el máximo goleador histórico del club estadounidense (solo está a cinco tantos de lograrlo).

Raúl Ruidíaz jugará el Mundial de Clubes con el Seattle Sounders | Foto: REUTERS / Joe Nicholson

Para afianzarse

La carrera de un referente como Paolo Guerrero seguirá en Brasil. El pasado miércoles fue presentado en el Avaí, cuadro que disputa el Brasileirao. El atacante peruano desechó la oferta de Alianza Lima para seguir en el exterior y en el país de la zamba aún su nombre tiene peso. El Avaí marcha a mitad de tabla del Brasileirao, por lo que la misión del nacional será que el cuadro que ascendió para esta temporada se asegure un lugar en un torneo internacional de la Conmebol.

Su contrato es hasta fines de noviembre, luego, será lo que Paolo decida. En su presentación en el Avaí repitió que le gustaría cerrar su carrera en Alianza Lima, pero para el 2023 tendrá 39 años.

En cuanto a los demás peruanos que se hacen un camino fuera del país, el objetivo, claro, es seguir afianzándose de la mejor forma posible en sus respectivos equipos, siendo protagonistas y ganando títulos, al menos los locales.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula, por ejemplo, no pudieron seguir avanzando en la Copa Libertadores con el Boca Juniors (eliminación en octavos ante Corinthians) y ahora pelean por conquistar juntos un trofeo más del ámbito local. Con el pasar de los días, los dos están cada vez mejor consolidados con el ‘Xeneize’.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula ya han ganado tres títulos juntos en Boca Juniors

Algo similar sucede con Gabriel Costa, que se quedó en octavos de final de la Sudamericana, luego de que Colo Colo fuera superado en la llave por el Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, el ‘Cacique’ es el actual líder del campeonato chileno y el atacante peruano viene siendo protagonista fecha tras fecha con goles y asistencias.

Absolutamente todos esperan seguir un camino triunfal con sus clubes, luchando por dejar la bandera del país lo más alto posible y abriendo las puertas del exterior a los demás peruanos que esperan por su oportunidad.